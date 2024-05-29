Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі у 2023 році: Справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Слідство досі не вручило жодної підозри особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора на запит "Главкому".
"У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки", - йдеться в документі.
Розслідування триває за фактами державної зради і недбалого ставлення до військової служби.
Журналісти з матеріалів судового реєстру дізналися, що слідчі ДБР, які займаються цією резонансною справою, вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї.
"На вказаній техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися витік інформації про місце розташування військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Частина з них була задіяна у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, коли Росія нанесла прицільний ракетний удар по українським захисникам", - зазначається в матеріалі.
Також було допитано заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення, який входив до кола військових, які знали про нагородження військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.
"За його словами, у середині жовтня 2023 року у нього виникли проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де пізніше публікувалися дані про нагороджених осіб. Свідок зазначив: змінив нову сім-карту і під нею зайшов у групу в Signal. Він також додав: звернув увагу на те, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на "ivan75hz". Хоча він його не змінював. Наразі суд арештував телефон цього військового.
Крім цього, щодо командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Дмитра Лисюка було складено протокол про військове адміністративне правопорушення за ч.2 статті 172-16 Кодексу про адмінправопорушення ("Бездіяльність військової влади"). Військовослужбовцю закидалося те, що протягом 3-7 листопада 2023 року він не повідомив (ані усно, ані письмово у вигляді доповіді) про загибель військових керівнику Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Таким чином командир бригади порушив дисциплінарний статут ЗСУ та внутрішні інструкції Міноборони, стверджувало слідство",- додали журналісти.
Видання зазначає, що ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів (не відібрала пояснень у полковника Лисюка, не вказала свідків).
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області
Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.
У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.
Будь ласка, зачекайте...
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Телефон уже заарештований. Ліга захисту прав телефонів подала на апеляцію.
Хоча такі справи по вбивству не мають мати термінів розглядання.
Нормальне ДБР мало би відкрити справу на тих хто розвалив цю справу.
на 128му не зібрали, на здачу вагнерівців не зібрали,
***** на зелене керівництво не зібрали, за те...
на Дудіна, зібрали
на Червінського зібрали
на Марченка, зібрали.
Там блаЗЄнські "слідчі" все "довели". Тьху!
єдине неможливо уже пробовать
так а как бы я тогда тебе, дебилу, писал эти коменты, будучи мёртвым ?
ты реально тупой
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Ви образилися на опонента за те, що він не признався вам у коханні?
Нових наловлять.
Тут є ідотизм, а не злий замисел, а ідіотів в нас не судять, - бо тоді треба смажать 73 процента мудрого наріду..
в тому що він вишикував в зоні можливого ураження орками також месенжер винен...
вам до відома є Сигнал де повідомлення шифруються...