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розслідування (2246) Запорізька область (3356) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (152)

Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі у 2023 році: Справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Справа щодо розслідування удару по 128 бригаді розвалилася

Слідство досі не вручило жодної підозри особам, які можуть бути причетними до загибелі військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора на запит "Главкому".

"У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки", - йдеться в документі.

Розслідування триває за фактами державної зради і недбалого ставлення до військової служби.

Удар по 128 бригаді на Запоріжжі
Удар по 128 бригаді на Запоріжжі

Журналісти з матеріалів судового реєстру дізналися, що слідчі ДБР, які займаються цією резонансною справою, вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї.

"На вказаній техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися витік інформації про місце розташування військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Частина з них була задіяна у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, коли Росія нанесла прицільний ракетний удар по українським захисникам", - зазначається в матеріалі.

Також було допитано заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення, який входив до кола військових, які знали про нагородження військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.

Читайте також: Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади, - ДБР

"За його словами, у середині жовтня 2023 року у нього виникли проблеми із входом в акаунт у месенджері Signal, де пізніше публікувалися дані про нагороджених осіб. Свідок зазначив: змінив нову сім-карту і під нею зайшов у групу в Signal. Він також додав: звернув увагу на те, що в акаунті з його попереднім номером змінився нікнейм на "ivan75hz". Хоча він його не змінював. Наразі суд арештував телефон цього військового.

Крім цього, щодо командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади полковника Дмитра Лисюка було складено протокол про військове адміністративне правопорушення за ч.2 статті 172-16 Кодексу про адмінправопорушення ("Бездіяльність військової влади"). Військовослужбовцю закидалося те, що протягом 3-7 листопада 2023 року він не повідомив (ані усно, ані письмово у вигляді доповіді) про загибель військових керівнику Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Таким чином командир бригади порушив дисциплінарний статут ЗСУ та внутрішні інструкції Міноборони, стверджувало слідство",- додали журналісти.

Видання зазначає, що ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів (не відібрала пояснень у полковника Лисюка, не вказала свідків).

Дивіться: Українська "Гвоздика" знищила дві російські артустановки. ВIДЕО

Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.

У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.

Читайте: Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області у 2023 році: Хакери могли зламати месенджери військових, - СБУ

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Топ коментарі
+19
Всі сили кинуто, щоб засудити Червінського.

Там блаЗЄнські "слідчі" все "довели". Тьху!
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29.05.2024 16:34
+18
Та їм пофігу марна втрата двох десятків з мобілізаційного ресурсу - день роботи для "бусиків незламності". Прокурори, слідчі та судді (як і їх рідні) не воювали і не планують, у них чудове, мирне життя і немає жодного бажання напружуватися через якихось незнайомців, які десь там загинули за сотні кілометрів.
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29.05.2024 16:36
+13
якшо не можете засудити того генерала, який вишикував людей, то засудіть на довічне хоч ракету, яка в них прилетіла
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29.05.2024 16:30
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якшо не можете засудити того генерала, який вишикував людей, то засудіть на довічне хоч ракету, яка в них прилетіла
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29.05.2024 16:30 Відповісти
Наразі суд арештував телефон цього військового. Джерело:
**********
Телефон уже заарештований. Ліга захисту прав телефонів подала на апеляцію.
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29.05.2024 18:27 Відповісти
То є українська классика.
Хоча такі справи по вбивству не мають мати термінів розглядання.
Нормальне ДБР мало би відкрити справу на тих хто розвалив цю справу.
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29.05.2024 16:31 Відповісти
Ніколи в цій країні не було й не буде відповідальності для начальства. Бо всі пов'язані корупційними схемами. Знайдуть якогось зам ком батареї і посадять.
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29.05.2024 16:32 Відповісти
на справу про розмінування півдня матер"ялів не зібрали
на 128му не зібрали, на здачу вагнерівців не зібрали,
***** на зелене керівництво не зібрали, за те...
на Дудіна, зібрали
на Червінського зібрали
на Марченка, зібрали.
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29.05.2024 19:33 Відповісти
Черговий 100%-й прокурор....
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29.05.2024 16:33 Відповісти
Всі сили кинуто, щоб засудити Червінського.

Там блаЗЄнські "слідчі" все "довели". Тьху!
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29.05.2024 16:34 Відповісти
Сигаретная мафия своих людей всегда отмажет. Этот Лисюк еще восстановится на должности, и ему пару миллионов компенсации с бюджета компенсируют.
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29.05.2024 17:10 Відповісти
Кацап кацапа не посадить поки існує кругова порука злочинців на посадах
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29.05.2024 18:55 Відповісти
Доречі! Саме такі "розвали справ" та кругова порука в корупції і провалює мобілізацію. Бо відловлений кріпак розуміє в які руки його віддають і хто ним буде керувати. З такою радянщиною війни не виграти.
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29.05.2024 16:36 Відповісти
До о речі що ти знаєш про війну і мобілізацію, сидячи в Італії, таварісч Владімір ?
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29.05.2024 16:44 Відповісти
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29.05.2024 18:29 Відповісти
Та їм пофігу марна втрата двох десятків з мобілізаційного ресурсу - день роботи для "бусиків незламності". Прокурори, слідчі та судді (як і їх рідні) не воювали і не планують, у них чудове, мирне життя і немає жодного бажання напружуватися через якихось незнайомців, які десь там загинули за сотні кілометрів.
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29.05.2024 16:36 Відповісти
"військова прокуратура і трибунал не на часі"...(с)
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29.05.2024 16:36 Відповісти
За шо конкретно лічно я маю віддати єдине своє життя ?
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29.05.2024 16:37 Відповісти
Дуже гарне питання.
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29.05.2024 16:46 Відповісти
А ты уже пробовал?
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29.05.2024 16:46 Відповісти
ти довбоїоб і не розумієш значення слова "єдине" ?

єдине неможливо уже пробовать
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29.05.2024 17:01 Відповісти
Розумию. А ты пробовал, наврцисик?
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29.05.2024 17:03 Відповісти
пробовал что ? отдать эдинственную жизнь ?

так а как бы я тогда тебе, дебилу, писал эти коменты, будучи мёртвым ?

ты реально тупой
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29.05.2024 17:20 Відповісти
ЭДИНСТВЕННУЮ... Тупой сдесь ты и к тому же неграмотный.
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29.05.2024 17:28 Відповісти
єто потому, что у меня есть раскладка на клаве на украинском язике, а у тебя, кацапура, такой раскладки нет
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29.05.2024 17:29 Відповісти
Не Єто, а тому що. Кацап неосвідченній. Боже боженько мій... Ти ще и хизуєшься свією тупистью, рашотроллик...
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29.05.2024 17:56 Відповісти
Кацап неосвідченній
***********
Ви образилися на опонента за те, що він не признався вам у коханні?

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29.05.2024 18:35 Відповісти
НЕОСВІЧЕНИЙ, а, е. Який не має освіти; неграмотний. Воно якось не пристало навіть людині з вищою освітою, з поважним становищем значного урядовця вірити в сни, як вірить у них темна, неосвічена баба на селі... (Коцюб., І, 1955, 163); Він також був неосвічений (Фр., VIII, 1952, 396); // Який мало знає; малодосвідчений. Залякана сільська дитина, нечесана, погано одягнена, стає жертвою школярів і грубих, неосвічених учителів (Коцюб., III, 1956, 27).
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29.05.2024 18:44 Відповісти
Это что-то меняет, кацапня?
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29.05.2024 18:45 Відповісти
Це кацап який не вивчив української орфографії
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29.05.2024 18:58 Відповісти
Это русскоязычный украинец, который 31 год своей жизни отдал службе на пользу Украине, а ты, рашист, так и не понял что тебе нечего делать на украинских сайтах. Иди свою бояру пить. И зря ты Бортникова называл ЧМОм. Ой зря...
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29.05.2024 19:05 Відповісти
Так він твій падєльник по цеху? Я ж не знав що ви два кацапа тут виставу влаштували
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29.05.2024 19:44 Відповісти
Кацап 31 рік смоктав з бюджету гроші на халяву, ухилянт, отдал він..). Тепер цивільних замість себе пхає на війну
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29.05.2024 19:48 Відповісти
Ты просто тупорылый рашист
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29.05.2024 20:02 Відповісти
Нє, ну а ****, як завжди винувата росія що напала і Пукін.
Нових наловлять.
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29.05.2024 16:38 Відповісти
Не глупі - Росія не нівчом нівінавата. Дамбілі Банбас...
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29.05.2024 16:46 Відповісти
Точно. І якщо злити Росії координати масового скупчення військових і навести удар, то все одно буде винувата лише вона одна.
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29.05.2024 16:49 Відповісти
заступник командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення бреше, він скористався чужою сім-картою для входу у додаток де були дані про нагородження
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29.05.2024 16:44 Відповісти
очікувано.0 відповідалності.
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29.05.2024 16:50 Відповісти
Подібні справи навряд чи мають шанси в військовий час. Тому що любій ситуації з втратами, можна звинуватити командира.
Тут є ідотизм, а не злий замисел, а ідіотів в нас не судять, - бо тоді треба смажать 73 процента мудрого наріду..
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29.05.2024 16:54 Відповісти
мерзота...
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29.05.2024 17:03 Відповісти
Прокуроры красавцы, сделали своё дело, так сказать довели до конца...Хотите завалить дело? Вызывайте ДБР и прокуроров и дело будет завалено на 100%...Хотите проблему решить, вызывайте Кракена...он быстро, професионально и без лишнего шума сделает своё...Ну а лисюк вообще...красава...это же он во время АТО на Донбасе пахал по вопросу поставок акцизных товаров: алкоголь сигареты с оккупированной части Донбаса в незалежную Украину...Вы думаете это просто, конечно нет...За свой непосильный труд он сначала был незаконно затриманный, очевидно что по ошибке...скоро ошибку исправили...отпустили на волю и разжаловали...нет нет не в рядовые...в полковники и сослали на посаду комбрига 128 бригады...Можно только представить себе как обрадовались солдаты этой бригады когда узнали об этом назначении...Ну а прокуроров и следователей понять можно, они с пониманием отнеслись к тому факту что человек уже наказан назначением на посаду комбрига, так зачем сыпать соль на рану, лисюк, как не крути это вам не какой то Роман Червинский...
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29.05.2024 17:07 Відповісти
Пі@арасів на фронт. Там найдуть усі докази
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29.05.2024 17:12 Відповісти
Тобто, черговий паркетний хенерал, який зібрав "лішній состав" неподалік від лінії фронту, невинний?
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29.05.2024 18:14 Відповісти
А все від того, що МО досі не зробило свій військовий захищений меседжер, не зробило служебні мобольні телефони. Усе що пропонувалося - МО відхиляло. Там шукайте (В МО).
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29.05.2024 18:29 Відповісти
Тобто в тому що генерала який був підозрюваний у звязках з сєпарами, поставили комбригом в цьому винен месенжер,

в тому що він вишикував в зоні можливого ураження орками також месенжер винен...

вам до відома є Сигнал де повідомлення шифруються...
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29.05.2024 19:23 Відповісти
Розумію. Знаток і експерт рівня діван-софа преміум класа 5х2 метри з підігрівом і масажем рівня "БОГ"? Threema і Element вважаються самими безпечними месседжарами у світі і вони на порядок вище по захисту ніж Signal, але навіть вони не дають 100% гарантії захисту повідомлень, про що чесно попереджають користувачів. І коли Дмитро Сергійович став генералом? Багато фахівців развелося по накиду гівна на вентілятор.
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29.05.2024 23:28 Відповісти
Комбриг дЄрмаку зад лизав, лизав, і вийшло не даремно. Для дЄрмака.
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29.05.2024 18:52 Відповісти
Винні мають бути наказані,але ж це сирок винен,як і хто його накаже.Хоча і опосередковано.
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29.05.2024 20:37 Відповісти
і із-за цього також людей охочих йти на фронт не добавляється
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29.05.2024 21:16 Відповісти
 
 