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Новости Война
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расследование (3019) Запорожская область (2837) 128 отдельная горно-пехотная бригада (154)

Удар по 128-й бригаде в Запорожье в 2023 году: Дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Справа щодо розслідування удару по 128 бригаді розвалилася

Следствие до сих пор не вручило ни одного подозрения лицам, которые могут быть причастны к гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос "Главкома".

"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", - говорится в документе.

Расследование продолжается по фактам государственной измены и халатного отношения к военной службе.

Удар по 128 бригаді на Запоріжжі
Удар по 128 бригаді на Запоріжжі

Журналисты из материалов судебного реестра узнали, что следователи ГБР, которые занимаются этим резонансным делом, изъяли мобильный телефон и два ноутбука у командира реактивной артиллерийской батареи.

"На указанной технике, как отмечает следствие, установлено шпионское программное обеспечение, с помощью которого могла произойти утечка информации о местоположении военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Часть из них была задействована в мероприятии по награждению ко Дню ракетных войск и артиллерии, когда Россия нанесла прицельный ракетный удар по украинским защитникам", - отмечается в материале.

Также был допрошен заместитель командира разведывательной роты по морально-психологическому обеспечению, входивший в круг военных, которые знали о награждении военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года.

Также читайте: Удар по 128-й бригаде в Запорожской области в 2023 году: Хакеры могли взломать мессенджеры военных, - СБУ

"По его словам, в середине октября 2023 года у него возникли проблемы со входом в аккаунт в мессенджере Signal, где позже публиковались данные о награжденных лицах. Свидетель отметил: сменил новую сим-карту и под ней зашел в группу в Signal. Он также добавил: обратил внимание на то, что в аккаунте с его предыдущим номером изменился никнейм на "ivan75hz". Хотя он его не менял. Сейчас суд арестовал телефон этого военного.

Кроме этого, в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении по ч.2 статьи 172-16 Кодекса об админправонарушениях ("Бездействие военной власти"). Военнослужащему вменялось то, что в течение 3-7 ноября 2023 года он не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Таким образом командир бригады нарушил дисциплинарный устав ВСУ и внутренние инструкции Минобороны, утверждало следствие",- добавили журналисты.

Издание отмечает, что это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей).

Читайте также: Умеров о гибели воинов 128 бригады на Запорожье: Знаем поминутно, что и как произошло. Все виновные понесут наказание

Удар по 128-й бригаде в Запорожской области

4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128-й бригады.

Читайте: Удар по 128-й бригаде в Запорожской области в 2023 году: Хакеры могли взломать мессенджеры военных, - СБУ
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Топ комментарии
+19
Всі сили кинуто, щоб засудити Червінського.

Там блаЗЄнські "слідчі" все "довели". Тьху!
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29.05.2024 16:34
+18
Та їм пофігу марна втрата двох десятків з мобілізаційного ресурсу - день роботи для "бусиків незламності". Прокурори, слідчі та судді (як і їх рідні) не воювали і не планують, у них чудове, мирне життя і немає жодного бажання напружуватися через якихось незнайомців, які десь там загинули за сотні кілометрів.
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29.05.2024 16:36
+13
якшо не можете засудити того генерала, який вишикував людей, то засудіть на довічне хоч ракету, яка в них прилетіла
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29.05.2024 16:30
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якшо не можете засудити того генерала, який вишикував людей, то засудіть на довічне хоч ракету, яка в них прилетіла
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29.05.2024 16:30 Ответить
Наразі суд арештував телефон цього військового. Джерело:
**********
Телефон уже заарештований. Ліга захисту прав телефонів подала на апеляцію.
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29.05.2024 18:27 Ответить
То є українська классика.
Хоча такі справи по вбивству не мають мати термінів розглядання.
Нормальне ДБР мало би відкрити справу на тих хто розвалив цю справу.
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29.05.2024 16:31 Ответить
Ніколи в цій країні не було й не буде відповідальності для начальства. Бо всі пов'язані корупційними схемами. Знайдуть якогось зам ком батареї і посадять.
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29.05.2024 16:32 Ответить
на справу про розмінування півдня матер"ялів не зібрали
на 128му не зібрали, на здачу вагнерівців не зібрали,
***** на зелене керівництво не зібрали, за те...
на Дудіна, зібрали
на Червінського зібрали
на Марченка, зібрали.
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29.05.2024 19:33 Ответить
Черговий 100%-й прокурор....
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29.05.2024 16:33 Ответить
Всі сили кинуто, щоб засудити Червінського.

Там блаЗЄнські "слідчі" все "довели". Тьху!
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29.05.2024 16:34 Ответить
Сигаретная мафия своих людей всегда отмажет. Этот Лисюк еще восстановится на должности, и ему пару миллионов компенсации с бюджета компенсируют.
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29.05.2024 17:10 Ответить
Кацап кацапа не посадить поки існує кругова порука злочинців на посадах
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29.05.2024 18:55 Ответить
Доречі! Саме такі "розвали справ" та кругова порука в корупції і провалює мобілізацію. Бо відловлений кріпак розуміє в які руки його віддають і хто ним буде керувати. З такою радянщиною війни не виграти.
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29.05.2024 16:36 Ответить
До о речі що ти знаєш про війну і мобілізацію, сидячи в Італії, таварісч Владімір ?
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29.05.2024 16:44 Ответить
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29.05.2024 18:29 Ответить
Та їм пофігу марна втрата двох десятків з мобілізаційного ресурсу - день роботи для "бусиків незламності". Прокурори, слідчі та судді (як і їх рідні) не воювали і не планують, у них чудове, мирне життя і немає жодного бажання напружуватися через якихось незнайомців, які десь там загинули за сотні кілометрів.
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29.05.2024 16:36 Ответить
"військова прокуратура і трибунал не на часі"...(с)
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29.05.2024 16:36 Ответить
За шо конкретно лічно я маю віддати єдине своє життя ?
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29.05.2024 16:37 Ответить
Дуже гарне питання.
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29.05.2024 16:46 Ответить
А ты уже пробовал?
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29.05.2024 16:46 Ответить
ти довбоїоб і не розумієш значення слова "єдине" ?

єдине неможливо уже пробовать
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29.05.2024 17:01 Ответить
Розумию. А ты пробовал, наврцисик?
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29.05.2024 17:03 Ответить
пробовал что ? отдать эдинственную жизнь ?

так а как бы я тогда тебе, дебилу, писал эти коменты, будучи мёртвым ?

ты реально тупой
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29.05.2024 17:20 Ответить
ЭДИНСТВЕННУЮ... Тупой сдесь ты и к тому же неграмотный.
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29.05.2024 17:28 Ответить
єто потому, что у меня есть раскладка на клаве на украинском язике, а у тебя, кацапура, такой раскладки нет
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29.05.2024 17:29 Ответить
Не Єто, а тому що. Кацап неосвідченній. Боже боженько мій... Ти ще и хизуєшься свією тупистью, рашотроллик...
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29.05.2024 17:56 Ответить
Кацап неосвідченній
***********
Ви образилися на опонента за те, що він не признався вам у коханні?

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29.05.2024 18:35 Ответить
НЕОСВІЧЕНИЙ, а, е. Який не має освіти; неграмотний. Воно якось не пристало навіть людині з вищою освітою, з поважним становищем значного урядовця вірити в сни, як вірить у них темна, неосвічена баба на селі... (Коцюб., І, 1955, 163); Він також був неосвічений (Фр., VIII, 1952, 396); // Який мало знає; малодосвідчений. Залякана сільська дитина, нечесана, погано одягнена, стає жертвою школярів і грубих, неосвічених учителів (Коцюб., III, 1956, 27).
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29.05.2024 18:44 Ответить
Это что-то меняет, кацапня?
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29.05.2024 18:45 Ответить
Це кацап який не вивчив української орфографії
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29.05.2024 18:58 Ответить
Это русскоязычный украинец, который 31 год своей жизни отдал службе на пользу Украине, а ты, рашист, так и не понял что тебе нечего делать на украинских сайтах. Иди свою бояру пить. И зря ты Бортникова называл ЧМОм. Ой зря...
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29.05.2024 19:05 Ответить
Так він твій падєльник по цеху? Я ж не знав що ви два кацапа тут виставу влаштували
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29.05.2024 19:44 Ответить
Кацап 31 рік смоктав з бюджету гроші на халяву, ухилянт, отдал він..). Тепер цивільних замість себе пхає на війну
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29.05.2024 19:48 Ответить
Ты просто тупорылый рашист
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29.05.2024 20:02 Ответить
Нє, ну а ****, як завжди винувата росія що напала і Пукін.
Нових наловлять.
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29.05.2024 16:38 Ответить
Не глупі - Росія не нівчом нівінавата. Дамбілі Банбас...
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29.05.2024 16:46 Ответить
Точно. І якщо злити Росії координати масового скупчення військових і навести удар, то все одно буде винувата лише вона одна.
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29.05.2024 16:49 Ответить
заступник командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення бреше, він скористався чужою сім-картою для входу у додаток де були дані про нагородження
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29.05.2024 16:44 Ответить
очікувано.0 відповідалності.
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29.05.2024 16:50 Ответить
Подібні справи навряд чи мають шанси в військовий час. Тому що любій ситуації з втратами, можна звинуватити командира.
Тут є ідотизм, а не злий замисел, а ідіотів в нас не судять, - бо тоді треба смажать 73 процента мудрого наріду..
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29.05.2024 16:54 Ответить
мерзота...
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29.05.2024 17:03 Ответить
Прокуроры красавцы, сделали своё дело, так сказать довели до конца...Хотите завалить дело? Вызывайте ДБР и прокуроров и дело будет завалено на 100%...Хотите проблему решить, вызывайте Кракена...он быстро, професионально и без лишнего шума сделает своё...Ну а лисюк вообще...красава...это же он во время АТО на Донбасе пахал по вопросу поставок акцизных товаров: алкоголь сигареты с оккупированной части Донбаса в незалежную Украину...Вы думаете это просто, конечно нет...За свой непосильный труд он сначала был незаконно затриманный, очевидно что по ошибке...скоро ошибку исправили...отпустили на волю и разжаловали...нет нет не в рядовые...в полковники и сослали на посаду комбрига 128 бригады...Можно только представить себе как обрадовались солдаты этой бригады когда узнали об этом назначении...Ну а прокуроров и следователей понять можно, они с пониманием отнеслись к тому факту что человек уже наказан назначением на посаду комбрига, так зачем сыпать соль на рану, лисюк, как не крути это вам не какой то Роман Червинский...
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29.05.2024 17:07 Ответить
Пі@арасів на фронт. Там найдуть усі докази
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29.05.2024 17:12 Ответить
Тобто, черговий паркетний хенерал, який зібрав "лішній состав" неподалік від лінії фронту, невинний?
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29.05.2024 18:14 Ответить
А все від того, що МО досі не зробило свій військовий захищений меседжер, не зробило служебні мобольні телефони. Усе що пропонувалося - МО відхиляло. Там шукайте (В МО).
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29.05.2024 18:29 Ответить
Тобто в тому що генерала який був підозрюваний у звязках з сєпарами, поставили комбригом в цьому винен месенжер,

в тому що він вишикував в зоні можливого ураження орками також месенжер винен...

вам до відома є Сигнал де повідомлення шифруються...
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29.05.2024 19:23 Ответить
Розумію. Знаток і експерт рівня діван-софа преміум класа 5х2 метри з підігрівом і масажем рівня "БОГ"? Threema і Element вважаються самими безпечними месседжарами у світі і вони на порядок вище по захисту ніж Signal, але навіть вони не дають 100% гарантії захисту повідомлень, про що чесно попереджають користувачів. І коли Дмитро Сергійович став генералом? Багато фахівців развелося по накиду гівна на вентілятор.
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29.05.2024 23:28 Ответить
Комбриг дЄрмаку зад лизав, лизав, і вийшло не даремно. Для дЄрмака.
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29.05.2024 18:52 Ответить
Винні мають бути наказані,але ж це сирок винен,як і хто його накаже.Хоча і опосередковано.
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29.05.2024 20:37 Ответить
і із-за цього також людей охочих йти на фронт не добавляється
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29.05.2024 21:16 Ответить
 
 