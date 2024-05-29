Удар по 128-й бригаде в Запорожье в 2023 году: Дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Следствие до сих пор не вручило ни одного подозрения лицам, которые могут быть причастны к гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос "Главкома".
"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", - говорится в документе.
Расследование продолжается по фактам государственной измены и халатного отношения к военной службе.
Журналисты из материалов судебного реестра узнали, что следователи ГБР, которые занимаются этим резонансным делом, изъяли мобильный телефон и два ноутбука у командира реактивной артиллерийской батареи.
"На указанной технике, как отмечает следствие, установлено шпионское программное обеспечение, с помощью которого могла произойти утечка информации о местоположении военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Часть из них была задействована в мероприятии по награждению ко Дню ракетных войск и артиллерии, когда Россия нанесла прицельный ракетный удар по украинским защитникам", - отмечается в материале.
Также был допрошен заместитель командира разведывательной роты по морально-психологическому обеспечению, входивший в круг военных, которые знали о награждении военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года.
"По его словам, в середине октября 2023 года у него возникли проблемы со входом в аккаунт в мессенджере Signal, где позже публиковались данные о награжденных лицах. Свидетель отметил: сменил новую сим-карту и под ней зашел в группу в Signal. Он также добавил: обратил внимание на то, что в аккаунте с его предыдущим номером изменился никнейм на "ivan75hz". Хотя он его не менял. Сейчас суд арестовал телефон этого военного.
Кроме этого, в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении по ч.2 статьи 172-16 Кодекса об админправонарушениях ("Бездействие военной власти"). Военнослужащему вменялось то, что в течение 3-7 ноября 2023 года он не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Таким образом командир бригады нарушил дисциплинарный устав ВСУ и внутренние инструкции Минобороны, утверждало следствие",- добавили журналисты.
Издание отмечает, что это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей).
Удар по 128-й бригаде в Запорожской области
4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.
128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.
В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128-й бригады.
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Телефон уже заарештований. Ліга захисту прав телефонів подала на апеляцію.
Хоча такі справи по вбивству не мають мати термінів розглядання.
Нормальне ДБР мало би відкрити справу на тих хто розвалив цю справу.
на 128му не зібрали, на здачу вагнерівців не зібрали,
***** на зелене керівництво не зібрали, за те...
на Дудіна, зібрали
на Червінського зібрали
на Марченка, зібрали.
Там блаЗЄнські "слідчі" все "довели". Тьху!
єдине неможливо уже пробовать
так а как бы я тогда тебе, дебилу, писал эти коменты, будучи мёртвым ?
ты реально тупой
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Ви образилися на опонента за те, що він не признався вам у коханні?
Нових наловлять.
Тут є ідотизм, а не злий замисел, а ідіотів в нас не судять, - бо тоді треба смажать 73 процента мудрого наріду..
в тому що він вишикував в зоні можливого ураження орками також месенжер винен...
вам до відома є Сигнал де повідомлення шифруються...