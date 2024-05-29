Удар по 128-й бригаде в Запорожье в 2023 году: Дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Следствие до сих пор не вручило ни одного подозрения лицам, которые могут быть причастны к гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос "Главкома".

"В указанном уголовном производстве проводится комплекс следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки", - говорится в документе.

Расследование продолжается по фактам государственной измены и халатного отношения к военной службе.





Журналисты из материалов судебного реестра узнали, что следователи ГБР, которые занимаются этим резонансным делом, изъяли мобильный телефон и два ноутбука у командира реактивной артиллерийской батареи.

"На указанной технике, как отмечает следствие, установлено шпионское программное обеспечение, с помощью которого могла произойти утечка информации о местоположении военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Часть из них была задействована в мероприятии по награждению ко Дню ракетных войск и артиллерии, когда Россия нанесла прицельный ракетный удар по украинским защитникам", - отмечается в материале.

Также был допрошен заместитель командира разведывательной роты по морально-психологическому обеспечению, входивший в круг военных, которые знали о награждении военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года.

Также читайте: Удар по 128-й бригаде в Запорожской области в 2023 году: Хакеры могли взломать мессенджеры военных, - СБУ

"По его словам, в середине октября 2023 года у него возникли проблемы со входом в аккаунт в мессенджере Signal, где позже публиковались данные о награжденных лицах. Свидетель отметил: сменил новую сим-карту и под ней зашел в группу в Signal. Он также добавил: обратил внимание на то, что в аккаунте с его предыдущим номером изменился никнейм на "ivan75hz". Хотя он его не менял. Сейчас суд арестовал телефон этого военного.

Кроме этого, в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении по ч.2 статьи 172-16 Кодекса об админправонарушениях ("Бездействие военной власти"). Военнослужащему вменялось то, что в течение 3-7 ноября 2023 года он не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. Таким образом командир бригады нарушил дисциплинарный устав ВСУ и внутренние инструкции Минобороны, утверждало следствие",- добавили журналисты.

Издание отмечает, что это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей).

Читайте также: Умеров о гибели воинов 128 бригады на Запорожье: Знаем поминутно, что и как произошло. Все виновные понесут наказание

Удар по 128-й бригаде в Запорожской области

4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

128-я бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ.

В ГБР сообщили, что Минобороны расследует действия должностных лиц, которые организовали построение бойцов 128-й бригады.

Читайте: Удар по 128-й бригаде в Запорожской области в 2023 году: Хакеры могли взломать мессенджеры военных, - СБУ