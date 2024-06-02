Провокація у Парижі: Біля Ейфелевої вежі поставили труни з написом "Французькі солдати в Україні"

Біля Ейфелевої вежі виявили п’ять трун для "французьких солдатів". Французька поліція припускає ймовірність іноземного втручання і заарештувала трьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, 01 червня, близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі. У коробках, як повідомило AFP джерело, був гіпс.

Водія фургона, який перевозив труни, заарештували неподалік. Як повідомив він поліції Парижа, йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей і їхній вантаж. За даними AFP, водій прибув з Болгарії напередодні.

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Ще двох фігурантів затримали пізніше на іншому кінці Парижа – на автовокзалі Берсі, де вони планували сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був українцем, а інший – німцем.

Зауважують, що мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – його першим порушила саме Франція.

Заява Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон ще наприкінці лютого 2024 року "не виключив" відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну. На його думку, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

Заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну також не підтримав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.