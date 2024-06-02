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Париж (201) провокація (778) Франція (2902) Макрон Емманюель (1323)

Провокація у Парижі: Біля Ейфелевої вежі поставили труни з написом "Французькі солдати в Україні"

Провокація біля Ейфелевої вежі

Біля Ейфелевої вежі виявили п’ять трун для "французьких солдатів". Французька поліція припускає ймовірність іноземного втручання і заарештувала трьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, 01 червня, близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі. У коробках, як повідомило AFP джерело, був гіпс.

Водія фургона, який перевозив труни, заарештували неподалік. Як повідомив він поліції Парижа, йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей і їхній вантаж. За даними AFP, водій прибув з Болгарії напередодні.

Читайте: Макрон хоче створити європейську коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну, - Le Monde

Ще двох фігурантів затримали пізніше на іншому кінці Парижа – на автовокзалі Берсі, де вони планували сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був українцем, а інший – німцем.

Зауважують, що мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – його першим порушила саме Франція.

Заява Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон ще наприкінці лютого 2024 року "не виключив" відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну. На його думку, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".

Заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну також не підтримав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Кацапським навозом смердить на весь світ.
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02.06.2024 21:50
+20
Макрону надо отправить копию ядерной боеголовки в москву с надписью:
"дипломатический визит с мирной инициативой".
Ведь мы все за мир, правда?
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02.06.2024 21:53
+14
Шо могло объеденить болгарина, немца и укра? Правильно, кацапское бабло.
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02.06.2024 22:09
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Головне не вийти на зеГниду та ОП з єрмачмом!
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02.06.2024 22:24 Відповісти
Боневтік, сцикливий, а от гопнік єрмак... тут да, може бути
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02.06.2024 22:31 Відповісти
близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі.

вітання французській поліції !!! прощьолкали мюсью !!
хто був у цьому місці, той знає, що там завжди купа людей.
це добре що тільки "труни", бо наступного разу залишать ящики з вибухівкою
або фашисти знову захотять фото на пам'ять зробити...




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02.06.2024 22:26 Відповісти
Як вони воювати будуть?
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02.06.2024 22:35 Відповісти
Я бы на месте вменяемых французов рядом с гробами поставил чучело обезьяны с гранатой "Русский Ваня в Париже". Пусть выбирают, что больше нравится.
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03.06.2024 00:49 Відповісти
Якщо водію дали 40 євро то їм дали не менше 400+
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02.06.2024 22:42 Відповісти
Кацапським навозом смердить на весь світ.
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02.06.2024 21:50 Відповісти
гноєм
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02.06.2024 21:55 Відповісти
какаразница)))
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02.06.2024 22:10 Відповісти
Тупо путінські понти.
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02.06.2024 22:43 Відповісти
Макрону надо отправить копию ядерной боеголовки в москву с надписью:
"дипломатический визит с мирной инициативой".
Ведь мы все за мир, правда?
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02.06.2024 21:53 Відповісти
Макрону потрібно Україні ще більше зброї відправити. Щоб потролити флешмоб з трунами.
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02.06.2024 21:58 Відповісти
фсбешка аж всирається останнім часом
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02.06.2024 21:59 Відповісти
Діаспора має поставити труну " французькі солдати , вбиті росіянами у Франції". І я не шуткую...
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02.06.2024 22:01 Відповісти
О, один українець. Мабуть тут на цензорі писав проти мобілізації.
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02.06.2024 22:01 Відповісти
Может он хотел сам воевать вместо французов. Ето узнаем когда его екстрадируют в Украину и отправят в штурмовую роту. Но что то мне подсказывает что етот *украинец* еще покажет росийский паспорт
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02.06.2024 22:28 Відповісти
...йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей...

Один із затриманих був українцем...

Деякі драпанувші через Тису херої, роботу собі таки знайшли...

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02.06.2024 22:05 Відповісти
Нажаль не втопився, буває ж.
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02.06.2024 22:08 Відповісти
А ви думаєте мало подонків, що кричали "путін ввєді.." з Криму та ОРДЛО виїхали по нашим паспортам? А скільки циган з Закарпаття там, в Європі, бонуси отримують, як "біженці від війни", але й досі ЖОДНОГО слова українською не те що не знають, а НЕ ХОЧУТЬ навіть знати, а сидять суки з нашими біомітричними паспортами. Але основне сепарське бидло - зі сходу України та Криму.
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02.06.2024 22:28 Відповісти
А чего сразу драпанувшие? Может вполне легально выехавшие... И не стоит исключать тот факт, что гражданство липовое. На оккупированных территориях, россияне получили много всяких документов.
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02.06.2024 22:40 Відповісти
Шо могло объеденить болгарина, немца и укра? Правильно, кацапское бабло.
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02.06.2024 22:09 Відповісти
Думаєш ідейних мало?
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02.06.2024 22:11 Відповісти
Нет, не думаю, но кто-то или шо-то их должно было свести до купы - За даними AFP, водій прибув з Болгарії напередодні. Джерело:
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02.06.2024 22:18 Відповісти
У доповідній записці DGSE стверджується, що провокацію з трунами могла координувати Федеральна служба безпеки Росії.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/4/7187375/
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04.06.2024 17:33 Відповісти
Закордонна вата у відчаю… раз зголосилася на такий перформенс..
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02.06.2024 22:11 Відповісти
До речі цю х-ню прибрали за пару хвилин, це був ранній ранок, людей було дуже мало. Якби не заботливі раша воєнкори про цей подвиг мало хто б і взнав. Ну і упячці спасібки, мимо лайна вона ще ні разу не ходила...
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02.06.2024 22:12 Відповісти
близько 09:00 ранку - туристів вже достатньо, а пізніше на Бринлі як па перше травня на Хрещатику - не протовпиш
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02.06.2024 22:36 Відповісти
Це тут вказано "близько 9". Я читав що не було й 7 годин. Плюс цікаво як вони носили ті труни від фури, -там пішохідна зона - зупинилась фура і якісь шаромиги носять ящики - чим зайнята поліція - х/з.
Могли й кілограм 500 тротилу принести...
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02.06.2024 22:50 Відповісти
От чесно, лаптєкефали: ви насправді думаєте, що це чимось зарадить вам?
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02.06.2024 22:17 Відповісти
Ета вонь от кацапскіх абосраних парток і лаптєй...
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02.06.2024 22:21 Відповісти
Того что был *украинцем* потребовать екстрадировать в Украину и тут уже с ним *пообщаться*
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02.06.2024 22:22 Відповісти
Но-но. Це ж жертва ТЦК, спасався від незаконної мобілізації. І по Конституції має право. Наш чіловєк, ухилянт...
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02.06.2024 22:31 Відповісти
"Зауважують, що мотив затриманих поки незрозумілий..."
неначє люди подуріли, розуміючих геть зовсім не лишилося....
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02.06.2024 22:30 Відповісти
Під час Олімпіади креативу кагебешного буде більше. Впевнена, що там заплановані такі вистави, що і французам і туристам буде на що подивитися.

Взагалі-то, проводити Олімпіаду під час війни в Європі - це такий по*уїзм, що до людської трагедії та й взагалі це дуже небезпечно. Якщо європейці думають, що х*йло почекає, поки вони там будуть святкувати спорт-мір, то вони погано його знають. Він обов'язково захоче помститися усім, хто не дозволив його оркам виступати у змаганнях та славити оркостан з криками «раіся впєрдє», ну, як вони ********* робити це раніше на усіх змаганнях.
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02.06.2024 22:37 Відповісти
Да, думаю не упустят возможности совершить теракт. И вот вопрос: эти черти наймут каких-нибудь игилоидов(и обеспечат всей поддержкой) или хватит наглости под своим флагом, т.е., возьмут на себя ответственность(понятно неофициально, но с подтверждающими намеками от всех этих военпоцев)?
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02.06.2024 23:05 Відповісти
"добриє руськіє"-
дохлі руськіє
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02.06.2024 22:42 Відповісти
Зате яка реклама і антипропаганда здійснена коштом злочинного кремля: якщо раптом щось фантастичне станеться і кацапський окупант прорве фронт, Україна спокійно може розраховувати на французькі війська.
Таким чином, поразка України та перемога кремля неможливі у цій безглуздій війні кремлівських воєнних злочинців на самознищення.
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02.06.2024 23:33 Відповісти
Макрон твой ход.
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02.06.2024 23:56 Відповісти
У него сейчас неприятность, кто-то слил инфу про 11 тысяч бутылок элитного шампанского в Елисейском дворце, наверно чешет башку и думает как объяснить такое количество бухла.
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03.06.2024 00:03 Відповісти
Украинские власти разворовали деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Xарькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. По его словам, деньги пошли на покупку недвижимости для высокопоставленных лиц страны.
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03.06.2024 00:51 Відповісти
Тони кацап? Сепар? Или вата?
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03.06.2024 00:55 Відповісти
Ты за деяния своих обрезаных отвечай, которые то украинцев голодом морят то грабят по черному, а кто я не твое дело
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03.06.2024 01:02 Відповісти
Ойвей. А хто ж эти такие "украинские власти"???.
30 лет в украинском парламенте 70% таких как ты. Все президенты такие как ты...
Ииии...а, а кто эта сделай ойойой...?!
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03.06.2024 01:01 Відповісти
В США 90% таких как я, ну и что с того.
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03.06.2024 01:03 Відповісти
Численность евреев в сша 1.5-2% так что не ври.
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03.06.2024 01:07 Відповісти
Я говорю про власть, ты что хочешь чтобы титульная нация дворниками работала. а всего евреев в США около 7 миллионов, особо патриотичные кричат про 10, но с трудом в это верится.
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03.06.2024 01:10 Відповісти
Титульная нация? ааа он вы кто?
А украинци это ваши рабы которые должны вам прислуживать, да?
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03.06.2024 01:13 Відповісти
Ну не совсем так. А чего ты евреям прицепился, украинцев все обманывают, кто виноват что они такие легковерные?!
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03.06.2024 01:15 Відповісти
Всмысле я прицепился? Ты же первый начал и сказал что украинская власть все разворовала.
Но забыл добавить что эта так называемая власть нихрена не украинской национальности.
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03.06.2024 01:18 Відповісти
Конечно власть украинская, выбирали её украинцы.
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03.06.2024 01:22 Відповісти
В США только Байден ирландец, никто же не говорит еврейская власть, все говорят американские власти то да сё.
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03.06.2024 01:24 Відповісти
США это другая система правления.
Ты не можешь сравнивать с Украиной.
Причем здесь вообще США
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03.06.2024 01:26 Відповісти
Я говорю не про систему правления, евреи везде есть во власти, разница лишь в том что им позволяют, если украинцы допустили вседозволенность так с ник последние штаны сниму да ещё и в кабалу загонят на годы вперёд.
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03.06.2024 01:31 Відповісти
Это не только украинци допустили. Израель не выдает еврейских коррупционеров принципиально. Которые воровали в Украине, а когда их поймали то они убегали по левым пасспортам в Израель и там прятались. И это политика Израеля. Но самое интересное что она действует почему то только в отношении Украины. Значить всем этим бандитизмом напрямую руководят спецслужбы Израеля, а это уже совсем другая история.
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03.06.2024 01:39 Відповісти
А что значит позволят? Так что вас надо было убивать или в печки закидывать?
Раз евреи везде есть в правительстве то почему они грабят только Украину. По крайней мере в таких масштабах...
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03.06.2024 01:42 Відповісти
Так то оно да не совсем так. Сколько ваша титульная нация денег потратила на то что бы промывать мозги "красиво"...
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03.06.2024 01:25 Відповісти
На счет того что все обманывают, тут справедливости ради, вынужден согласится.
А это поче у так? Потосу что правительство не украинское и ему плевать на Украину и украинцев, а то шо дурного украинца все дурят, ну тут факт. Было бы по другому, ваши братья, не были бы в правительстве Украины и миноры ваши поганые не лепили бы по всей Украине.
Вон в Германии, вам раз обьяснили что да как, и ни каких минор. Это я так для примера.
Я не против минор, но так грабить Украину нельзя. Это вам еще аукнется.
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03.06.2024 01:23 Відповісти
Всё что нас не убивает, делает сильнее.
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03.06.2024 01:25 Відповісти
Хороший ты человек, сдержаный, аж ругаться с тобой не хочется.
Лично тех евреев которых я знаю лично, мне всегда помогали, причем безвозмездно. Я про Украину.
Но то что евреи делают на уровне правительства Украины, просто так само не пройдет и может случиться... много что может
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03.06.2024 01:28 Відповісти
Авраам Линкольн начал традицию, даже на купюрах и монетах были иудейские символы.
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03.06.2024 01:08 Відповісти
Ну шо ты дурака включаешь Абрам, какой Линкольн?! Ты все прекрасно понял про что я говорю, ты же умный еврейский мальчик. Не вериш мне так погугли
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03.06.2024 01:11 Відповісти
Ты же только что рассказывал про украинские власти которые все украли, а когда узнал что это были не украинци то дал заднюю?))
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03.06.2024 01:09 Відповісти
Пока воруют это украинцы, когда приедут в Израиль это жертвы Холокоста.
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03.06.2024 01:11 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Это ты сам придумал или это на уровне правительства изгаель задвигают?
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03.06.2024 01:14 Відповісти
Ахах.. рашка не палится)))
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03.06.2024 00:13 Відповісти
Цей "беженец" - якась проросійська істота з українським паспортом. Ось такі у нас "беженци".
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03.06.2024 00:44 Відповісти
Кожного разу, коли читаю: «українець», хочу отримати уточнення. Чи то справді то був українець, чи касаб з українським паспортом? Вважаю, що різниця є! В ідеалі було би всю цю рашистску наволочь, що колись отримало українське грамодянство, позбавити його
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03.06.2024 01:00 Відповісти
Треба змінити підпис: "Російські солдати в Україні".
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03.06.2024 03:17 Відповісти
От будуть скоро гнати нашого брата з тих європейських країн,які вступлять в війну на боці України.Бо стількох зрадників,корегувальників,поціновувачів ,,русского мира'' як серед українців ще треба пошукати.
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03.06.2024 07:08 Відповісти
Українця там не було. Був нікчемний продажний малорос.
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03.06.2024 09:45 Відповісти
Кацапами смердить на весь світ і це не дивно ,
бо це не люди , а дика орда і біомусор 😡
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03.06.2024 10:01 Відповісти
 
 