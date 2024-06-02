Провокація у Парижі: Біля Ейфелевої вежі поставили труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Біля Ейфелевої вежі виявили п’ять трун для "французьких солдатів". Французька поліція припускає ймовірність іноземного втручання і заарештувала трьох людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, 01 червня, близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі. У коробках, як повідомило AFP джерело, був гіпс.
Водія фургона, який перевозив труни, заарештували неподалік. Як повідомив він поліції Парижа, йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей і їхній вантаж. За даними AFP, водій прибув з Болгарії напередодні.
Ще двох фігурантів затримали пізніше на іншому кінці Парижа – на автовокзалі Берсі, де вони планували сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був українцем, а інший – німцем.
Зауважують, що мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – його першим порушила саме Франція.
Заява Макрона про можливу відправку французьких військ в Україну
Президент Франції Емманюель Макрон ще наприкінці лютого 2024 року "не виключив" відправлення військ країн Заходу в Україну. У своєму нещодавньому інтерв’ю для The Economist лідер Франції підтримав свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну. За його словами, Франція може розглянути таку можливість, якщо росіяни прорвуть оборону і Україна попросила б про допомогу.
До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну. На його думку, відправлення військ країн Альянсу в Україну для боротьби з російською армією стане "небезпечною ескалацією".
Заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну також не підтримав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Будь ласка, зачекайте...
вітання французській поліції !!! прощьолкали мюсью !!
хто був у цьому місці, той знає, що там завжди купа людей.
це добре що тільки "труни", бо наступного разу залишать ящики з вибухівкою
або фашисти знову захотять фото на пам'ять зробити...
"дипломатический визит с мирной инициативой".
Ведь мы все за мир, правда?
Один із затриманих був українцем...
Деякі драпанувші через Тису херої, роботу собі таки знайшли...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/4/7187375/
Могли й кілограм 500 тротилу принести...
неначє люди подуріли, розуміючих геть зовсім не лишилося....
Взагалі-то, проводити Олімпіаду під час війни в Європі - це такий по*уїзм, що до людської трагедії та й взагалі це дуже небезпечно. Якщо європейці думають, що х*йло почекає, поки вони там будуть святкувати спорт-мір, то вони погано його знають. Він обов'язково захоче помститися усім, хто не дозволив його оркам виступати у змаганнях та славити оркостан з криками «раіся впєрдє», ну, як вони ********* робити це раніше на усіх змаганнях.
дохлі руськіє
Таким чином, поразка України та перемога кремля неможливі у цій безглуздій війні кремлівських воєнних злочинців на самознищення.
30 лет в украинском парламенте 70% таких как ты. Все президенты такие как ты...
Ииии...а, а кто эта сделай ойойой...?!
А украинци это ваши рабы которые должны вам прислуживать, да?
Но забыл добавить что эта так называемая власть нихрена не украинской национальности.
Ты не можешь сравнивать с Украиной.
Причем здесь вообще США
Раз евреи везде есть в правительстве то почему они грабят только Украину. По крайней мере в таких масштабах...
А это поче у так? Потосу что правительство не украинское и ему плевать на Украину и украинцев, а то шо дурного украинца все дурят, ну тут факт. Было бы по другому, ваши братья, не были бы в правительстве Украины и миноры ваши поганые не лепили бы по всей Украине.
Вон в Германии, вам раз обьяснили что да как, и ни каких минор. Это я так для примера.
Я не против минор, но так грабить Украину нельзя. Это вам еще аукнется.
Лично тех евреев которых я знаю лично, мне всегда помогали, причем безвозмездно. Я про Украину.
Но то что евреи делают на уровне правительства Украины, просто так само не пройдет и может случиться... много что может
Это ты сам придумал или это на уровне правительства изгаель задвигают?
бо це не люди , а дика орда і біомусор 😡