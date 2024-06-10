У Рижівці на Сумщині ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру: російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, - Зеленський
У Сумській області продовжується активність російських ДРГ. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в регіоні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що заслухав доповіді головкома Олександра Сирського - з подробицями по всіх напрямках.
"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - повідомив Зеленський.
На Харківщині, за його словами, тривають наші контрударні дії.
"Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.
Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - наголосив він.
На південних напрямках ситуація загалом без змін. Україна продовжує посилювати позиції.
"Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", - резюмував Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.
Будь ласка, зачекайте...
за кожне село переймається.
а, от, до п'яти рахувати не вміє.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0TTEA9ziA9TdUJAJVwqm5N3WSEERMZpX1kRNR7bc5wKkYkE9GcS9V43ASCmUbRjvYl?__cft__[0]=AZW3rT-SoiF3c1a72U6rTlgm_e_JKklZD8uaq1i2A2eVq5dlWfHbJAEZPXaF1cEw60_Wt2-9ndXu2sJlUMTQDFdQ62-s4VIIdhy5kuwIc2pS6a0MVx8bt3OKfCMj0eyB40qhq5mSyfrut_fMmrs388-MYScwx5_fE_KTNblC77f1VOf1cAT0yvKw1ouu0DrrEeY&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
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Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).
Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.
Порвалися.
Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.
Спойлер: такого не було.
Командира роти звинувачують у залишенні позицій.
Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.
Наразі,
- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.
- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.
- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).
- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.
- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.
Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.
І підемо на йух.
Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.
Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.
Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.
Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
Вірити словам Зеленського можуть тільки невиправні зомбяки-телепузики.