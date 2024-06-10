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Зеленський (22448) пропаганда (2759) Сумська область (3246)

У Рижівці на Сумщині ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру: російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, - Зеленський

рижівка

У Сумській області продовжується активність російських ДРГ. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в регіоні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що заслухав доповіді головкома Олександра Сирського - з подробицями по всіх напрямках.

"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - повідомив Зеленський. 

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На Харківщині, за його словами, тривають наші контрударні дії.

"Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - наголосив він.

На південних напрямках ситуація загалом без змін. Україна продовжує посилювати позиції.

"Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", - резюмував Зеленський.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає. 

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Топ коментарі
+13
У нас ознаки присутності окупанта в вищому керівництві країни проглядаються, не те, що на фронті.
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10.06.2024 12:07
+8
Речник ЗСУ захворів?...
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10.06.2024 12:12
+6
усе одно фінал для цієї зе-н*ркоманської шобли запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб буде один !!!

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10.06.2024 12:27
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Зеля держить ніс по - вітру - як він швидко виправив ситуацію
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10.06.2024 12:06 Відповісти
усе одно фінал для цієї зе-н*ркоманської шобли запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб буде один !!!

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10.06.2024 12:27 Відповісти
Мабуть ка-дыркины в похід на Лондон пішли...
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10.06.2024 12:06 Відповісти
У нас ознаки присутності окупанта в вищому керівництві країни проглядаються, не те, що на фронті.
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10.06.2024 12:07 Відповісти
Про Єрмака Зеленського пише світова преса. Нас давно цікавило питання чому, попри критику Заходу, представники Заходу зустрічаються з токсичним Єрмаком. Виявляється, його дипломатам просто нав'язують. «Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента, а посли G7, які сподівалися на аудієнцію з главою держави, натомість отримали зустріч з Єрмаком. Офіс президента відкинув критику як "пропагандистські атаки", наполягаючи на тому, що Зеленський регулярно зустрічається з послами, але часто перебуває за межами країни або має більш нагальні справи. Адміністрація стверджує, що критика пов'язана з прямим, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах, які включають залучення міжнародних партнерів до участі в мирному саміті у Швейцарії, який відбуватиметься наступного тижня. "На цій роботі важко залишатися друзями з усіма, - сказав представник офісу Зеленського. "Але президент Зеленський - це той, хто приймає всі ключові рішення".

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10.06.2024 12:30 Відповісти
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10.06.2024 18:41 Відповісти
Речник ЗСУ захворів?...
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10.06.2024 12:12 Відповісти
То есть, русский флаг в украинском селе все же был? И кто же это сделал?(С)
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10.06.2024 12:31 Відповісти
дрг, яке постійно тут шльондрає, а потім відгрібає і тікає "іноді", ну якщо встигне!
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10.06.2024 18:08 Відповісти
як, батько рідний.
за кожне село переймається.
а, от, до п'яти рахувати не вміє.
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10.06.2024 12:35 Відповісти
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Історія про те, як закінчилася моя військова кар'єра, та почалась тюремна. (Напевно).

Ті, хто мене знають, знають, що я на цій війні завжди рвала останні нерви та жили.

Порвалися.

Мій батальйон - майже у повному обсязі - всі 40 залишившихся хлопців та 3 дівчат - звинувачують у невиконанні наказу.

Спойлер: такого не було.

Командира роти звинувачують у залишенні позицій.

Спойлер: "залишені позиції" вже на той час знаходились глибоко в оточенні. В селі, де вороги розвісили своє ганчір'я.

Наразі,

- десь "зверху" нас намагаються звинуватити у втраті Новоолександрівкі мій бат. Який складається з махрового ТрО, і стояв на її околиці чотирма позиціями (12 людей), - до останнього.

- нам один за одним "штампують" бр-ки, в яких від бойового розпорядження тільки список імен. І немає ні задачі, ні зони відповідальності, нічого. - Стосовно яких ми вимагаємо роз'яснень. А отримаємо звинувачення у тяжкому злочині.

- нас хочуть передати у підпорядкування 110 бригаді. Напевно, щоб там нас остоточно знищили - як майже знищів 110-ий батальйон. Який - всупереч зачитаної бр - не надав ні своєї арти, ні аеророзвідки, ні евакуації. (Ми не володіємо ні першим, ні другим, ні третім).

- позиції, які визначав 110-ий бат були не розвідані від слова "зовсім" і половина з них немала смислу. Якшталт, позиція в болоті. "Окопуйтесь ". - Води по коліно. Акваланги не видали.

- Відповідальних за весь безлад немає. Командування приїжджає і бреше в обличчя. Як то: показують недійсні карти, брешуть що вже втрачені сп щє існують, обіцяє транспорт для еваку - наша група виїжджає "до транспорту" - чекає 1.5 години - і повертається з нічим. Коли у нас чекають пораненні.

Наразі я сиджу під кабінетом лікаря, завершуючи влк. Надалі ВЛК визнає мене придатною (по аналізу крові та сечі погадають, бо інших досліджень не робили), - я повернуся до частини, мені знову зачитають мутну бр-ку (в який буде запаковано що з нас роблять супер-штурмовиків, але прямо не сказано), включать запис - ми всім батом скажемо, що не можемо її виконати.

І підемо на йух.

Даруйте. На Дніпр. На суд та до тюрми.

Що до мене - за останні дні цього терору я вкрай виснажена.

Хірург написав мені направлення на лікування "у плановому порядку", ціла стопка рапортів на лікування від хлопців зберігається у мене в папці. Відповідь начмеда: "якщо комбат дасть згоду". Це, звісно, той же самий напрямок. Бо а) комбата в нас немає (зняли), б) начмед не підписує рапорти, в) ніхто їх не приймає.

Всім дякую, хто допомагав донатами та увагою.
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10.06.2024 12:48 Відповісти
"...На Харківщині, за його словами (Зеленського), тривають наші контрударні дії..."

Вірити словам Зеленського можуть тільки невиправні зомбяки-телепузики.
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10.06.2024 13:07 Відповісти
То приезжай и покажи, как нужно воевать.
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10.06.2024 15:14 Відповісти
..
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10.06.2024 18:53 Відповісти
 
 