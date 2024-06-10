Кадиров повідомив про нібито захоплення с. Рижівка на Сумщині. Місцева влада спростовує заяву

Глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Однак українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.

Про це заявив це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Кадиров написав у своєму телеграмі ввечері 9 червня, що даного результату "вдалося досягнути всього за три дні" і оприлюднив відео нібито із населеного пункту.

Зарко пояснив, що у Рижівці немає таких будівель, що були поширені на фото та відео російською владою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хакери розіслали фейкові запрошення на Глобальний саміт миру від імені Донецької ОДА

Рижівка у "сірій зоні"

"Можна сказати, що це сіра зона. Тому що там, ви знаєте, що навіть один будинок половина знаходиться в Україні, половина – у Росії. Відстань до державного кордону надзвичайно близька. Тобто, це безпосередньо можна сказати як лінія зіткнення. Тому ми розуміємо, що такі питання як захід ДРГ цілком можливий. Це час від часу відбувається. Тим більше, враховуючи географічне положення, коли там є ліси, там є річка, дещо трошки полегшує роботу цим ДРГ. Зйомки, які ми бачили, не відповідають дійсності, в тому плані, що це немає таких певних будівель, немає такої річки, якої ми бачили на фотографіях у соціальних мережах" - пояснив очільник Білопільської громади.

Зарко припускає, що така гучна заява Кадирова про захоплення Рижівки лише за три дні є відповіддю на попередні заяви Російського добровольчого корпусу про контроль над селом Тьоткіно у прикордонні Курської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПД попередив про нові ІПсО росіян: Другий фронт з Білорусі, нелегітимність Зеленського, "насильницька" мобілізація

Також це могло бути зроблено для того, щоб посіяти панічні настрої серед місцевого населення.

"Наразі дуже важко сказати, яка там логіка. Можливо, це просто бажання відтягнути наші сили, посіяти невпевненість, в першу чергу у цивільних людей, що ситуація може змінитися, щоб була якась паніка. Але цього не вийде. Бо наші люди вже навчилися відрізняти інформацію", - додав голова Білопільської громади.

Зазначимо, що в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України не повідомлялося про бої на цьому напрямку.

З 2022 року ситуація в селищі не змінилася

Аналітики Deep State зазначають, що з 2022 року до сьогодні ситуація в Рижівці незмінна — українських військових там практично не було, а сам населений пункт є так званою сірою зоною, куди регулярно заходили ДРГ російських окупантів.

За словами заступника міського голови Білопілля Володимира Відуєва, станом на 22 травня 2024 року в Рижівці залишилося сім осіб. За даними 2001 року, в селищі проживало 850 осіб.

Заява Буданова щодо загрози наступу на Суми

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

На Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба.