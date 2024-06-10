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Кадиров повідомив про нібито захоплення с. Рижівка на Сумщині. Місцева влада спростовує заяву

Українська влада спростовує захоплення селища Рижівка на Сумщині

Глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Однак українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.

Про це заявив це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Кадиров написав у своєму телеграмі ввечері 9 червня, що даного результату "вдалося досягнути всього за три дні" і оприлюднив відео нібито із населеного пункту.

Зарко пояснив, що у Рижівці немає таких будівель, що були поширені на фото та відео російською владою.

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Рижівка у "сірій зоні"

"Можна сказати, що це сіра зона. Тому що там, ви знаєте, що навіть один будинок половина знаходиться в Україні, половина – у Росії. Відстань до державного кордону надзвичайно близька. Тобто, це безпосередньо можна сказати як лінія зіткнення. Тому ми розуміємо, що такі питання як захід ДРГ цілком можливий. Це час від часу відбувається. Тим більше, враховуючи географічне положення, коли там є ліси, там є річка, дещо трошки полегшує роботу цим ДРГ. Зйомки, які ми бачили, не відповідають дійсності, в тому плані, що це немає таких певних будівель, немає такої річки, якої ми бачили на фотографіях у соціальних мережах" - пояснив очільник Білопільської громади.

Зарко припускає, що така гучна заява Кадирова про захоплення Рижівки лише за три дні є відповіддю на попередні заяви Російського добровольчого корпусу про контроль над селом Тьоткіно у прикордонні Курської області.

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Також це могло бути зроблено для того, щоб посіяти панічні настрої серед місцевого населення.

"Наразі дуже важко сказати, яка там логіка. Можливо, це просто бажання відтягнути наші сили, посіяти невпевненість, в першу чергу у цивільних людей, що ситуація може змінитися, щоб була якась паніка. Але цього не вийде. Бо наші люди вже навчилися відрізняти інформацію", - додав голова Білопільської громади.

Зазначимо, що в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України не повідомлялося про бої на цьому напрямку.

З 2022 року ситуація в селищі не змінилася

Аналітики Deep State зазначають, що з 2022 року до сьогодні ситуація в Рижівці незмінна — українських військових там практично не було, а сам населений пункт є так званою сірою зоною, куди регулярно заходили ДРГ російських окупантів.

Рижівка на Сумщині

За словами заступника міського голови Білопілля Володимира Відуєва, станом на 22 травня 2024 року в Рижівці залишилося сім осіб. За даними 2001 року, в селищі проживало 850 осіб.

Заява Буданова щодо загрози наступу на Суми

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано.

На Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба.

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Топ коментарі
+4
Невже дон- дон , @андон ще не здох ?
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10.06.2024 11:11
+4
Облиш, не твоє..
Цікався виключно ішаками, чурка.
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10.06.2024 11:11
+4
***, та що ми обговорюємо?
Два роки тому Дон Гандон збирався йти до Лондона, а зараз мова йде про маленьке село, розташоване прямо на кордоні з кацапстаном. Межує городами з дярєвнєю Тьоткіно.

Максімум - зайшла кацапська дрг, бо в нас на такій відстані від кордону постійних позицій нема - кацапня відразу з мінометів накриває. Потім підтягнулись ЗСУ і кацапня звалила.
В Сумській області таке три рази на день відбувається.

Це не та тєма, яку треба годинами обговорювати ...
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10.06.2024 11:36
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Точно так само і ми вчора якесь бєлгородське село «захопили», там дрон український прапор повісив
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10.06.2024 11:10 Відповісти
Невже дон- дон , @андон ще не здох ?
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10.06.2024 11:11 Відповісти
Облиш, не твоє..
Цікався виключно ішаками, чурка.
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10.06.2024 11:11 Відповісти
Щось не зрозуміло:
Влада спростовує, але одночасно українських військових там практично не було.Джерело:
Це як?
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10.06.2024 11:11 Відповісти
Так называемая "серая зона"... Какие то наблюдательные посты рядом может есть, но и российские ДРГ там часто ходят.
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10.06.2024 11:14 Відповісти
Складається враження, що українці тільки й слідкують, що патякає вівцейоб і треба це спростовувати....
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10.06.2024 11:14 Відповісти
овца бил риженкій..а ви что услишалі
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10.06.2024 11:15 Відповісти
Тик-ток військо віртуально воює
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10.06.2024 11:16 Відповісти
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10.06.2024 11:19 Відповісти
Ща рому алехина овцейобы набутылят и он напишет что это грандиозная победа.
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10.06.2024 11:29 Відповісти
Тік ток захоплення.
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10.06.2024 11:26 Відповісти
Кадирка ще не здох?
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10.06.2024 11:30 Відповісти
***, та що ми обговорюємо?
Два роки тому Дон Гандон збирався йти до Лондона, а зараз мова йде про маленьке село, розташоване прямо на кордоні з кацапстаном. Межує городами з дярєвнєю Тьоткіно.

Максімум - зайшла кацапська дрг, бо в нас на такій відстані від кордону постійних позицій нема - кацапня відразу з мінометів накриває. Потім підтягнулись ЗСУ і кацапня звалила.
В Сумській області таке три рази на день відбувається.

Це не та тєма, яку треба годинами обговорювати ...
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10.06.2024 11:36 Відповісти
Йшли забирати Київ за 3 дні, а тепер через більше ніж 800 діб війни "Кадиров повідомив про нібито захоплення с. Рижівка на Сумщині, але Місцева влада спростовує заяву". Хоча це й так прогрес, що цей потомственно опущений ішак взагалі вийняв свого прибора з вівці, і щось зміг заявити! 🤣🤣🤣
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10.06.2024 11:40 Відповісти
Академик овцейобних наук та ХЕРнерал-яфрейтар чайної пяхоти Парашной ********* ще не відправився по ассірату у Джаханнам? Там йому вже прогули пишить Ібліс.
Ось шо цікаво, Кобздун жід, а цей академік ішаковедения любить його пісні, так от цікаво, ЯК жіда будуть пускати до Джаханнаму? Чі цього "мусульманіна" будуть пускати до Пекла на концерти?
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10.06.2024 12:02 Відповісти
У євреїв немає ні чортів, ні пекла. І раю нема. Просто душі чекають приходу Машіаха та його Великого Суду, де праведникам дозволять жити ще одне життя (тому, до речі, у євреїв не заохочується кремація - щоб души мали змогу знайти свої тіла), а грішні душі підуть у ніщо...

Отож, усі концерти - в залі очікування - для всіх. Щоб не нудьгували перед розподілом...
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10.06.2024 13:57 Відповісти
Ну то справа евреєв. А я вам кажу про жида Кобздона. Це різні речі.
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10.06.2024 14:21 Відповісти
Так і я ж про нього - він тільки в залі очікування може співати, бо для нього далі йти нікуди.
І Кадиров там може щось послухати, поки його ібліси не затягнули до муслімського пекла.
І оті майже 520 тисяч чмобіків теж. Поки чорти свої віли нагострять, смоли свіжої добавлять та вогонь під котлами посилять.
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10.06.2024 14:38 Відповісти
Кадырка опять яйцами прозвенел "дон-дон". Мудозвон!
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10.06.2024 12:37 Відповісти
 
 