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Кадыров сообщил о якобы захвате с. Рыжевка на Сумщине. Местные власти опровергают заявление

Українська влада спростовує захоплення селища Рижівка на Сумщині

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июня заявил, что военные подразделения "Ахмат" якобы захватили село Рыжевка на Сумщине, которое находится вблизи границы с Курской областью. Однако украинские власти утверждают, что Рыжевка находится под контролем Сил обороны и российских войск там нет.

Об этом заявил это заявил председатель Белопольской громады Юрий Зарко в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Кадыров написал в своем телеграмме вечером 9 июня, что данного результата "удалось достичь всего за три дня" и обнародовал видео якобы из населенного пункта.

Зарко объяснил, что в Рыжевке нет таких зданий, которые были распространены на фото и видео российскими властями.

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Рыжевка в "серой зоне"

"Можно сказать, что это серая зона. Потому что там, вы знаете, что даже один дом: половина находится в Украине, половина - в России. Расстояние до государственной границы чрезвычайно близкое. То есть, это непосредственно, можно сказать, как линия соприкосновения. Поэтому мы понимаем, что такие вопросы, как заход ДРГ вполне возможен. Это время от времени происходит. Тем более, учитывая географическое положение, когда там есть леса, там есть река, что несколько облегчает работу этим ДРГ. Съемки, которые мы видели, не соответствуют действительности в том плане, что там нет таких определенных зданий, нет такой реки, которую мы видели на фотографиях в социальных сетях", - сказал глава Белопольской громады.

Зарко предполагает, что такое громкое заявление Кадырова о захвате Рыжевки всего за три дня является ответом на предыдущие заявления Российского добровольческого корпуса о контроле над селом Теткино в приграничье Курской области.

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Также это могло быть сделано для того, чтобы посеять панические настроения среди местного населения.

"Сейчас очень трудно сказать, какая там логика. Возможно, это просто желание оттянуть наши силы, посеять неуверенность, в первую очередь - у гражданских людей, что ситуация может измениться, чтобы была какая-то паника. Но этого не получится. Потому что наши люди уже научились отличать информацию", - добавил председатель Белопольской громады.

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины не сообщалось о боях на этом направлении.

С 2022 года ситуация в поселке не изменилась

Аналитики Deep State отмечают, что с 2022 года до сегодня ситуация в Рыжевке неизменна - украинских военных там практически не было, а сам населенный пункт является так называемой серой зоной, куда регулярно заходили ДРГ российских оккупантов.

Рижівка на Сумщині

По словам заместителя городского головы Белополья Владимира Видуева, по состоянию на 22 мая 2024 года в Рыжевке осталось семь человек. По данным 2001 года, в поселке проживало 850 человек.

Заявление Буданова об угрозе наступления на Сумы

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступление российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

На Сумщине дополнительно объявили эвакуацию гражданских из приграничных с Россией городов Белополье и Ворожба.
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Топ комментарии
+4
Невже дон- дон , @андон ще не здох ?
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10.06.2024 11:11
+4
Облиш, не твоє..
Цікався виключно ішаками, чурка.
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10.06.2024 11:11
+4
***, та що ми обговорюємо?
Два роки тому Дон Гандон збирався йти до Лондона, а зараз мова йде про маленьке село, розташоване прямо на кордоні з кацапстаном. Межує городами з дярєвнєю Тьоткіно.

Максімум - зайшла кацапська дрг, бо в нас на такій відстані від кордону постійних позицій нема - кацапня відразу з мінометів накриває. Потім підтягнулись ЗСУ і кацапня звалила.
В Сумській області таке три рази на день відбувається.

Це не та тєма, яку треба годинами обговорювати ...
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10.06.2024 11:36
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Точно так само і ми вчора якесь бєлгородське село «захопили», там дрон український прапор повісив
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10.06.2024 11:10 Ответить
Невже дон- дон , @андон ще не здох ?
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10.06.2024 11:11 Ответить
Облиш, не твоє..
Цікався виключно ішаками, чурка.
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10.06.2024 11:11 Ответить
Щось не зрозуміло:
Влада спростовує, але одночасно українських військових там практично не було.Джерело:
Це як?
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10.06.2024 11:11 Ответить
Так называемая "серая зона"... Какие то наблюдательные посты рядом может есть, но и российские ДРГ там часто ходят.
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10.06.2024 11:14 Ответить
Складається враження, що українці тільки й слідкують, що патякає вівцейоб і треба це спростовувати....
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10.06.2024 11:14 Ответить
овца бил риженкій..а ви что услишалі
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10.06.2024 11:15 Ответить
Тик-ток військо віртуально воює
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10.06.2024 11:16 Ответить
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10.06.2024 11:19 Ответить
Ща рому алехина овцейобы набутылят и он напишет что это грандиозная победа.
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10.06.2024 11:29 Ответить
Тік ток захоплення.
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10.06.2024 11:26 Ответить
Кадирка ще не здох?
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10.06.2024 11:30 Ответить
***, та що ми обговорюємо?
Два роки тому Дон Гандон збирався йти до Лондона, а зараз мова йде про маленьке село, розташоване прямо на кордоні з кацапстаном. Межує городами з дярєвнєю Тьоткіно.

Максімум - зайшла кацапська дрг, бо в нас на такій відстані від кордону постійних позицій нема - кацапня відразу з мінометів накриває. Потім підтягнулись ЗСУ і кацапня звалила.
В Сумській області таке три рази на день відбувається.

Це не та тєма, яку треба годинами обговорювати ...
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10.06.2024 11:36 Ответить
Йшли забирати Київ за 3 дні, а тепер через більше ніж 800 діб війни "Кадиров повідомив про нібито захоплення с. Рижівка на Сумщині, але Місцева влада спростовує заяву". Хоча це й так прогрес, що цей потомственно опущений ішак взагалі вийняв свого прибора з вівці, і щось зміг заявити! 🤣🤣🤣
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10.06.2024 11:40 Ответить
Академик овцейобних наук та ХЕРнерал-яфрейтар чайної пяхоти Парашной ********* ще не відправився по ассірату у Джаханнам? Там йому вже прогули пишить Ібліс.
Ось шо цікаво, Кобздун жід, а цей академік ішаковедения любить його пісні, так от цікаво, ЯК жіда будуть пускати до Джаханнаму? Чі цього "мусульманіна" будуть пускати до Пекла на концерти?
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10.06.2024 12:02 Ответить
У євреїв немає ні чортів, ні пекла. І раю нема. Просто душі чекають приходу Машіаха та його Великого Суду, де праведникам дозволять жити ще одне життя (тому, до речі, у євреїв не заохочується кремація - щоб души мали змогу знайти свої тіла), а грішні душі підуть у ніщо...

Отож, усі концерти - в залі очікування - для всіх. Щоб не нудьгували перед розподілом...
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10.06.2024 13:57 Ответить
Ну то справа евреєв. А я вам кажу про жида Кобздона. Це різні речі.
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10.06.2024 14:21 Ответить
Так і я ж про нього - він тільки в залі очікування може співати, бо для нього далі йти нікуди.
І Кадиров там може щось послухати, поки його ібліси не затягнули до муслімського пекла.
І оті майже 520 тисяч чмобіків теж. Поки чорти свої віли нагострять, смоли свіжої добавлять та вогонь під котлами посилять.
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10.06.2024 14:38 Ответить
Кадырка опять яйцами прозвенел "дон-дон". Мудозвон!
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10.06.2024 12:37 Ответить
 
 