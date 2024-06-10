Кадыров сообщил о якобы захвате с. Рыжевка на Сумщине. Местные власти опровергают заявление

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июня заявил, что военные подразделения "Ахмат" якобы захватили село Рыжевка на Сумщине, которое находится вблизи границы с Курской областью. Однако украинские власти утверждают, что Рыжевка находится под контролем Сил обороны и российских войск там нет.

Об этом заявил это заявил председатель Белопольской громады Юрий Зарко в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Кадыров написал в своем телеграмме вечером 9 июня, что данного результата "удалось достичь всего за три дня" и обнародовал видео якобы из населенного пункта.

Зарко объяснил, что в Рыжевке нет таких зданий, которые были распространены на фото и видео российскими властями.

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Рыжевка в "серой зоне"

"Можно сказать, что это серая зона. Потому что там, вы знаете, что даже один дом: половина находится в Украине, половина - в России. Расстояние до государственной границы чрезвычайно близкое. То есть, это непосредственно, можно сказать, как линия соприкосновения. Поэтому мы понимаем, что такие вопросы, как заход ДРГ вполне возможен. Это время от времени происходит. Тем более, учитывая географическое положение, когда там есть леса, там есть река, что несколько облегчает работу этим ДРГ. Съемки, которые мы видели, не соответствуют действительности в том плане, что там нет таких определенных зданий, нет такой реки, которую мы видели на фотографиях в социальных сетях", - сказал глава Белопольской громады.

Зарко предполагает, что такое громкое заявление Кадырова о захвате Рыжевки всего за три дня является ответом на предыдущие заявления Российского добровольческого корпуса о контроле над селом Теткино в приграничье Курской области.

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Также это могло быть сделано для того, чтобы посеять панические настроения среди местного населения.

"Сейчас очень трудно сказать, какая там логика. Возможно, это просто желание оттянуть наши силы, посеять неуверенность, в первую очередь - у гражданских людей, что ситуация может измениться, чтобы была какая-то паника. Но этого не получится. Потому что наши люди уже научились отличать информацию", - добавил председатель Белопольской громады.

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины не сообщалось о боях на этом направлении.

С 2022 года ситуация в поселке не изменилась

Аналитики Deep State отмечают, что с 2022 года до сегодня ситуация в Рыжевке неизменна - украинских военных там практически не было, а сам населенный пункт является так называемой серой зоной, куда регулярно заходили ДРГ российских оккупантов.

По словам заместителя городского головы Белополья Владимира Видуева, по состоянию на 22 мая 2024 года в Рыжевке осталось семь человек. По данным 2001 года, в поселке проживало 850 человек.

Заявление Буданова об угрозе наступления на Сумы

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.

Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступление российских войск на Сумы и область не зафиксировано.

На Сумщине дополнительно объявили эвакуацию гражданских из приграничных с Россией городов Белополье и Ворожба.