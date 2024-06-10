Прем’єр Грузії Кобахідзе, який має проросійські погляди, візьме участь у конференції з відновлення України у Берліні
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія Online.
Як зазначається, основна мета заходу - мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.
"URC2024 буде сфокусована на чотирьох тематичних напрямках: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи", - йдеться у заяві уряду.
Крім того, у межах цієї конференції будуть обговорюватися макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист довкілля, охорона здоров'я, освіта.
"Глава уряду вирушив до Берліна разом із делегацією, у складі якої міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та глава адміністрації уряду Леван Жоржоліані", - додала пресслужба грузинського уряду.
Заяви Кобахідзе про Україну
Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.
Міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії.
Також раніше Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" нібито захистить Тбілісі від "українізації".
Будь ласка, зачекайте...
Можливо потрібно йому відмовити. Тим більше що ЄС вже відреагував на " іноагентів ".
Чи це " прохідний двір" для всього непотрібну?