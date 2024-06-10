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Грузія (1831) конференція (172) Кобахідзе Іраклі (24)

Прем’єр Грузії Кобахідзе, який має проросійські погляди, візьме участь у конференції з відновлення України у Берліні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія Online.

Як зазначається, основна мета заходу - мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.

"URC2024 буде сфокусована на чотирьох тематичних напрямках: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи", - йдеться у заяві уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України відповіло на антиукраїнські заяви прем’єра Грузії Кобахідзе: Виключно Росія відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл

Крім того, у межах цієї конференції будуть обговорюватися макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист довкілля, охорона здоров'я, освіта.

"Глава уряду вирушив до Берліна разом із делегацією, у складі якої міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та глава адміністрації уряду Леван Жоржоліані", - додала пресслужба грузинського уряду.

Заяви Кобахідзе про Україну

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.

Міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії.

Також раніше Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" нібито захистить Тбілісі від "українізації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, - прем’єр Кобахідзе

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Топ коментарі
+11
Це агент *****. Нічого йому там робити. Маємо висловити протест. Грузія взагалі не має ні-чо-го для допомоги в відновленні.
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10.06.2024 12:17
+6
Особисто Валодья запросив цього горного поца?
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10.06.2024 12:12
+5
Буде просувати послуги грузинських... тобто кацапських фірмочєк.
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10.06.2024 12:13
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Особисто Валодья запросив цього горного поца?
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10.06.2024 12:12 Відповісти
Ну вообще-то приглашение было стран, а уже страны решали, кто от них поедет.
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10.06.2024 12:50 Відповісти
Буде просувати послуги грузинських... тобто кацапських фірмочєк.
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10.06.2024 12:13 Відповісти
Грузини найкращі спеціалісти по шашличкам)
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10.06.2024 12:16 Відповісти
Це агент *****. Нічого йому там робити. Маємо висловити протест. Грузія взагалі не має ні-чо-го для допомоги в відновленні.
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10.06.2024 12:17 Відповісти
Знову Захід демонструє дивний підхід. Це що, це він так цього мудака винагороджує за "чудовий" закон про "інагентів"?
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10.06.2024 12:20 Відповісти
Нічого особистого. Просто бізнес.
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10.06.2024 12:35 Відповісти
Та в нього ****** підара, оце осьо може взяти лишень за щоку... більш немає слів і букви закінчуються... іпона мать 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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10.06.2024 12:21 Відповісти
Засланий (чи засраний) кізячок *****.
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10.06.2024 12:22 Відповісти
Гнати сцяними ганчірками кацапського півня.
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10.06.2024 12:27 Відповісти
Шпигун *уйла. Для чого він там?
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10.06.2024 12:28 Відповісти
Кучерявий нехай їде південну Осетію відновлює, нам своїх корумпованих консервів вистачає.
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10.06.2024 12:28 Відповісти
тобто, при бажанні, можна підловити та помакати рилом в берлінський унітаз?
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10.06.2024 12:38 Відповісти
На такі заходи треба запрошувати представників грузинської опозиції
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10.06.2024 12:38 Відповісти
Схема давно відпрацьована. Візьме участь з розрахунком на подальше спаровування із Арахамією.
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10.06.2024 12:50 Відповісти
Какой хитрожопый чувачок.
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10.06.2024 12:55 Відповісти
Перевіряє санкції США на дієвість, в даному випадку чи дозволять йому в'їзд до Європи.
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10.06.2024 12:59 Відповісти
Нехай спершу вибачиться перед українцями
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10.06.2024 13:23 Відповісти
Цікаво: нахіба там тої кремлівської конзерви?
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10.06.2024 13:45 Відповісти
Цей кондом зірвав операцію наших спецслужб .
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10.06.2024 13:46 Відповісти
Хто організатор цієї конференції та хто його туди запросив?
Можливо потрібно йому відмовити. Тим більше що ЄС вже відреагував на " іноагентів ".
Чи це " прохідний двір" для всього непотрібну?
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10.06.2024 14:02 Відповісти
Явлінський в молоді роки.
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10.06.2024 14:05 Відповісти
Інтересно....
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10.06.2024 14:27 Відповісти
У него мама вряд ли грузинка, но идея актуальная.
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10.06.2024 15:32 Відповісти
😊
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10.06.2024 16:14 Відповісти
 
 