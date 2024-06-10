F-16 за межами України будуть законною ціллю для Росії в разі участі в бойових вильотах, - депутат Держдуми РФ Картаполов

Винищувачі F-16 і аеродроми за межами України, на яких вони можуть базуватися, стануть законною ціллю для Збройних сил РФ, якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова оборонного комітету російської Держдуми Андрій Картаполов у коментарі пропагандистському інформагентству "РИА Новости".

"Якщо вони не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ - ред.), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають", - сказав Картаполов.

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Він зазначив, що якщо вони стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозять до України, де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому разі претензій до "колишніх партнерів" немає, зазначає росЗМІ.

"А ось якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети й повертаються туди, то це законна мета. Що стосується (можливості - ред.) збивати, ми можемо збивати кого завгодно і де завгодно", - додав Картаполов.

Нагадаємо, раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов оголосив, що певна кількість західних винищувачів F-16, які партнери передають на потреби Сил оборони, будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні для того, щоб вони не стали мішенями для російських атак.

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