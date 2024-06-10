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F-16 за межами України будуть законною ціллю для Росії в разі участі в бойових вильотах, - депутат Держдуми РФ Картаполов

Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов

Винищувачі F-16 і аеродроми за межами України, на яких вони можуть базуватися, стануть законною ціллю для Збройних сил РФ, якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова оборонного комітету російської Держдуми Андрій Картаполов у коментарі пропагандистському інформагентству "РИА Новости".

"Якщо вони не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ - ред.), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають", - сказав Картаполов.

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Він зазначив, що якщо вони стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозять до України, де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому разі претензій до "колишніх партнерів" немає, зазначає росЗМІ.

"А ось якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети й повертаються туди, то це законна мета. Що стосується (можливості - ред.) збивати, ми можемо збивати кого завгодно і де завгодно", - додав Картаполов.

Нагадаємо, раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов оголосив, що певна кількість західних винищувачів F-16, які партнери передають на потреби Сил оборони, будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні для того, щоб вони не стали мішенями для російських атак.

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Топ коментарі
+26
Так це ж ЧУДОВО!!!
Просимо та чекаємо, як ви будете по території НАТО стріляти!
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10.06.2024 14:12
+22
Голова обронного комітету - звичайний думський піzzдоболл.
НАТО поповнилось на 2 країни під боком Московії - нічого, проковтнули "с проглотом".
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10.06.2024 14:14
+21
ще раз!
всі ф 16, що за межами україни в небезпеці?
оу...
то, терміново переганяйте всі ф 16 в україну.
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10.06.2024 14:11
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10.06.2024 14:08 Відповісти
то на болотах попутали. пачками, ще при совку, унічтожались "Ту 134". болгари, вроді їх цими пачками й штампували )))
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10.06.2024 14:11 Відповісти
і як цей ,старий пердун, буде визначати ці літаки ?
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10.06.2024 14:23 Відповісти
ПА госнАмЄрах
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10.06.2024 14:33 Відповісти
по малюнках. на пачках )))
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10.06.2024 14:36 Відповісти
У сенсі - штани пачкають?
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10.06.2024 14:42 Відповісти
Апять новиє крісниє линії!
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10.06.2024 14:09 Відповісти
Ні, красная (червона) морда, бєлая горячка (делірій) і синій дос (хронічний алкоголізм) . До речі, все скрєпно, у кольорах кацапського флага. Звідси і марення.
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10.06.2024 15:27 Відповісти
О! - почалося ше не начавшись а Захід шо каже?
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10.06.2024 14:11 Відповісти
Захід ше обговорює та консультується з пАртнЬЙОрамі
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10.06.2024 14:38 Відповісти
ще раз!
всі ф 16, що за межами україни в небезпеці?
оу...
то, терміново переганяйте всі ф 16 в україну.
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10.06.2024 14:11 Відповісти
Уперед, конюшня.
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10.06.2024 14:11 Відповісти
Так це ж ЧУДОВО!!!
Просимо та чекаємо, як ви будете по території НАТО стріляти!
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10.06.2024 14:12 Відповісти
Язиком.
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10.06.2024 14:46 Відповісти
Це пряме запрошення розхреначити Мозирський НПЗ і всі тамтешні аеродроми.
Ми ж всі добре пам'ятаємо, хто заправляв кацапську техніку та з чиїх аеродромів злітали кацапські літаки?
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10.06.2024 19:12 Відповісти
сралі-мазали угроза номер 127
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10.06.2024 14:12 Відповісти
признал территориальную целостность Украині...на бутильку!)))
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10.06.2024 14:12 Відповісти
Ага, ага, конвої зі зброєю - законна ціль казали вони ще в 2022 році.
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10.06.2024 14:13 Відповісти
Голова обронного комітету - звичайний думський піzzдоболл.
НАТО поповнилось на 2 країни під боком Московії - нічого, проковтнули "с проглотом".
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10.06.2024 14:14 Відповісти
по кацапські це обзивається - відодвинули НАТО!
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10.06.2024 14:16 Відповісти
була собі вполне нейтральна Фінндляндія в куда вічно голодні підерленінці перлися за ковбасою, а тепер відодвинулась в НАТО!
Швеція якось теж внезпно зрозуміла - в хаті поц!
кацапські досягнення можна перелічувати і перелічувати...
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10.06.2024 14:49 Відповісти
На кого не подивиться у цієї Думи Дупи - які ж гіки там свинячі рила!
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10.06.2024 14:27 Відповісти
Ню-ню, Картах.єв, спробуй вдарити по якійсь країні НАТО )))
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10.06.2024 14:15 Відповісти
Ну-ну.Хочу побачити той момент,коли Кинжали прилітають в Жешув.Ху@ляндію потім за три години пошматують маленькими кубіками,як на "Олів'є"
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10.06.2024 14:15 Відповісти
Цьому підірваному мерину першому прилетить від ф-16 - прямо по червоній лінії у дупі.
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10.06.2024 14:16 Відповісти
Картапопов йде у дупу,
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10.06.2024 14:17 Відповісти
Без заперечень, будут. Також як і Ту-95 або Ту-22 і інши образци ВВТ, на аеродромах та на маршрутах до рубіжів пуска ракет, тощо. Чі цей московіт зовсів вже впав у маразм шо дума інакше? Цеж війна а не гра "Зарниця".
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10.06.2024 14:19 Відповісти
они когда то всё понимали, но они ТАК ДОЛГО врут, что теперь сами свято верят в то враньё, которое сами 23 года придумывали ... вот так, совок 2.0
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10.06.2024 14:22 Відповісти
А я вважаю шо порівнювати оцю Парашу з тім совком немає сенсу. Там хочь якась була школа підготовки кадрів та різні курси підвищення кваліфікації тощо. І у Совку николи б наприклад асенізатора з ВУС "оленевод" на пост МО не призначили.
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10.06.2024 14:27 Відповісти
верно, но одно как продолжение иного, конечно же, даже в совке не было такой лютой шизы, как например православные сталинисты или заподо-ненавистники упакованные полностью во всё западное, с семьями которые почти в полном составе на западе, да и в целом ...
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10.06.2024 14:32 Відповісти
та давайте вже скоріше будіть захід.
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10.06.2024 14:19 Відповісти
Тогда военные базы на территории ********** так же законная военная цель
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10.06.2024 14:22 Відповісти
Ця шляпа, в клоунському мундирі, законна ціль для України.
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10.06.2024 14:24 Відповісти
Не турбуйтеся, дядьку. F-16 будуть працювати як треба. Заплачете гіркими сльозами ще не раз. Трохи почекайте, все ще буде. Будете ще проклинати свого упиря, що почав цю війну
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10.06.2024 14:24 Відповісти
а може так чисто з прикола штук 70 дронів на них заслати i десяток АТАКАМСів?
до чого ця срана толерантність?
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10.06.2024 14:24 Відповісти
Правильно, на третий год войны к целому Часовому Яру подступили, пора уже и всему НАТО объявлять войну
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10.06.2024 14:26 Відповісти
😂
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10.06.2024 14:27 Відповісти
да ладно.., законная цель - вы такие сцыкуны что с НАТО на территории Украины воюете
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10.06.2024 14:29 Відповісти
Тільки НАТО ще не прийшло
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10.06.2024 18:55 Відповісти
Який все таки в кацапні дебільний однострій!
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10.06.2024 14:35 Відповісти
Яке воно *********,хай Бог милує...
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10.06.2024 14:38 Відповісти
ану-ану, за яким таким законом?
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10.06.2024 14:40 Відповісти
Кацапські басні "законная цель" вже давно втратили актуальність.
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10.06.2024 14:44 Відповісти
Пора кацапольоти над Чорним морем збивати-законна ціль!
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10.06.2024 14:46 Відповісти
Та нічого... Як параша з Беларусі стріляла, мабуть вже забуто. Та й полізли звідти теж- Лука навіть карти має хто куди й звідки готував- і нічого, все гаразд. Сволота кацапська завжди волає- ми типу, будемо визначати що законно, що нормально а що ні. Хай гавкають, нам своє робити.
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10.06.2024 14:47 Відповісти
Як казав рашистський підарас соловей, кацапи тільки брови піднімуть, і тут же насеруть собі повні штани.
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10.06.2024 14:50 Відповісти
До таких дій Росії треба бути готовими.
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10.06.2024 14:57 Відповісти
Драчіть пачьотна!
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10.06.2024 14:57 Відповісти
что то мне подсказывает, что первый же удар по аэродрому страны НАТО, в моменте может оставить рашкастостан без единого целого аэродрома ....
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10.06.2024 15:13 Відповісти
. Що стосується (можливості - ред.) збивати, ми можемо збивати кого завгодно і де завгодно", - додав Картаполов. Джерело:

Оо-о тут я згоден - 100% . Русня добряче навчилась збивати ..
Луплять зараз наші ракети і дрони своїми системами ппо С 300/400 аж гай шумить .!!
Але - єсть ньюанс .

А раніше більше збивали нафтобазами , НПЗ , аеродромами і кораблями .
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10.06.2024 15:14 Відповісти
Будет, как в прошлый раз - чередной отсос.
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10.06.2024 15:18 Відповісти
Звичайна орківська х..ня для внутрішнього телевізора.... в реалності як показали удари по Криму ніх... вони не можуть а ще якщо врахувати що все їхнє ******* озброєння на західних компонентах....
то після першого ж удару їм перекриють поставки та вони не зможуть виготовити ні одного літака, ракети чи бпла
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10.06.2024 15:23 Відповісти
Пусть сразу херачат по своим особнякам и виллам в Лондоне и Монако.
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10.06.2024 15:46 Відповісти
Ану ж, ану ж, картаполов! Ви багацько їх назбивали над Балтикою?
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10.06.2024 16:09 Відповісти
А що там медвед сере?
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10.06.2024 16:38 Відповісти
У нього медвежа хвороба- не заважайте.
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10.06.2024 16:51 Відповісти
Не знаю, як вам, но у мене відчуття, що вони в чапаєва шашками грають. Настільки увірували в свою брехню та пропаганду, що до тепер вважають самі себе непереможними і безсмертними. Нагадує дитячий садок, старша група- говорити уміють, а далі....Слухаєш з боку, дивишся і охота потрясти головою- ну не може твереза і при памяті особь таке говорити.
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10.06.2024 16:50 Відповісти
Москалі це неймовірна мразота!...
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10.06.2024 17:09 Відповісти
Гиии ! - Хотілось би це побачити ... - ******* не лопа тою махать. АРХ М
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10.06.2024 17:54 Відповісти
Ну тоді для нас будуть законними цілямі всі російські війска,інфраструктура і техніка на території білорашки.
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10.06.2024 18:13 Відповісти
"Ні сси, картаполав, штани абдрістаниє не успеішь скінуть: ані будут залітать на трі мінути і сразу вилітать" - "Польша жь ні абіділась".
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10.06.2024 18:22 Відповісти
 
 