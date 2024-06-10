F-16 за межами України будуть законною ціллю для Росії в разі участі в бойових вильотах, - депутат Держдуми РФ Картаполов
Винищувачі F-16 і аеродроми за межами України, на яких вони можуть базуватися, стануть законною ціллю для Збройних сил РФ, якщо літаки братимуть участь у бойових вильотах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова оборонного комітету російської Держдуми Андрій Картаполов у коментарі пропагандистському інформагентству "РИА Новости".
"Якщо вони не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ - ред.), а ось якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи й аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають", - сказав Картаполов.
Він зазначив, що якщо вони стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозять до України, де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому разі претензій до "колишніх партнерів" немає, зазначає росЗМІ.
"А ось якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети й повертаються туди, то це законна мета. Що стосується (можливості - ред.) збивати, ми можемо збивати кого завгодно і де завгодно", - додав Картаполов.
Нагадаємо, раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов оголосив, що певна кількість західних винищувачів F-16, які партнери передають на потреби Сил оборони, будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні для того, щоб вони не стали мішенями для російських атак.
Будь ласка, зачекайте...
всі ф 16, що за межами україни в небезпеці?
оу...
то, терміново переганяйте всі ф 16 в україну.
Просимо та чекаємо, як ви будете по території НАТО стріляти!
Ми ж всі добре пам'ятаємо, хто заправляв кацапську техніку та з чиїх аеродромів злітали кацапські літаки?
НАТО поповнилось на 2 країни під боком Московії - нічого, проковтнули "с проглотом".
Швеція якось теж внезпно зрозуміла - в хаті поц!
кацапські досягнення можна перелічувати і перелічувати...
ДумиДупи - які ж гіки там свинячі рила!
до чого ця срана толерантність?
Оо-о тут я згоден - 100% . Русня добряче навчилась збивати ..
Луплять зараз наші ракети і дрони своїми системами ппо С 300/400 аж гай шумить .!!
Але - єсть ньюанс .
А раніше більше збивали нафтобазами , НПЗ , аеродромами і кораблями .
то після першого ж удару їм перекриють поставки та вони не зможуть виготовити ні одного літака, ракети чи бпла