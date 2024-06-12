Росіяни оприлюднюють на сайтах з усиновлення фото викрадених українських дітей, - FT

Застосовуючи технології розпізнавання зображень і публічні записи, а також інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей, FT ідентифікувала та знайшла чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом вебсайті з усиновлення usynovite.ru.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні видання Financial Times.

Журналісти видання ідентифікували та знайшли чотирьох українських дітей на пов’язаному з російським урядом вебсайті з усиновлення "usynovite.ru".

Одна дитина представлена на сайті з новим російським ім'ям та іншим віком, які відрізняються від українських державних документів. Інша дитина показана з російською версією свого українського імені. Про українське походження жодного з дітей не згадується.

Також дивіться: Окупаційна влада вивезла 46 дітей з Херсонського дитячого будинку до РФ: NYT розповіло деталі воєнного злочину. ФОТОрепортаж

FT підтвердила особи дітей за допомогою українського Центру захисту прав дитини, державного органу. Центр очікує на подальше підтвердження щодо ще двох дітей, які, на думку FT, є українцями.

Зазначається, що росіяни викрали дітей з державних будинків опіки та розлучили зі своїми опікунами й родичами в містах на півдні та сході України, які опинилися під контролем армії окупантів у 2022 році.

Це діти від восьми до 15 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни формують списки дітей на депортацію, - Лубінець

Діти, яких розшукали журналісти FT і чиї особи підтвердила українська влада разом з їхніми сім'ями, були вивезені в Тульську область під Москвою та в Оренбурзьку область неподалік казахського кордону. Одну дитину вивезли в тимчасово окупований Крим.

Ще 17 дітей з дитячого будинку з Херсону, яких журналісти знайшли на російському сайті з усиновлення, були підтверджені у недавньому розслідуванні New York Times.

ПРИМУСОВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДІТЕЙ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн.

Станом на січень 2024 року зафіксовано 19 546 випадків примусового переміщення українських дітей, депортованих РФ.

25 січня 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно схвалила резолюцію "Становище дітей України", в якій закликала парламенти Європи визнати депортацію українських дітей воєнним злочином.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.