Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу з 12 млн до 1,2 млн гривень адвокату Носову, який намагався дати $200 тис. хабаря
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 червня вдесятеро зменшила заставу столичному адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.
Зазначається, що після розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 06.06.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 12 мільйонів гривень до Олексія Носова, який підозрюється у пропозиції надати неправомірну вигоду представникам органів досудового розслідування у розмірі 200 тисяч доларів США, колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 1 млн 211 тис. грн.
Хабар прокурору САП та детективу НАБУ
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.
Згодом йому було повідомлено про підозру.
6 червня Антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.
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Бо судді розуміють, що адвокат, який пропонує хабар, це всього лише малесенька ланка у величезному ланцюгу корупції, що оперезала Україну.Тобто це така функція, а не кримінальне кредо.
Певне, адвокат здав своїх замовників з усіма бебихами, тобто де-юре - став негласно співпрацювати зі слідством. Тому апеляція і зменшила заставу до прийнятного рівня. Не в СІЗО ж йому сидіти разом з нехорошими хлопцями до вироку.
Оце і є правосуддя.
Криворожский юрЫст рулит....
Дуже хочеться вірити, що Бог не Тімошка і трошки шось бачить, бо люди точно все бачать, але мудрому наріду похрін- бо це Порошенко клятий винен у всьому. Тому дуже хочеться накликати на голови ціх тварєй всі прокльони світу, щоб разгребали це вони до кінця свого нікчемного життя по тюрьмах, йще б і іх родичам би перепало, так щоб мало не показалось.