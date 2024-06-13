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Новини
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Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу з 12 млн до 1,2 млн гривень адвокату Носову, який намагався дати $200 тис. хабаря

Адвокат Олексій Носов

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 червня вдесятеро зменшила заставу столичному адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що після розгляду апеляційної скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 06.06.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 12 мільйонів гривень до Олексія Носова, який підозрюється у пропозиції надати неправомірну вигоду представникам органів досудового розслідування у розмірі 200 тисяч доларів США, колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги захисників та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 1 млн 211 тис. грн.

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Хабар прокурору САП та детективу НАБУ

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

Згодом йому було повідомлено про підозру.

6 червня Антикорупційний суд обрав запобіжний захід адвокату Олексію Носову, якого підозрюють у пропозиції хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.

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Автор: 

адвокат (936) апеляція (502) застава (678) Антикорупційний суд ВАКС (1956)


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Топ коментарі
+4
Схоже з обранням кандидатур судей до ВАКСУ як і з обранням гідранта, вийшла помилка, яка нам буде дуже дорого коштувати.
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13.06.2024 20:10
+4
Та випускайте вже просто, під чесне слово
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13.06.2024 20:11
+1
Ні, нуачо , адвокат фірмочки одноокого пуштуна СТІЛЬКИ намародерив на "захисті"енергооб"єктів, що ці копійчини йому треба віддати як премію!
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13.06.2024 20:18
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Схоже з обранням кандидатур судей до ВАКСУ як і з обранням гідранта, вийшла помилка, яка нам буде дуже дорого коштувати.
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13.06.2024 20:10 Відповісти
Та випускайте вже просто, під чесне слово
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13.06.2024 20:11 Відповісти
Ні, нуачо , адвокат фірмочки одноокого пуштуна СТІЛЬКИ намародерив на "захисті"енергооб"єктів, що ці копійчини йому треба віддати як премію!
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13.06.2024 20:18 Відповісти
Адвокати в нас теж на 100% броні?
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13.06.2024 20:36 Відповісти
А тому що.
Бо судді розуміють, що адвокат, який пропонує хабар, це всього лише малесенька ланка у величезному ланцюгу корупції, що оперезала Україну.Тобто це така функція, а не кримінальне кредо.
Певне, адвокат здав своїх замовників з усіма бебихами, тобто де-юре - став негласно співпрацювати зі слідством. Тому апеляція і зменшила заставу до прийнятного рівня. Не в СІЗО ж йому сидіти разом з нехорошими хлопцями до вироку.
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13.06.2024 20:44 Відповісти
200 тис. Доларів помножити на 40грн. буде 8 млн. грн. А застава 1,2 млн. Так можна і порушити 6 разів.
Оце і є правосуддя.
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13.06.2024 20:50 Відповісти
Це мабуть для того щоб на вирішення питання залишилось
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13.06.2024 20:53 Відповісти
Продажна наскрізь система, а при зебілоригах стала ще й наглючою!
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13.06.2024 21:08 Відповісти
Короче, скоро мы адвокату будем доплачивать с бюджета и извиняться за выдвинутые подозрения...
Криворожский юрЫст рулит....
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13.06.2024 21:09 Відповісти
Як же все це набридло кожного дня одне і те саме- ці прокляті суки урода та іх посіпаки крадуть міліарди, дають міліони хабарів, а ім знижують залоги ( ну типу ті по троху виплачивають ), а потім всіх відпускають тихо в ліс і закордон х награбованим, і корупції в Україні нема. Нікого же не садять, ось і нема.

Дуже хочеться вірити, що Бог не Тімошка і трошки шось бачить, бо люди точно все бачать, але мудрому наріду похрін- бо це Порошенко клятий винен у всьому. Тому дуже хочеться накликати на голови ціх тварєй всі прокльони світу, щоб разгребали це вони до кінця свого нікчемного життя по тюрьмах, йще б і іх родичам би перепало, так щоб мало не показалось.
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13.06.2024 21:18 Відповісти
Може вже пора суддями ВАКС зайнятися? Чи це "святі" люди? От тільки, ХТО?, це може зробити?
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13.06.2024 21:41 Відповісти
вже завтра в Угорщині
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13.06.2024 21:55 Відповісти
прошу США та ЕС ввести санкції проти адвоката Носова 🤣🤣🤣
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14.06.2024 00:00 Відповісти
Красавы.
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14.06.2024 07:21 Відповісти
 
 