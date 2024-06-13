Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог с 12 млн до 1,2 млн гривен адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 июня в десять раз уменьшила залог столичному адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.
Отмечается, что после рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 06.06.2024 о применении меры пресечения в виде залога в размере 12 миллионов гривен к Алексею Носову, который подозревается в предложении предоставить неправомерную выгоду представителям органов досудебного расследования в размере 200 тысяч долларов США, коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников и постановила новое решение, которым уменьшила подозреваемому размер залога до 1 млн 211 тыс. грн.
Взятка прокурору САП и детективу НАБУ
Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.
Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.
В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.
Впоследствии ему было сообщено о подозрении.
6 июня Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.
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Бо судді розуміють, що адвокат, який пропонує хабар, це всього лише малесенька ланка у величезному ланцюгу корупції, що оперезала Україну.Тобто це така функція, а не кримінальне кредо.
Певне, адвокат здав своїх замовників з усіма бебихами, тобто де-юре - став негласно співпрацювати зі слідством. Тому апеляція і зменшила заставу до прийнятного рівня. Не в СІЗО ж йому сидіти разом з нехорошими хлопцями до вироку.
Оце і є правосуддя.
Криворожский юрЫст рулит....
Дуже хочеться вірити, що Бог не Тімошка і трошки шось бачить, бо люди точно все бачать, але мудрому наріду похрін- бо це Порошенко клятий винен у всьому. Тому дуже хочеться накликати на голови ціх тварєй всі прокльони світу, щоб разгребали це вони до кінця свого нікчемного життя по тюрьмах, йще б і іх родичам би перепало, так щоб мало не показалось.