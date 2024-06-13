Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог с 12 млн до 1,2 млн гривен адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 июня в десять раз уменьшила залог столичному адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что после рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 06.06.2024 о применении меры пресечения в виде залога в размере 12 миллионов гривен к Алексею Носову, который подозревается в предложении предоставить неправомерную выгоду представителям органов досудебного расследования в размере 200 тысяч долларов США, коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников и постановила новое решение, которым уменьшила подозреваемому размер залога до 1 млн 211 тыс. грн.

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Взятка прокурору САП и детективу НАБУ

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении.

6 июня Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

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