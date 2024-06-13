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Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог с 12 млн до 1,2 млн гривен адвокату Носову, пытавшемуся дать $200 тыс. взятки

Адвокат Олексій Носов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 июня в десять раз уменьшила залог столичному адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что после рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 06.06.2024 о применении меры пресечения в виде залога в размере 12 миллионов гривен к Алексею Носову, который подозревается в предложении предоставить неправомерную выгоду представителям органов досудебного расследования в размере 200 тысяч долларов США, коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников и постановила новое решение, которым уменьшила подозреваемому размер залога до 1 млн 211 тыс. грн.

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Взятка прокурору САП и детективу НАБУ

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении.

6 июня Антикоррупционный суд избрал меру пресечения адвокату Алексею Носову, которого подозревают в предложении взятки прокурору САП и детективу НАБУ.

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Автор: 

адвокат (1432) апелляция (628) залог (516) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+4
Схоже з обранням кандидатур судей до ВАКСУ як і з обранням гідранта, вийшла помилка, яка нам буде дуже дорого коштувати.
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13.06.2024 20:10
+4
Та випускайте вже просто, під чесне слово
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13.06.2024 20:11
+1
Ні, нуачо , адвокат фірмочки одноокого пуштуна СТІЛЬКИ намародерив на "захисті"енергооб"єктів, що ці копійчини йому треба віддати як премію!
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13.06.2024 20:18
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Правила форума Совет форумчан
Схоже з обранням кандидатур судей до ВАКСУ як і з обранням гідранта, вийшла помилка, яка нам буде дуже дорого коштувати.
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13.06.2024 20:10 Ответить
Та випускайте вже просто, під чесне слово
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13.06.2024 20:11 Ответить
Ні, нуачо , адвокат фірмочки одноокого пуштуна СТІЛЬКИ намародерив на "захисті"енергооб"єктів, що ці копійчини йому треба віддати як премію!
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13.06.2024 20:18 Ответить
Адвокати в нас теж на 100% броні?
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13.06.2024 20:36 Ответить
А тому що.
Бо судді розуміють, що адвокат, який пропонує хабар, це всього лише малесенька ланка у величезному ланцюгу корупції, що оперезала Україну.Тобто це така функція, а не кримінальне кредо.
Певне, адвокат здав своїх замовників з усіма бебихами, тобто де-юре - став негласно співпрацювати зі слідством. Тому апеляція і зменшила заставу до прийнятного рівня. Не в СІЗО ж йому сидіти разом з нехорошими хлопцями до вироку.
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13.06.2024 20:44 Ответить
200 тис. Доларів помножити на 40грн. буде 8 млн. грн. А застава 1,2 млн. Так можна і порушити 6 разів.
Оце і є правосуддя.
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13.06.2024 20:50 Ответить
Це мабуть для того щоб на вирішення питання залишилось
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13.06.2024 20:53 Ответить
Продажна наскрізь система, а при зебілоригах стала ще й наглючою!
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13.06.2024 21:08 Ответить
Короче, скоро мы адвокату будем доплачивать с бюджета и извиняться за выдвинутые подозрения...
Криворожский юрЫст рулит....
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13.06.2024 21:09 Ответить
Як же все це набридло кожного дня одне і те саме- ці прокляті суки урода та іх посіпаки крадуть міліарди, дають міліони хабарів, а ім знижують залоги ( ну типу ті по троху виплачивають ), а потім всіх відпускають тихо в ліс і закордон х награбованим, і корупції в Україні нема. Нікого же не садять, ось і нема.

Дуже хочеться вірити, що Бог не Тімошка і трошки шось бачить, бо люди точно все бачать, але мудрому наріду похрін- бо це Порошенко клятий винен у всьому. Тому дуже хочеться накликати на голови ціх тварєй всі прокльони світу, щоб разгребали це вони до кінця свого нікчемного життя по тюрьмах, йще б і іх родичам би перепало, так щоб мало не показалось.
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13.06.2024 21:18 Ответить
Може вже пора суддями ВАКС зайнятися? Чи це "святі" люди? От тільки, ХТО?, це може зробити?
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13.06.2024 21:41 Ответить
вже завтра в Угорщині
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13.06.2024 21:55 Ответить
прошу США та ЕС ввести санкції проти адвоката Носова 🤣🤣🤣
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14.06.2024 00:00 Ответить
Красавы.
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14.06.2024 07:21 Ответить
 
 