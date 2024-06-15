Углава має отримати підозру, - Євген Шевченко про витік даних із НАБУ

Перший заступник голови НАБУ Гізо Углава причетний до витоку інформації з НАБУ.

Про це в ефірі Radio NV розповів громадський активіст, бізнесмен та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу підтвердити, що 100-відсотково це він зливав інформацію. Оце я можу точно сказати. Я сподіваюся, що він зрештою отримає підозру у скоєнні злочину, сяде на лаву підсудних і отримає п’ять-десять років тюрми. Не знаю точно, що йому зможуть інкримінувати, яку саме статтю кримінального кодексу. Це було б дуже добре", - зазначив він.

"Мені стало достеменно відомо про перший факт його наявних домовленостей. Орієнтовано десь у квітні 2022 року, коли від Києва вже відбили навалу РФ і НАБУ повернулося до роботи, детективи завершили слідство по (нардепу від Слуги народу Олександру. - Ред.) Трухіну, який "тихонечко в лес" піде. І мені достеменно відомо, що Углава поїхав до тодішнього генпрокурора Венедіктової і узгоджував - підписувати йому підозру, не підписувати, що для мене було дико, тому що до того дня, до цієї історії, жодного разу ніхто в НАБУ ні з ким не узгоджував нічого взагалі. Є підозра, є обґрунтування цієї підозри, значить, її підписують, поїхали. Ніхто з владою нічого не узгоджував. Тим паче з Венедіктовою, на ній клейма немає де ставити", - додає Шевченко.

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Він також зазначив, що були незгодні детективи НАБУ з цією позицією Углави, і був із цього приводу скандал усередині НАБУ. За його словами, той скандал не вийшов назовні на той час, але заклав фундамент для відходу деяких детективів з НАБУ, які зрештою пішли з НАБУ, не погоджуючись із рішеннями керівництва, яким на той час уже був Углава.

"Він зрештою просто, як мені здається, поставив собі на меті зберегти свою посаду в НАБУ - почав зливати інформацію і догоджати іншими способами чинній владі, команді. І по результатах ми бачимо, що він зберіг свою посаду вже за нового директора", - каже позаштатний агент НАБУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.