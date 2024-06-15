Углава має отримати підозру, - Євген Шевченко про витік даних із НАБУ
Перший заступник голови НАБУ Гізо Углава причетний до витоку інформації з НАБУ.
Про це в ефірі Radio NV розповів громадський активіст, бізнесмен та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я можу підтвердити, що 100-відсотково це він зливав інформацію. Оце я можу точно сказати. Я сподіваюся, що він зрештою отримає підозру у скоєнні злочину, сяде на лаву підсудних і отримає п’ять-десять років тюрми. Не знаю точно, що йому зможуть інкримінувати, яку саме статтю кримінального кодексу. Це було б дуже добре", - зазначив він.
"Мені стало достеменно відомо про перший факт його наявних домовленостей. Орієнтовано десь у квітні 2022 року, коли від Києва вже відбили навалу РФ і НАБУ повернулося до роботи, детективи завершили слідство по (нардепу від Слуги народу Олександру. - Ред.) Трухіну, який "тихонечко в лес" піде. І мені достеменно відомо, що Углава поїхав до тодішнього генпрокурора Венедіктової і узгоджував - підписувати йому підозру, не підписувати, що для мене було дико, тому що до того дня, до цієї історії, жодного разу ніхто в НАБУ ні з ким не узгоджував нічого взагалі. Є підозра, є обґрунтування цієї підозри, значить, її підписують, поїхали. Ніхто з владою нічого не узгоджував. Тим паче з Венедіктовою, на ній клейма немає де ставити", - додає Шевченко.
Він також зазначив, що були незгодні детективи НАБУ з цією позицією Углави, і був із цього приводу скандал усередині НАБУ. За його словами, той скандал не вийшов назовні на той час, але заклав фундамент для відходу деяких детективів з НАБУ, які зрештою пішли з НАБУ, не погоджуючись із рішеннями керівництва, яким на той час уже був Углава.
"Він зрештою просто, як мені здається, поставив собі на меті зберегти свою посаду в НАБУ - почав зливати інформацію і догоджати іншими способами чинній владі, команді. І по результатах ми бачимо, що він зберіг свою посаду вже за нового директора", - каже позаштатний агент НАБУ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
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https://www.slidstvo.info/journalists/oleksandr-humenyuk/ Олександр Гуменюк , https://www.slidstvo.info/journalists/anna-babinets/ Анна Бабінець
7 серпня 2018, 09:51
Після Революції Гідності в Україні почали створюватися нові незалежні органи, які мали б реформувати країну. Українське громадянське суспільство покладало багато сподівань на іноземців, які знають, як ефективно протидіяти корупції. Національне антикорупційне бюро України теж формувалось зусиллями іноземців - зокрема, спеціалістів з США та Грузії.
https://twitter.com/Slidstvo_info
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Описана зустріч відбулася за кілька місяців до офіційного запуску НАБУ. Утім, підготовка до старту роботи нового органу вже тривала. Залученість Гізо Углави, який, ймовірно, зустрічався з Едуардом Ставицьким взимку 2015-го року, до процесу створення бюро у той час була більш ніж активною. І оскільки українське суспільство продовжує покладати чи не найбільші сподівання у боротьбі з корупцією саме на НАБУ, редакція Слідства.Інфо вважає, що керівництво бюро має прокоментувати факти, отримані журналістами, та прояснити ситуацію щодо обставин та мети зустрічі у Ізраїлі.
Й отак все - НЕ ПРОСТО ЧЕРЕЗ СРАКУ а ЧЕРЕЗ СРАКУ ЗРАДИ !!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
12.06.2024https://republic.com.ua/rub/ukraine У
Найприбутковіша посада в силах оборони під час війни називається «дівчина заступника Генпрокурора України» - бо хто ще може дозволити собі придбати елітного майна на 52 мільйони.
А ви оголошуйте збори, скидайтесь на дрони, слухайте на «єдыному» як «сломалі сістєму» і як нам «нє помогаєт Запад».
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZWKAne7SKncOR1xmd-sBXDrBjvYkShBxC96fbnFTiQ44uqaasUhClntB2NgeZ3IFibVXjxpdEDhXEYGvS9exlKXPYvsbP4T_YOE-nz6w4c29HfXwQ4M-2Pkn84JZZ_CdmUb8I4FBqZ_3n363f3o9SFhshG3ESve8p0q5KiqLUvrWA&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
https://censor.net/ua/photo_news/3114808/ne_rozibravshys_dodaly_do_korumpovanoyi_zgrayi_poroshenka_ta_gladkovskogo_yevgen_shevchenko_yakyyi_spivpratsyuvav
📺Известный медиа-киллер Денис Бигус выпустил откровенно странное "журналистское расследование" по поводу сливания информации из НАБУ куратору "Большого строительства" Юрию Голику (https://m.youtube.com/watch?v=3tJnKor5m9k). Под этим предлогом от работы был отстранен Гизо Углава, безсменный заместитель директоров НАБУ, по факту - реальный руководитель структуры.
🙄О чем передача Бигуса?
😄Попробуем рассказать в манере Бигуса. НАБУ - "течет", об этом уже говорят силовики в курилках. О сливе узнали после обыска у Юрия Голика. Но информацию сливал не Гизо Углава... А может и Углава... И вообще это могла быть спецоперация... А может и не спецоперация... Одним словом, если бы в НАБУ не было проблем...
🤦🏼Все понятно? А теперь немного разъясним.
😋Характерно, что всю (!) передачу продолжительностью в час и двадцать минут ведет сам Бигус. Который вообще то, вроде как в армии минометчиком служит. Видимо - в одном батальоне с Шабуниным. Думаем, причина в том, что либо никто кроме Бигуса не захотел мараться, либо Бигус побоялся что исполнители могут наговорить лишнего.
📋Кроме того, Бигус в ефире постоянно ссылается на источники (очевидно, из силовых структур) и демонстрирует сканы переписок в месседжерах явно полученные оттуда же.
🤷🏻♂️Короче. Мы считаем, что Бигус попал в классическую ситуацию двойного заказа. Власть ему заказала рассказать, что Углава сливал информацию, а кто-то иной - рассказать что информацию сливал не Углава.
🇷🇺Кто этот "кто-то иной"? Возвращаемся к заявлению Христо Грозева. Думаем понятно, "антикорупционеры" по которым Грозев может предъявить доказательства их сотрудничества с ФСБ, исполнят все что от них хотят - и не задумаются. К чему тут Бигус?
📝Да к тому, что он огласил два крайне важных тезиса. Первое - на сканах переписок, которые ему предоставили силовики, приводятся сообщения не Углавы. Их писал кто-то другой.
👨🏻💻И второе. Мы и ранее слышали версию, что мол на самом деле не Углава сливал информацию Голику, а действительно имела место спецоперация НАБУ. Подчиненные Углавы сумели создать у Голика видимость будто они ему сливают информацию из НАБУ и получили доступ к информации от самого Голика. И таким образом собирали доказательства махинаций на "Большом строительстве". Однако.
😠Голика детективы НАБУ явно недооценили. Когда они провели у него обыск и изъяли среди прочего оба айфона, Голик сообразил, что на его шее затягивается петля и сам побежал к Ермаку и Татарову с идеей удара на опережение.
📁Так было открыто дело будто бы как раз Углава сливал Голику информацию. На этом основании Углава был отстранен от службы. Зачем?
🇺🇲Да потому что Гизо Углава - последний из руководителей НАБУ, назначенный при Порошенко, в результате конкурса, проведение которого жестко контролировали американцы. Именно благодаря Углаве Офису президента до сих пор не удалось НАБУ окончательно взять под контроль. И именно благодаря Углаве НАБУ время от времени открывало дела по окружению Зеленского. (https://t.me/pecherhill/841)
💥Очевидно, посол США Бриджит Бринк скразу же поставила вопрос, что происходит? О том что госпожа Бринк уже достала офис Ермака вопросами коррупции, сообщил на днях американский канал NBC.
😎Очевидно, власть решила подключить Бигуса к отбеливани ситуации. Очевидно, что в посольстве США об этом узнали и напомнили Бигусу о заявлениях Грозева. Так и появилось... расследование.