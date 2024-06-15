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Углава має отримати підозру, - Євген Шевченко про витік даних із НАБУ

Гізо Углава

Перший заступник голови НАБУ Гізо Углава причетний до витоку інформації з НАБУ.

Про це в ефірі Radio NV розповів громадський активіст, бізнесмен та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу підтвердити, що 100-відсотково це він зливав інформацію. Оце я можу точно сказати. Я сподіваюся, що він зрештою отримає підозру у скоєнні злочину, сяде на лаву підсудних і отримає п’ять-десять років тюрми. Не знаю точно, що йому зможуть інкримінувати, яку саме статтю кримінального кодексу. Це було б дуже добре", - зазначив він.

"Мені стало достеменно відомо про перший факт його наявних домовленостей. Орієнтовано десь у квітні 2022 року, коли від Києва вже відбили навалу РФ і НАБУ повернулося до роботи, детективи завершили слідство по (нардепу від Слуги народу Олександру. - Ред.) Трухіну, який "тихонечко в лес" піде. І мені достеменно відомо, що Углава поїхав до тодішнього генпрокурора Венедіктової і узгоджував - підписувати йому підозру, не підписувати, що для мене було дико, тому що до того дня, до цієї історії, жодного разу ніхто в НАБУ ні з ким не узгоджував нічого взагалі. Є підозра, є обґрунтування цієї підозри, значить, її підписують, поїхали. Ніхто з владою нічого не узгоджував. Тим паче з Венедіктовою, на ній клейма немає де ставити", - додає Шевченко.

Також читайте: Витік інформації з НАБУ: Відсторонено заступника директора Бюро Углаву

Він також зазначив, що були незгодні детективи НАБУ з цією позицією Углави, і був із цього приводу скандал усередині НАБУ. За його словами, той скандал не вийшов назовні на той час, але заклав фундамент для відходу деяких детективів з НАБУ, які зрештою пішли з НАБУ, не погоджуючись із рішеннями керівництва, яким на той час уже був Углава.

"Він зрештою просто, як мені здається, поставив собі на меті зберегти свою посаду в НАБУ - почав зливати інформацію і догоджати іншими способами чинній владі, команді. І по результатах ми бачимо, що він зберіг свою посаду вже за нового директора", - каже позаштатний агент НАБУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Автор: 

НАБУ (5072) Шевченко Євген (139) Углава Гізо (20)


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Топ коментарі
+17
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15.06.2024 15:55
+14
Взагалі там розстрілювати треба всіх АЛЕ першого це Зеленського, потім Ермака і Татарова....але суть в тому шо їм нічого не буде а буде "ресурсу" який буде йти в землю за їх міліарди баксів
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15.06.2024 15:55
+6
Зеленський нічого не знав, - це ж очевидно...
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15.06.2024 15:56
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Углаву ловлять?
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15.06.2024 15:54 Відповісти
Выражают глубокую озабоченность.
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15.06.2024 16:42 Відповісти
ЗАБУТА ЗУСТРІЧ: ЩО МОЖЕ ПОЄДНУВАТИ ГІЗО УГЛАВУ З МІНІСТРОМ-ВТІКАЧЕМ

https://www.slidstvo.info/journalists/oleksandr-humenyuk/ Олександр Гуменюк , https://www.slidstvo.info/journalists/anna-babinets/ Анна Бабінець

7 серпня 2018, 09:51

Після Революції Гідності в Україні почали створюватися нові незалежні органи, які мали б реформувати країну. Українське громадянське суспільство покладало багато сподівань на іноземців, які знають, як ефективно протидіяти корупції. Національне антикорупційне бюро України теж формувалось зусиллями іноземців - зокрема, спеціалістів з США та Грузії.
https://twitter.com/Slidstvo_info

.......
Описана зустріч відбулася за кілька місяців до офіційного запуску НАБУ. Утім, підготовка до старту роботи нового органу вже тривала. Залученість Гізо Углави, який, ймовірно, зустрічався з Едуардом Ставицьким взимку 2015-го року, до процесу створення бюро у той час була більш ніж активною. І оскільки українське суспільство продовжує покладати чи не найбільші сподівання у боротьбі з корупцією саме на НАБУ, редакція Слідства.Інфо вважає, що керівництво бюро має прокоментувати факти, отримані журналістами, та прояснити ситуацію щодо обставин та мети зустрічі у Ізраїлі.

Й отак все - НЕ ПРОСТО ЧЕРЕЗ СРАКУ а ЧЕРЕЗ СРАКУ ЗРАДИ !!!
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15.06.2024 17:07 Відповісти
МІНІСТР ЯНУКОВИЧА , втікач після революції Гідності накрав стільки!!! з 2014 року у розшуку , зустрічається в Ізраїлі вже з майже зсформованим членом НАБУ , довірена особа за рекомндцацією США, як реформатор Грузії ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.06.2024 17:17 Відповісти
Найприбутковіша посада в силах оборони під час війниhttps://republic.com.ua/article/najpributkovisha-posada-v-silah-oboroni-pid-chas-vijni.html#respond

12.06.2024https://republic.com.ua/rub/ukraine У

Найприбутковіша посада в силах оборони під час війни називається «дівчина заступника Генпрокурора України» - бо хто ще може дозволити собі придбати елітного майна на 52 мільйони.

А ви оголошуйте збори, скидайтесь на дрони, слухайте на «єдыному» як «сломалі сістєму» і як нам «нє помогаєт Запад».

…….

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZWKAne7SKncOR1xmd-sBXDrBjvYkShBxC96fbnFTiQ44uqaasUhClntB2NgeZ3IFibVXjxpdEDhXEYGvS9exlKXPYvsbP4T_YOE-nz6w4c29HfXwQ4M-2Pkn84JZZ_CdmUb8I4FBqZ_3n363f3o9SFhshG3ESve8p0q5KiqLUvrWA&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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15.06.2024 17:20 Відповісти
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15.06.2024 15:55 Відповісти
Взагалі там розстрілювати треба всіх АЛЕ першого це Зеленського, потім Ермака і Татарова....але суть в тому шо їм нічого не буде а буде "ресурсу" який буде йти в землю за їх міліарди баксів
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15.06.2024 15:55 Відповісти
Зеленський нічого не знав, - це ж очевидно...
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15.06.2024 15:56 Відповісти
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15.06.2024 18:52 Відповісти
Не смішіть пизву вона і так смішна, пока татаров і дермак керують нічого не буде...
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15.06.2024 15:57 Відповісти
Цікаво, щоб цей "агент НАБУ" Шевченко і на себе накопав матеріал. Принаймні, важко повірити, що ця особа лише через власну недалекість так наполегливо агітувала за Зєлєнского і "слуг" у 2019 році і виливала діжки лайна на Порошенка та Європейську Солідарність. Впевнений, там була і матеріальна зацікавленість "агента НАБУ"
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15.06.2024 16:00 Відповісти
Звідки ви знаєте, що він об*ирав Порошенка ? Якісь факти є ?
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15.06.2024 16:10 Відповісти
Звичайно. Безліч його дописів у 2019 році, багато з яких він потім приховав/видалив
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15.06.2024 16:14 Відповісти
Почитайте, будь ласка, ось це:

https://censor.net/ua/photo_news/3114808/ne_rozibravshys_dodaly_do_korumpovanoyi_zgrayi_poroshenka_ta_gladkovskogo_yevgen_shevchenko_yakyyi_spivpratsyuvav
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15.06.2024 16:16 Відповісти
Вірю.
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15.06.2024 16:21 Відповісти
таке враження того Шевченка спецом в ефір запустили, щоб на Углаву наїхати ще більше: ​​ (https://telegra.ph/file/87252b9952e73a5e161cd.jpg)🏛️Как мы и предупреждали, заявление Христо Грозева о том, что ряд активистов-антикоррупционеров брали деньги одновременно у грантовых структур и у пятого управления ФСБ (https://t.me/pecherhill/919) оказывает сильное влияние на украинскую политику. Как раз подъехал свежий пример.

📺Известный медиа-киллер Денис Бигус выпустил откровенно странное "журналистское расследование" по поводу сливания информации из НАБУ куратору "Большого строительства" Юрию Голику (https://m.youtube.com/watch?v=3tJnKor5m9k). Под этим предлогом от работы был отстранен Гизо Углава, безсменный заместитель директоров НАБУ, по факту - реальный руководитель структуры.

🙄О чем передача Бигуса?

😄Попробуем рассказать в манере Бигуса. НАБУ - "течет", об этом уже говорят силовики в курилках. О сливе узнали после обыска у Юрия Голика. Но информацию сливал не Гизо Углава... А может и Углава... И вообще это могла быть спецоперация... А может и не спецоперация... Одним словом, если бы в НАБУ не было проблем...

🤦🏼Все понятно? А теперь немного разъясним.

😋Характерно, что всю (!) передачу продолжительностью в час и двадцать минут ведет сам Бигус. Который вообще то, вроде как в армии минометчиком служит. Видимо - в одном батальоне с Шабуниным. Думаем, причина в том, что либо никто кроме Бигуса не захотел мараться, либо Бигус побоялся что исполнители могут наговорить лишнего.

📋Кроме того, Бигус в ефире постоянно ссылается на источники (очевидно, из силовых структур) и демонстрирует сканы переписок в месседжерах явно полученные оттуда же.

🤷🏻‍♂️Короче. Мы считаем, что Бигус попал в классическую ситуацию двойного заказа. Власть ему заказала рассказать, что Углава сливал информацию, а кто-то иной - рассказать что информацию сливал не Углава.

🇷🇺Кто этот "кто-то иной"? Возвращаемся к заявлению Христо Грозева. Думаем понятно, "антикорупционеры" по которым Грозев может предъявить доказательства их сотрудничества с ФСБ, исполнят все что от них хотят - и не задумаются. К чему тут Бигус?

📝Да к тому, что он огласил два крайне важных тезиса. Первое - на сканах переписок, которые ему предоставили силовики, приводятся сообщения не Углавы. Их писал кто-то другой.

👨🏻‍💻И второе. Мы и ранее слышали версию, что мол на самом деле не Углава сливал информацию Голику, а действительно имела место спецоперация НАБУ. Подчиненные Углавы сумели создать у Голика видимость будто они ему сливают информацию из НАБУ и получили доступ к информации от самого Голика. И таким образом собирали доказательства махинаций на "Большом строительстве". Однако.

😠Голика детективы НАБУ явно недооценили. Когда они провели у него обыск и изъяли среди прочего оба айфона, Голик сообразил, что на его шее затягивается петля и сам побежал к Ермаку и Татарову с идеей удара на опережение.

📁Так было открыто дело будто бы как раз Углава сливал Голику информацию. На этом основании Углава был отстранен от службы. Зачем?

🇺🇲Да потому что Гизо Углава - последний из руководителей НАБУ, назначенный при Порошенко, в результате конкурса, проведение которого жестко контролировали американцы. Именно благодаря Углаве Офису президента до сих пор не удалось НАБУ окончательно взять под контроль. И именно благодаря Углаве НАБУ время от времени открывало дела по окружению Зеленского. (https://t.me/pecherhill/841)

💥Очевидно, посол США Бриджит Бринк скразу же поставила вопрос, что происходит? О том что госпожа Бринк уже достала офис Ермака вопросами коррупции, сообщил на днях американский канал NBC.

😎Очевидно, власть решила подключить Бигуса к отбеливани ситуации. Очевидно, что в посольстве США об этом узнали и напомнили Бигусу о заявлениях Грозева. Так и появилось... расследование.
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15.06.2024 21:54 Відповісти
Зараз і Бігус "спохватився". Але ж на*раз у 19-му знатно.
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15.06.2024 16:23 Відповісти
Нагадив Порошенку добряче.
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15.06.2024 16:24 Відповісти
Зазвичай ми узнаємо, що Углава ще за два дні до підозри прибув у Австрію.
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15.06.2024 16:28 Відповісти
А підозру, мабуть єрмак має вручити...
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15.06.2024 16:41 Відповісти
Євген напирає на страхи Різо по втраті посади. Там все простіше. Хламідія, Різо, той балагур Біркадзе- пташечки виключно Міхо Карлсона. Ініціатором їх появи в Україні був саме він.
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15.06.2024 16:46 Відповісти
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15.06.2024 17:48 Відповісти
Схоже,що всі т.з грузинські рехворматори,які з 2014 року,як мухи купку лайна обліпили правоохоронні органи....на них немає де проби ставити,суцільні скандали...і це ж ще не враховуючи грузіна колишнього зам МВС,а нині зам.Буданова....
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15.06.2024 17:55 Відповісти
Я не розумію цього масового грузинського лоббі в держструктурах України.
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15.06.2024 18:10 Відповісти
Це ж оті грузинські "птєнци саака", яких так проштовхували оті "грантойоби" вНайоми-серЛещі та шабунява шобла за ті ж гранти від невідомо кого! Ще десь переховується ще один такий "гусь прокурорський" Давід Сакварелідзе, який ВЖЕ став "общественный деятель и предприниматель". Ось ця шобла теж приклала немало зусиль для знесення про-української і про-західної влади України у 2019-му.
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15.06.2024 19:03 Відповісти
 
 