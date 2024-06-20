Протягом доби на фронті - 158 боєзіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб
Добова кількість зіткнень знову зросла. Ворог продовжував наступальні та штурмові дії на Покровському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Придніпровському напрямках.
про це в ефірі телемарафону заявив речник Генерального штабу Збройних Сил Дмитро Лиховій.
Обстріли України
Протягом минулої доби Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 53 авіаударів (зокрема з 76 КАБів), вчинила понад 4000 обстрілів (зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню).
Авіаударів росіяни завдали в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рубіжне, Висока Яруга, Веесле, Нескучне, Вільхівка, Тернова, Борщова, Куп'янськ, Пристін, Петропавлівка, Синьківка, Новоосинове і Ківшарівка Харківської області, по місту Харків, а також Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Новоселівка Перша, Іванівське, Північне, Старомайорське, Велика Новосілка, Часів Яр, Селидове, Григорівка, Олександропіль, Благодатне і Біла Гора Донецької області, Лобкове Запорізької області, Ольгівка, Кринки та Бургунка Херсонської області.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу становила 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Берестового, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку українські війська відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області.
На Сіверському напрямку силами оборони відбито 11 атак в районі Роздолівки і Верхньокам’янського Донецької області.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 34 спроби противника прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Північного, Андріївки, Дружби, Богданівки, Торецького та Іванівського Донецької області.
На Покровському напрямку захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка та Парасков’ївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Обстановка на півдні
На Времівському напрямку противник здійснив 3 безуспішні штурми українських позицій в районах сіл Старомайорське, Костянтинівка та Рівнопіль.
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.
На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він здійснив тут 9 атак на позиції сил оборони.
