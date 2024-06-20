Протягом доби на фронті - 158 боєзіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб

Добова кількість зіткнень знову зросла. Ворог продовжував наступальні та штурмові дії на Покровському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телемарафону заявив речник Генерального штабу Збройних Сил Дмитро Лиховій.

Обстріли України

Протягом минулої доби Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 53 авіаударів (зокрема з 76 КАБів), вчинила понад 4000 обстрілів (зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню).

Авіаударів росіяни завдали в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рубіжне, Висока Яруга, Веесле, Нескучне, Вільхівка, Тернова, Борщова, Куп'янськ, Пристін, Петропавлівка, Синьківка, Новоосинове і Ківшарівка Харківської області, по місту Харків, а також Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Новоселівка Перша, Іванівське, Північне, Старомайорське, Велика Новосілка, Часів Яр, Селидове, Григорівка, Олександропіль, Благодатне і Біла Гора Донецької області, Лобкове Запорізької області, Ольгівка, Кринки та Бургунка Херсонської області.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу становила 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Берестового, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські війська відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Сіверському напрямку силами оборони відбито 11 атак в районі Роздолівки і Верхньокам’янського Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 34 спроби противника прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Північного, Андріївки, Дружби, Богданівки, Торецького та Іванівського Донецької області.

На Покровському напрямку захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня Сили оборони ліквідували 207 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка та Парасков’ївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 3 безуспішні штурми українських позицій в районах сіл Старомайорське, Костянтинівка та Рівнопіль.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він здійснив тут 9 атак на позиції сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триває бій у Вовчанську, напружена обстановка в районі Красногорівки, - Генштаб