УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9231 відвідувач онлайн
Новини Війна
476 0

Протягом доби на фронті - 158 боєзіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб

Бойові дії на півдні

Добова кількість зіткнень знову зросла. Ворог продовжував наступальні та штурмові дії на  Покровському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Придніпровському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телемарафону заявив речник Генерального штабу Збройних Сил Дмитро Лиховій.

Обстріли України

Протягом минулої доби Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 53 авіаударів (зокрема з 76 КАБів), вчинила понад 4000 обстрілів (зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню).

Авіаударів росіяни завдали в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рубіжне, Висока Яруга, Веесле, Нескучне, Вільхівка, Тернова, Борщова, Куп'янськ, Пристін, Петропавлівка, Синьківка, Новоосинове і Ківшарівка Харківської області, по місту Харків, а також Білогорівка, Верхньокам'янка Луганської області, Новоселівка Перша, Іванівське, Північне, Старомайорське, Велика Новосілка, Часів Яр, Селидове, Григорівка, Олександропіль, Благодатне і Біла Гора Донецької області, Лобкове Запорізької області, Ольгівка, Кринки та Бургунка Херсонської області.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу становила 14. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Берестового, Синьківки, Стельмахівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські війська відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Сіверському напрямку силами оборони відбито 11 атак в районі Роздолівки і Верхньокам’янського Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 34 спроби противника прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Північного, Андріївки, Дружби, Богданівки, Торецького та Іванівського Донецької області.

На Покровському напрямку захисники відбили 50 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новопокровське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом дня Сили оборони ліквідували 207 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Невельське, Красногорівка та Парасков’ївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 3 безуспішні штурми українських позицій в районах сіл Старомайорське, Костянтинівка та Рівнопіль.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби він здійснив тут 9 атак на позиції сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триває бій у Вовчанську, напружена обстановка в районі Красногорівки, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (7108) бойові дії (4480) ЗСУ (7843)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 