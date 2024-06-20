В течение суток на фронте - 158 боестолкновений. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Суточное количество столкновений снова возросло. Враг продолжал наступательные и штурмовые действия на Покровском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Приднепровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Дмитрий Лыховий.

Обстрелы Украины

За минувшие сутки Россия нанесла три ракетных удара с применением трех ракет, 53 авиаудара (в том числе - из 76 КАБов), совершила более 4000 обстрелов (в том числе - 89 из реактивных систем залпового огня).

Авиаудары россияне нанесли в районе населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора, Рубежное, Высокая Яруга, Веселое, Нескучное, Ольховка, Терновая, Борщева, Купянск, Пристин, Петропавловка, Синьковка, Новоосиново и Кившаровка Харьковской области, по городу Харькову, а также по Белогоровке, Верхнекаменке Луганской области, Новоселовке Первой, Ивановскому, Северному, Старомайорскому, Великой Новоселке, Часовому Яру, Селидово, Григорьевке, Александрополю, Благодатному и Белой Горе Донецкой области, Лобковому Запорожской области, Ольговке, Крынкам и Бургунке Херсонской области.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Произошло пять боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 14. Силы обороны отражали атаки врага в районах Берестово, Синьковки, Стельмаховки, Кругляковки, Степной Новоселовки и Песчаного Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении украинские войска отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области, Грековка, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районе Раздолевки и Верхнекаменского Донецкой области.

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На Краматорском направлении украинские защитники остановили 34 попытки противника прорвать оборону в районах Нового, Клещиевки, Калиновки, Северного, Андреевки, Дружбы, Богдановки, Торецкого и Ивановского Донецкой области.

На Покровском направлении защитники отбили 50 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Евгеновка, Карловка, Калиновое, Новопокровское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

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На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Парасковьевка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил 3 безуспешные штурмы украинских позиций в районах сел Старомайорское, Константиновка и Ровнополь.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малой Токмачки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки он совершил здесь 9 атак на позиции Сил обороны.

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