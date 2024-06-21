"Коля Тищенко - пєтух", - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук прокоментував конфлікт нардепа Миколи Тищенка та його охорони із добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Коля Тищенко - пєтух", - зазначив воїн.

Кухарчук розповів, що його друзі військові гуляли по Дніпру з дитиною у візочку.

"Побачили ху***осів в формі і балаклавах і поцікавились чому ті, власне, в формі і балаклавах. Виявилося, що вони охороняли народного депутата з грєбнєм і роз**аним очком - колею тищенко, який приїхав в Дніпро стригти офіси і, вірогідно, міг подумати що це конкуренти. Але вони виявились не конкурентами, а просто військовими яким не дуже подобається що якісь ху**оси в формі і балаклавах наводять суєту в центрі міста, не будучи при цьому військовими", - додав комбат.

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.

