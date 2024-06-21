УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9598 відвідувачів онлайн
Новини
22 870 79

"Коля Тищенко - пєтух", - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Кухарчук відреагував на конфлікт охорони Тищенка в Дніпрі

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук прокоментував конфлікт нардепа Миколи Тищенка та його охорони із добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Коля Тищенко - пєтух", - зазначив воїн.

Кухарчук розповів, що його друзі військові гуляли по Дніпру з дитиною у візочку.

"Побачили ху***осів в формі і балаклавах і поцікавились чому ті, власне, в формі і балаклавах. Виявилося, що вони охороняли народного депутата з грєбнєм і роз**аним очком - колею тищенко, який приїхав в Дніпро стригти офіси і, вірогідно, міг подумати що це конкуренти. Але вони виявились не конкурентами, а просто військовими яким не дуже подобається що якісь ху**оси в формі і балаклавах наводять суєту в центрі міста, не будучи при цьому військовими", - додав комбат.

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця "Krakenа" Дмитра Павлова (Син) охоронцями нардепа Тищенка у Дніпрі: повна версія конфлікту. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3354) Кухарчук Дмитро (23) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+69
Це ще дуже м'яко сказано про цього дебіла!
показати весь коментар
21.06.2024 09:43 Відповісти
+39
за кого зебіли голосували, від тих і отримують.

До речі: а що, на працівників охороних фірм та слідчих приватної фірми Мітбола також бронь розповсюджується? А чому я позитивній відповідді на це запитання не здивуюсь?
показати весь коментар
21.06.2024 09:47 Відповісти
+39
У нас народные депутаты проводят обыски? Не полиция, не прокуратура - а народные депутаты? И кто вор - Тищенко От Слуг народа
показати весь коментар
21.06.2024 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ще дуже м'яко сказано про цього дебіла!
показати весь коментар
21.06.2024 09:43 Відповісти
це початок. зелені шифрувались дуже довго.
Колись мала статись помилка.
показати весь коментар
21.06.2024 09:58 Відповісти
Саме страшне, що ми, ті , що залишилися тут, не можемо нічого зробити з тим жахом, що робиться в Україні. НІЧОГО. І ця мерзота про це знає. Надія на армію, але їх не можна відволікати. А влада і там проводить чистки, залишаючи слухняних.
показати весь коментар
21.06.2024 10:11 Відповісти
не буде цей зелено-фсбшний режим вічно
показати весь коментар
21.06.2024 10:12 Відповісти
На початку каденціі тищенка спитали - як ви думаєте.надовго ця Рада?І цей бандюган відповів - навсєгда!
показати весь коментар
21.06.2024 11:53 Відповісти
І Жириновський так казав , що це в Україні були останні вибори. тому що це рашистська влада.
показати весь коментар
21.06.2024 11:55 Відповісти
А Зєрмак сподівається бути вічно. І впевнений, що йому це вдається.
показати весь коментар
21.06.2024 12:31 Відповісти
Не треба знімати відповідальності з себе і перекладати все на військових, їм і так дуже тяжко між 2х вогнів. Робити повинен кожен на своєму місті і стільки, скільки може.
показати весь коментар
21.06.2024 10:25 Відповісти
Останнє речення - красиві, а у нашому випадку пусті слова. Ми нічого не можемо зробити. Цікаво, а що ви робили би? Подайте пропозицію або ідею.
показати весь коментар
21.06.2024 10:38 Відповісти
Я воюю, я відстоюю свою точку зору, я довожу свою точку зору до опонентів як при розмові, так і на сайті. Ви в першому реченні зняли з себе відповідальність і переклали на інших. Якщо би так всі робили, то не було би незалежності, майданів, опору москалям і владі. Я не кажу що всі повинні віддати всі зусилля на це, але в міру своїх можливостей щось робити корисне. Хтось воює, хтось плете сітки, хтось волонтерить, хтось бере участь в діяльності громадських організацій, діяльність яких він рахує правильною, хтось виховує дітей з правильною позицією і амбіціями ... Кожен на своєму місті і згідно своїх можливостей, з цього і формується правильна і сильна держава.
показати весь коментар
21.06.2024 11:00 Відповісти
Ми нічого не можемо зробити, ми хочемо щоб за нас хтось підняв сраку та щось зробив, а ми в той час будемо коментарі писати - довбані інфантили
показати весь коментар
21.06.2024 11:17 Відповісти
Ніхто не питає - а де ж були в цей час поліцаї? Нас постійно запевняють, що їх не можна мобілізовувати, що тоді на вулицях щось там почненься...
А зараз що на вулицях? Поліцаї якщо й бачать порушення закону (наприклад побиття чи викрадення людей), вони просто не реагують.
показати весь коментар
21.06.2024 10:50 Відповісти
Петушиные бои начались. Ставки будут принимать скоро. Бюджет пополнять надо.
показати весь коментар
21.06.2024 10:32 Відповісти
Кум дерьмака і аморальний авторитет самого Хрипатого.
показати весь коментар
21.06.2024 11:46 Відповісти
Пєтухів під ніж !
показати весь коментар
21.06.2024 12:45 Відповісти
не новина
показати весь коментар
21.06.2024 09:44 Відповісти
Тим більше від Кухарчука...
показати весь коментар
21.06.2024 11:05 Відповісти
коля какалєта не пєтух - він курочка безмозка. як його товаришка безмозгла
показати весь коментар
21.06.2024 09:46 Відповісти
наскільки я вловив, вони - жорсткі конкуренти...
показати весь коментар
21.06.2024 09:48 Відповісти
😁
показати весь коментар
21.06.2024 09:51 Відповісти
Можливо одні офіси допомагають підрозділами, а приїзжають інші які в них забирають, ті видно розповіли, що ваш мавік чі ребка забрали, це припущення
показати весь коментар
21.06.2024 09:54 Відповісти
воно 3,1дерас, при чому прпокацапській, фсб зе-3,14дерас, як і більшість зе-влади !!!


показати весь коментар
21.06.2024 10:04 Відповісти
Таки Петух (Обиженный) - слово из жаргона заключённых, обозначающее пассивного https://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 гомосексуалиста либо https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1 опущенного .
Этимология слова Петух - оскорбительное в современном русском языке слово, если оно применено по отношению к человеку. Эта оскорбительность происходит из тюремного жаргона XX века: так заключённые называют опущенных - особую низшую тюремную касту людей, обычно подвергшихся реальному или символическому гомосексуальному изнасилованию либо другому унизительному действию типа макания в https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0 парашу (тюремный сосуд для нечистот). Считается, что к опущенным не должны прикасаться другие, а сами опущенные должны находиться около параши (см. также https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8 Ваше место возле параши ). Опускают часто https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1 педофилов , убийц детей, https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 доносчиков , признавшихся в том, что они имели гомосексуальные контакты и др.

Согласно https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1 словарям , это слово - синоним слова «гомосексуалист».

Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.

показати весь коментар
21.06.2024 11:06 Відповісти
за кого зебіли голосували, від тих і отримують.

До речі: а що, на працівників охороних фірм та слідчих приватної фірми Мітбола також бронь розповсюджується? А чому я позитивній відповідді на це запитання не здивуюсь?
показати весь коментар
21.06.2024 09:47 Відповісти
Бронь тут ні до чого. Тут справа в тому, що вони не мають права носити військову форму. По суті , це ДРГ.
показати весь коментар
21.06.2024 09:59 Відповісти
використання військового однострою - це окреме порушення від фізичної особи. Питання за бронь - це про можливе порушення від юридичної особи, органу державної влади...
показати весь коментар
21.06.2024 10:12 Відповісти
Ну звичайно.Вони числяться як клоуни передвижного тищенського шапіто.Янетряпка ж закон підписав.
показати весь коментар
21.06.2024 10:00 Відповісти
Якщо його охоронці підуть на фронт, то тільки в якості загородзагону, як кадирівці. До речі не дивно що Колян, намагається бути на них схожим, піар, тік-токи, палець вгору..
показати весь коментар
21.06.2024 12:21 Відповісти
Так а те що катлета пітушара відомо всім давно, він не просто пітушара а потомственно опущений пі.дарас, там це на генетичному рівні закладено! Цікаво що у голові у тих під.арасів у балаклавах у голові, що вони за опущеного впрягаються, походу самі теж гребні!
показати весь коментар
21.06.2024 09:47 Відповісти
по понятиям коля обязан теперь "спросить" с комбата
если нет то он и правда петух 😁
показати весь коментар
21.06.2024 09:47 Відповісти
Ні в якому разі! У петушка від таких заяв очко з "мишаче око" стало.
показати весь коментар
21.06.2024 09:55 Відповісти
В такій позі?
показати весь коментар
21.06.2024 11:07 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 09:48 Відповісти
У нас народные депутаты проводят обыски? Не полиция, не прокуратура - а народные депутаты? И кто вор - Тищенко От Слуг народа
показати весь коментар
21.06.2024 09:49 Відповісти
Коля не крадій, Коля бандит. Рекет цеж бандитизм. А Коля зайвася рекетом у 90-ті. Київ та Оболонь помнят.
показати весь коментар
21.06.2024 09:52 Відповісти
Угу.А одна янетряпка слухала його бандитські байки з відкритим ротом.
показати весь коментар
21.06.2024 10:03 Відповісти
ЗСУ ви посліндня надія народу.Пора вам перестріляти та перевішати цю зелену гидоту бо інакше кінець Україні.
показати весь коментар
21.06.2024 09:49 Відповісти
Зебіли - вся пєтухи, тут і говорити нема про що
показати весь коментар
21.06.2024 09:49 Відповісти
Ну все, теперь плюшевыми игрушками петушками его закидайте!
показати весь коментар
21.06.2024 09:50 Відповісти
Коля не петух, Коля петушара. Отмажет Вальодя свого друзяку. А у петушариі друзья петушари.
показати весь коментар
21.06.2024 09:50 Відповісти
зелений гандон
як і вся зе бенда
з замом єрмака зеленським
показати весь коментар
21.06.2024 09:51 Відповісти
Зеленський, за все відповідаєш ТИ ОСОБИСТО.👎
показати весь коментар
21.06.2024 09:52 Відповісти
Військова Хунта -це тільки спасе державу.Зрадникам і мародерам СМЕРТЬ !
показати весь коментар
21.06.2024 09:53 Відповісти
Такі думки, це катастрофа.
Україна ніколи не вилізить із лайна з такими людьми.
показати весь коментар
21.06.2024 10:03 Відповісти
Тищенко потрібно одружитись на безуглій. І їх обох стерілізувати потрібн
показати весь коментар
21.06.2024 09:54 Відповісти
І що ж зробив цей грізний Кухарчук?
Невже свинками закидав "сматрящєго", як він сміливо кидався на Пороха?
показати весь коментар
21.06.2024 09:54 Відповісти
Даун?
показати весь коментар
21.06.2024 10:01 Відповісти
А якщо по суті питання? Кого із мародерів Зеленського за останні 5 років публічно переслідували ті, хто ходили войовничими колонами і кидались іграшковими свинками в Пороха?
показати весь коментар
21.06.2024 10:11 Відповісти
Все котиться по звізді...
показати весь коментар
21.06.2024 09:54 Відповісти
Ці зеленосракі вже довели що руки самі просяться до зброї....
показати весь коментар
21.06.2024 09:54 Відповісти
Питання, які ставить на сторінці правильні, але мало писати, потрібно реагувати. Є закон про заборону носіння військової форми без права,значить охорона має мати право на це,але в окопах, а сам тищенко повинен скласти повноваження депутата,бо слова про рекет прозвучали
показати весь коментар
21.06.2024 09:54 Відповісти
Бандюк Котлета смотрящий від ларьочника Єрмака. Від Закарпаття до Дніпра.
Зробили разом!

показати весь коментар
21.06.2024 09:55 Відповісти
Все йде до того, що таких провладних гандонів почнуть просто відстрілювати. І народ буде схвалювати…. На мою думку нинішня влада спеціально провокує всіх, кого тільки може на такі Крайні Міри…особисто я б цього не хотів…
показати весь коментар
21.06.2024 09:58 Відповісти
Молодец Комбат!
Метко сказал!

Уважуха!
показати весь коментар
21.06.2024 09:59 Відповісти
Так, говорити ми всі мастаки. Всім уважуха!
показати весь коментар
21.06.2024 10:54 Відповісти
Не верю, он максимум на курочку тянет
показати весь коментар
21.06.2024 10:00 Відповісти
А шо ще мог сказати цей півень коля? Сори, коля міг сказати, що перевіряв чистоту унітазів у Дніпрі і йому заважали.......
показати весь коментар
21.06.2024 10:01 Відповісти
як сказав класик - "стилист!! коротко, но точно!" )))
показати весь коментар
21.06.2024 10:01 Відповісти
Серед зелених "людина" то виняток.
показати весь коментар
21.06.2024 10:02 Відповісти
Серед зелено-синіх нема людей; лише покидьки.
показати весь коментар
21.06.2024 11:02 Відповісти
В Україні відбувається тотальна узурпація влади. Дії вчиняються тими, хто не має жодних прав на це. Держвори втратили навіть поняття Закон.
показати весь коментар
21.06.2024 10:07 Відповісти
а пєтух це як 3.14рас...чи краще??
показати весь коментар
21.06.2024 10:12 Відповісти
петух среди петухов
показати весь коментар
21.06.2024 10:22 Відповісти
у ресторані колі
"фізмєноє блюдо"
для зе-депутатів
"Грєбєшкі Пєтушиниє"
показати весь коментар
21.06.2024 10:26 Відповісти
Теперь, если он не "петух", должна быть ответка. По понятиям. Если не будет, значит - "петух".
показати весь коментар
21.06.2024 10:27 Відповісти
Буде відео з вибаченнями ?
показати весь коментар
21.06.2024 10:34 Відповісти
Так там не тільки "катлєта"такий. Сам найвеличніший дуже схожий своїми повадками на півня,особливо,коли поряд ще один найвеличніший,тільки завгосп! Ми з Тамарой ходім парой!
показати весь коментар
21.06.2024 10:28 Відповісти
ох, чую не скінчиться це просто так...і якщо підарів постріляють, починаючи з "катлєти" закінчуючи мусорком, ніхто не буде плакати
показати весь коментар
21.06.2024 10:42 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 10:53 Відповісти
100% комбат правельні слова підібрав ! Як і вся ЗеВлада на чолі з Ермаком !
показати весь коментар
21.06.2024 10:57 Відповісти
"слуги народу" навіть не уявляють масштабів "народної любові" до них після Української Перемоги..
показати весь коментар
21.06.2024 11:10 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 11:12 Відповісти
не тре видавати держтаємницю ...
показати весь коментар
21.06.2024 11:42 Відповісти
згоден - коля тищенко пітушара. найдіть для нього патрон.
показати весь коментар
21.06.2024 12:10 Відповісти
Дуже правильна дефініція: Коля Катлєта ху@сос грєбєнчастий...
показати весь коментар
21.06.2024 12:26 Відповісти
Кухарчук теж дебіл, як і коля-катлета, бо вибрав цю іпану владу, котра зазгнала його в окопи.
показати весь коментар
21.06.2024 12:39 Відповісти
...шок ,сором ,ганьба.
Але якщо коля- катлєта є кумом єрмака, а єрмак головний рішала в Україні то вже все зрозуміло давно.
показати весь коментар
21.06.2024 13:52 Відповісти
зовсім знахабніли, а тих биків у формі треба мобілізувати, вони вже і форму мають

якщо цього не зроблять - то які тоді питання до інших людей?
показати весь коментар
21.06.2024 15:25 Відповісти
Кончені слуги, ці тварі повинні сидіту у тюрьмах а не в верховній раді, продажні слуги путіна🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
21.06.2024 17:14 Відповісти
 
 