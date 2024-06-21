"Коля Тищенко - пєтух", - комбат 3 ОШБр Кухарчук
Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук прокоментував конфлікт нардепа Миколи Тищенка та його охорони із добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Коля Тищенко - пєтух", - зазначив воїн.
Кухарчук розповів, що його друзі військові гуляли по Дніпру з дитиною у візочку.
"Побачили ху***осів в формі і балаклавах і поцікавились чому ті, власне, в формі і балаклавах. Виявилося, що вони охороняли народного депутата з грєбнєм і роз**аним очком - колею тищенко, який приїхав в Дніпро стригти офіси і, вірогідно, міг подумати що це конкуренти. Але вони виявились не конкурентами, а просто військовими яким не дуже подобається що якісь ху**оси в формі і балаклавах наводять суєту в центрі міста, не будучи при цьому військовими", - додав комбат.
Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.
У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Колись мала статись помилка.
А зараз що на вулицях? Поліцаї якщо й бачать порушення закону (наприклад побиття чи викрадення людей), вони просто не реагують.
Этимология слова Петух - оскорбительное в современном русском языке слово, если оно применено по отношению к человеку. Эта оскорбительность происходит из тюремного жаргона XX века: так заключённые называют опущенных - особую низшую тюремную касту людей, обычно подвергшихся реальному или символическому гомосексуальному изнасилованию либо другому унизительному действию типа макания в https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0 парашу (тюремный сосуд для нечистот). Считается, что к опущенным не должны прикасаться другие, а сами опущенные должны находиться около параши (см. также https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8 Ваше место возле параши ). Опускают часто https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1 педофилов , убийц детей, https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 доносчиков , признавшихся в том, что они имели гомосексуальные контакты и др.
Согласно https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1 словарям , это слово - синоним слова «гомосексуалист».
Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.
До речі: а що, на працівників охороних фірм та слідчих приватної фірми Мітбола також бронь розповсюджується? А чому я позитивній відповідді на це запитання не здивуюсь?
если нет то он и правда петух 😁
як і вся зе бенда
з замом єрмака зеленським
Україна ніколи не вилізить із лайна з такими людьми.
Невже свинками закидав "сматрящєго", як він сміливо кидався на Пороха?
Зробили разом!
Метко сказал!
Уважуха!
"фізмєноє блюдо"
для зе-депутатів
"Грєбєшкі Пєтушиниє"
Але якщо коля- катлєта є кумом єрмака, а єрмак головний рішала в Україні то вже все зрозуміло давно.
якщо цього не зроблять - то які тоді питання до інших людей?