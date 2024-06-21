"Коля Тищенко - петух", - комбат 3-й ОШБр Кухарчук

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук прокомментировал конфликт нардепа Николая Тищенко и его охраны с добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

"Коля Тищенко - петух", - написал воин.

Кухарчук рассказал, что его друзья военные гуляли по Днепру с ребенком в коляске.

"Увидели ху***осов в форме и балаклавах и поинтересовались почему те, собственно, в форме и балаклавах. Оказалось, что они охраняли народного депутата с гребнем и раз**аным очком - Колю Тищенко, который приехал в Днепр стричь офисы и, вероятно, мог подумать что это конкуренты. Но они оказались не конкурентами, а просто военными которым не очень нравится что какие-то ху**осы в форме и балаклавах наводят суету в центре города, не будучи при этом военными", - добавил комбат.

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм.

