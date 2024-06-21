РУС
"Коля Тищенко - петух", - комбат 3-й ОШБр Кухарчук

Кухарчук відреагував на конфлікт охорони Тищенка в Дніпрі

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук прокомментировал конфликт нардепа Николая Тищенко и его охраны с добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Коля Тищенко - петух", - написал воин.

Кухарчук рассказал, что его друзья военные гуляли по Днепру с ребенком в коляске.

"Увидели ху***осов в форме и балаклавах и поинтересовались почему те, собственно, в форме и балаклавах. Оказалось, что они охраняли народного депутата с гребнем и раз**аным очком - Колю Тищенко, который приехал в Днепр стричь офисы и, вероятно, мог подумать что это конкуренты. Но они оказались не конкурентами, а просто военными которым не очень нравится что какие-то ху**осы в форме и балаклавах наводят суету в центре города, не будучи при этом военными", - добавил комбат.

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм.

+69
Це ще дуже м'яко сказано про цього дебіла!
21.06.2024 09:43 Ответить
+39
за кого зебіли голосували, від тих і отримують.

До речі: а що, на працівників охороних фірм та слідчих приватної фірми Мітбола також бронь розповсюджується? А чому я позитивній відповідді на це запитання не здивуюсь?
21.06.2024 09:47 Ответить
+39
У нас народные депутаты проводят обыски? Не полиция, не прокуратура - а народные депутаты? И кто вор - Тищенко От Слуг народа
21.06.2024 09:49 Ответить
Це ще дуже м'яко сказано про цього дебіла!
21.06.2024 09:43 Ответить
це початок. зелені шифрувались дуже довго.
Колись мала статись помилка.
21.06.2024 09:58 Ответить
Саме страшне, що ми, ті , що залишилися тут, не можемо нічого зробити з тим жахом, що робиться в Україні. НІЧОГО. І ця мерзота про це знає. Надія на армію, але їх не можна відволікати. А влада і там проводить чистки, залишаючи слухняних.
21.06.2024 10:11 Ответить
не буде цей зелено-фсбшний режим вічно
21.06.2024 10:12 Ответить
На початку каденціі тищенка спитали - як ви думаєте.надовго ця Рада?І цей бандюган відповів - навсєгда!
21.06.2024 11:53 Ответить
І Жириновський так казав , що це в Україні були останні вибори. тому що це рашистська влада.
21.06.2024 11:55 Ответить
А Зєрмак сподівається бути вічно. І впевнений, що йому це вдається.
21.06.2024 12:31 Ответить
Не треба знімати відповідальності з себе і перекладати все на військових, їм і так дуже тяжко між 2х вогнів. Робити повинен кожен на своєму місті і стільки, скільки може.
21.06.2024 10:25 Ответить
Останнє речення - красиві, а у нашому випадку пусті слова. Ми нічого не можемо зробити. Цікаво, а що ви робили би? Подайте пропозицію або ідею.
21.06.2024 10:38 Ответить
Я воюю, я відстоюю свою точку зору, я довожу свою точку зору до опонентів як при розмові, так і на сайті. Ви в першому реченні зняли з себе відповідальність і переклали на інших. Якщо би так всі робили, то не було би незалежності, майданів, опору москалям і владі. Я не кажу що всі повинні віддати всі зусилля на це, але в міру своїх можливостей щось робити корисне. Хтось воює, хтось плете сітки, хтось волонтерить, хтось бере участь в діяльності громадських організацій, діяльність яких він рахує правильною, хтось виховує дітей з правильною позицією і амбіціями ... Кожен на своєму місті і згідно своїх можливостей, з цього і формується правильна і сильна держава.
21.06.2024 11:00 Ответить
Ми нічого не можемо зробити, ми хочемо щоб за нас хтось підняв сраку та щось зробив, а ми в той час будемо коментарі писати - довбані інфантили
21.06.2024 11:17 Ответить
Ніхто не питає - а де ж були в цей час поліцаї? Нас постійно запевняють, що їх не можна мобілізовувати, що тоді на вулицях щось там почненься...
А зараз що на вулицях? Поліцаї якщо й бачать порушення закону (наприклад побиття чи викрадення людей), вони просто не реагують.
21.06.2024 10:50 Ответить
Петушиные бои начались. Ставки будут принимать скоро. Бюджет пополнять надо.
21.06.2024 10:32 Ответить
Кум дерьмака і аморальний авторитет самого Хрипатого.
21.06.2024 11:46 Ответить
Пєтухів під ніж !
21.06.2024 12:45 Ответить
не новина
21.06.2024 09:44 Ответить
Тим більше від Кухарчука...
21.06.2024 11:05 Ответить
коля какалєта не пєтух - він курочка безмозка. як його товаришка безмозгла
21.06.2024 09:46 Ответить
наскільки я вловив, вони - жорсткі конкуренти...
21.06.2024 09:48 Ответить
😁
21.06.2024 09:51 Ответить
Можливо одні офіси допомагають підрозділами, а приїзжають інші які в них забирають, ті видно розповіли, що ваш мавік чі ребка забрали, це припущення
21.06.2024 09:54 Ответить
воно 3,1дерас, при чому прпокацапській, фсб зе-3,14дерас, як і більшість зе-влади !!!


21.06.2024 10:04 Ответить
Таки Петух (Обиженный) - слово из жаргона заключённых, обозначающее пассивного https://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 гомосексуалиста либо https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&action=edit&redlink=1 опущенного .
Этимология слова Петух - оскорбительное в современном русском языке слово, если оно применено по отношению к человеку. Эта оскорбительность происходит из тюремного жаргона XX века: так заключённые называют опущенных - особую низшую тюремную касту людей, обычно подвергшихся реальному или символическому гомосексуальному изнасилованию либо другому унизительному действию типа макания в https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0 парашу (тюремный сосуд для нечистот). Считается, что к опущенным не должны прикасаться другие, а сами опущенные должны находиться около параши (см. также https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8 Ваше место возле параши ). Опускают часто https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1 педофилов , убийц детей, https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 доносчиков , признавшихся в том, что они имели гомосексуальные контакты и др.

Согласно https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1 словарям , это слово - синоним слова «гомосексуалист».

Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.

21.06.2024 11:06 Ответить
за кого зебіли голосували, від тих і отримують.

До речі: а що, на працівників охороних фірм та слідчих приватної фірми Мітбола також бронь розповсюджується? А чому я позитивній відповідді на це запитання не здивуюсь?
21.06.2024 09:47 Ответить
Бронь тут ні до чого. Тут справа в тому, що вони не мають права носити військову форму. По суті , це ДРГ.
21.06.2024 09:59 Ответить
використання військового однострою - це окреме порушення від фізичної особи. Питання за бронь - це про можливе порушення від юридичної особи, органу державної влади...
21.06.2024 10:12 Ответить
Ну звичайно.Вони числяться як клоуни передвижного тищенського шапіто.Янетряпка ж закон підписав.
21.06.2024 10:00 Ответить
Якщо його охоронці підуть на фронт, то тільки в якості загородзагону, як кадирівці. До речі не дивно що Колян, намагається бути на них схожим, піар, тік-токи, палець вгору..
21.06.2024 12:21 Ответить
Так а те що катлета пітушара відомо всім давно, він не просто пітушара а потомственно опущений пі.дарас, там це на генетичному рівні закладено! Цікаво що у голові у тих під.арасів у балаклавах у голові, що вони за опущеного впрягаються, походу самі теж гребні!
21.06.2024 09:47 Ответить
по понятиям коля обязан теперь "спросить" с комбата
если нет то он и правда петух 😁
21.06.2024 09:47 Ответить
Ні в якому разі! У петушка від таких заяв очко з "мишаче око" стало.
21.06.2024 09:55 Ответить
В такій позі?
21.06.2024 11:07 Ответить
21.06.2024 09:48 Ответить
У нас народные депутаты проводят обыски? Не полиция, не прокуратура - а народные депутаты? И кто вор - Тищенко От Слуг народа
21.06.2024 09:49 Ответить
Коля не крадій, Коля бандит. Рекет цеж бандитизм. А Коля зайвася рекетом у 90-ті. Київ та Оболонь помнят.
21.06.2024 09:52 Ответить
Угу.А одна янетряпка слухала його бандитські байки з відкритим ротом.
21.06.2024 10:03 Ответить
ЗСУ ви посліндня надія народу.Пора вам перестріляти та перевішати цю зелену гидоту бо інакше кінець Україні.
21.06.2024 09:49 Ответить
Зебіли - вся пєтухи, тут і говорити нема про що
21.06.2024 09:49 Ответить
Ну все, теперь плюшевыми игрушками петушками его закидайте!
21.06.2024 09:50 Ответить
Коля не петух, Коля петушара. Отмажет Вальодя свого друзяку. А у петушариі друзья петушари.
21.06.2024 09:50 Ответить
зелений гандон
як і вся зе бенда
з замом єрмака зеленським
21.06.2024 09:51 Ответить
Зеленський, за все відповідаєш ТИ ОСОБИСТО.👎
21.06.2024 09:52 Ответить
Військова Хунта -це тільки спасе державу.Зрадникам і мародерам СМЕРТЬ !
21.06.2024 09:53 Ответить
Такі думки, це катастрофа.
Україна ніколи не вилізить із лайна з такими людьми.
21.06.2024 10:03 Ответить
Тищенко потрібно одружитись на безуглій. І їх обох стерілізувати потрібн
21.06.2024 09:54 Ответить
І що ж зробив цей грізний Кухарчук?
Невже свинками закидав "сматрящєго", як він сміливо кидався на Пороха?
21.06.2024 09:54 Ответить
Даун?
21.06.2024 10:01 Ответить
А якщо по суті питання? Кого із мародерів Зеленського за останні 5 років публічно переслідували ті, хто ходили войовничими колонами і кидались іграшковими свинками в Пороха?
21.06.2024 10:11 Ответить
Все котиться по звізді...
21.06.2024 09:54 Ответить
Ці зеленосракі вже довели що руки самі просяться до зброї....
21.06.2024 09:54 Ответить
Питання, які ставить на сторінці правильні, але мало писати, потрібно реагувати. Є закон про заборону носіння військової форми без права,значить охорона має мати право на це,але в окопах, а сам тищенко повинен скласти повноваження депутата,бо слова про рекет прозвучали
21.06.2024 09:54 Ответить
Бандюк Котлета смотрящий від ларьочника Єрмака. Від Закарпаття до Дніпра.
Зробили разом!

21.06.2024 09:55 Ответить
Все йде до того, що таких провладних гандонів почнуть просто відстрілювати. І народ буде схвалювати…. На мою думку нинішня влада спеціально провокує всіх, кого тільки може на такі Крайні Міри…особисто я б цього не хотів…
21.06.2024 09:58 Ответить
Молодец Комбат!
Метко сказал!

Уважуха!
21.06.2024 09:59 Ответить
Так, говорити ми всі мастаки. Всім уважуха!
21.06.2024 10:54 Ответить
Не верю, он максимум на курочку тянет
21.06.2024 10:00 Ответить
А шо ще мог сказати цей півень коля? Сори, коля міг сказати, що перевіряв чистоту унітазів у Дніпрі і йому заважали.......
21.06.2024 10:01 Ответить
як сказав класик - "стилист!! коротко, но точно!" )))
21.06.2024 10:01 Ответить
Серед зелених "людина" то виняток.
21.06.2024 10:02 Ответить
Серед зелено-синіх нема людей; лише покидьки.
21.06.2024 11:02 Ответить
В Україні відбувається тотальна узурпація влади. Дії вчиняються тими, хто не має жодних прав на це. Держвори втратили навіть поняття Закон.
21.06.2024 10:07 Ответить
а пєтух це як 3.14рас...чи краще??
21.06.2024 10:12 Ответить
петух среди петухов
21.06.2024 10:22 Ответить
у ресторані колі
"фізмєноє блюдо"
для зе-депутатів
"Грєбєшкі Пєтушиниє"
21.06.2024 10:26 Ответить
Теперь, если он не "петух", должна быть ответка. По понятиям. Если не будет, значит - "петух".
21.06.2024 10:27 Ответить
Буде відео з вибаченнями ?
21.06.2024 10:34 Ответить
Так там не тільки "катлєта"такий. Сам найвеличніший дуже схожий своїми повадками на півня,особливо,коли поряд ще один найвеличніший,тільки завгосп! Ми з Тамарой ходім парой!
21.06.2024 10:28 Ответить
ох, чую не скінчиться це просто так...і якщо підарів постріляють, починаючи з "катлєти" закінчуючи мусорком, ніхто не буде плакати
21.06.2024 10:42 Ответить
21.06.2024 10:53 Ответить
100% комбат правельні слова підібрав ! Як і вся ЗеВлада на чолі з Ермаком !
21.06.2024 10:57 Ответить
"слуги народу" навіть не уявляють масштабів "народної любові" до них після Української Перемоги..
21.06.2024 11:10 Ответить
21.06.2024 11:12 Ответить
не тре видавати держтаємницю ...
21.06.2024 11:42 Ответить
згоден - коля тищенко пітушара. найдіть для нього патрон.
21.06.2024 12:10 Ответить
Дуже правильна дефініція: Коля Катлєта ху@сос грєбєнчастий...
21.06.2024 12:26 Ответить
Кухарчук теж дебіл, як і коля-катлета, бо вибрав цю іпану владу, котра зазгнала його в окопи.
21.06.2024 12:39 Ответить
...шок ,сором ,ганьба.
Але якщо коля- катлєта є кумом єрмака, а єрмак головний рішала в Україні то вже все зрозуміло давно.
21.06.2024 13:52 Ответить
зовсім знахабніли, а тих биків у формі треба мобілізувати, вони вже і форму мають

якщо цього не зроблять - то які тоді питання до інших людей?
21.06.2024 15:25 Ответить
Кончені слуги, ці тварі повинні сидіту у тюрьмах а не в верховній раді, продажні слуги путіна🤮🤮🤮🤮🤮
21.06.2024 17:14 Ответить
 
 