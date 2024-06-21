"Коля Тищенко - петух", - комбат 3-й ОШБр Кухарчук
Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук прокомментировал конфликт нардепа Николая Тищенко и его охраны с добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Коля Тищенко - петух", - написал воин.
Кухарчук рассказал, что его друзья военные гуляли по Днепру с ребенком в коляске.
"Увидели ху***осов в форме и балаклавах и поинтересовались почему те, собственно, в форме и балаклавах. Оказалось, что они охраняли народного депутата с гребнем и раз**аным очком - Колю Тищенко, который приехал в Днепр стричь офисы и, вероятно, мог подумать что это конкуренты. Но они оказались не конкурентами, а просто военными которым не очень нравится что какие-то ху**осы в форме и балаклавах наводят суету в центре города, не будучи при этом военными", - добавил комбат.
Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.
В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.
Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.
Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм.
Колись мала статись помилка.
А зараз що на вулицях? Поліцаї якщо й бачать порушення закону (наприклад побиття чи викрадення людей), вони просто не реагують.
До речі: а що, на працівників охороних фірм та слідчих приватної фірми Мітбола також бронь розповсюджується? А чому я позитивній відповідді на це запитання не здивуюсь?
если нет то он и правда петух 😁
як і вся зе бенда
з замом єрмака зеленським
Україна ніколи не вилізить із лайна з такими людьми.
Невже свинками закидав "сматрящєго", як він сміливо кидався на Пороха?
Зробили разом!
Метко сказал!
Уважуха!
"фізмєноє блюдо"
для зе-депутатів
"Грєбєшкі Пєтушиниє"
Але якщо коля- катлєта є кумом єрмака, а єрмак головний рішала в Україні то вже все зрозуміло давно.
якщо цього не зроблять - то які тоді питання до інших людей?