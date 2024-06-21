Ситника призначено заступником директорки Агенції оборонних закупівель, - ЗМІ
Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник очільника НАЗК Артем Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової.
Як інформує Цензор.НЕТ, про своє призначення Ситник повідомив виданню ZN.UA.
За його словами, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.
Зазначимо, що наразі підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" очолює Марина Безрукова. Її призначили на посаду у 2024 році.
Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
3 червня Ситник повідомив, що залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
Знову ліжка хтось неправильно розставив?
Марина Безрука
Народилася 1978 року в Києві. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка («правознавство» та «економіка») та Київську школу економіки (ступінь МВА). Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями. У 2017-2024 роках працювала в НЕК «Укренерго», запровадивши в компанії ******* політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень. З лютого 2024-го очолила Агенцію оборонних закупівель при Міністерстві оборони, яка відповідає за всі централізовані закупівлі озброєнь, *********** та військової техніки для потреб ЗСУ.
Имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).
В 2017-2024 годах Марина Безрукова работала в Укрэнерго на должностях члена правления, директора по управлению цепочками поставок и т. п.
Їм потрібно, щоб все працювало по їх вказівках і під їх контролем.
пересуваються в Міністерство оборони
Щоб завалити українську оборону?
То це продаж бренду "Ситник". Як він відповідав на запитання трибушної, мент. Але з головою.
Це схоже на намагання зробити гарну картинку для спонсорів. І тільки.