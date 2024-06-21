Ситника призначено заступником директорки Агенції оборонних закупівель, - ЗМІ

Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник очільника НАЗК Артем Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про своє призначення Ситник повідомив виданню ZN.UA.

За його словами, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

Зазначимо, що наразі підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" очолює Марина Безрукова. Її призначили на посаду у 2024 році.

Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

3 червня Ситник повідомив, що залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.