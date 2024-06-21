УКР
Ситника призначено заступником директорки Агенції оборонних закупівель, - ЗМІ

Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель Безрукової 

Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник очільника НАЗК Артем Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про своє призначення Ситник повідомив виданню ZN.UA.

За його словами, він відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

Зазначимо, що наразі підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" очолює Марина Безрукова. Її призначили на посаду у 2024 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Морозова начальником УДО

Нагадаємо, з 2015 і до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ. А 12 травня 2022 року ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначили на посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

3 червня Ситник повідомив, що залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

призначення (2341) Ситник Артем (863) закупівлі (3541) Безрукова Марина (34)
Топ коментарі
+6
Я вже перестав щось розуміти у тому високооплачуваному борделі.
Знову ліжка хтось неправильно розставив?
21.06.2024 15:28 Відповісти
+5
То не при ситніку боялася, то при попередниках набу хоч якось свою роботу виконувало. А зараз діяльність набу зруйнована, як і все іше, до чого торкалася зелень
Їм потрібно, щоб все працювало по їх вказівках і під їх контролем.
21.06.2024 15:38 Відповісти
+4
При Ситникові корупційна писдота хоч трохи боялася НАБУ, поки зелені все не пересрали.
21.06.2024 15:31 Відповісти
Замісник Блінкена їде не даремно?

Марина Безрука

Народилася 1978 року в Києві. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка («правознавство» та «економіка») та Київську школу економіки (ступінь МВА). Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями. У 2017-2024 роках працювала в НЕК «Укренерго», запровадивши в компанії ******* політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень. З лютого 2024-го очолила Агенцію оборонних закупівель при Міністерстві оборони, яка відповідає за всі централізовані закупівлі озброєнь, *********** та військової техніки для потреб ЗСУ.
21.06.2024 15:30 Відповісти
Что известно о Марине Безруковой

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

В 2017-2024 годах Марина Безрукова работала в Укрэнерго на должностях члена правления, директора по управлению цепочками поставок и т. п.
21.06.2024 15:32 Відповісти
суд над Червінчькм сьогодні закритий - може теж замісник Блінкена щось перевірить у цій справі ?
21.06.2024 15:34 Відповісти
Дякую за словесний онанізм по мотивах мого коментаря. ))
21.06.2024 19:13 Відповісти
Ддя загальмованих. При попередниках продажна судова система ніяк не постраждала і так само рубала капусту, як до і після. Єдина організація, що хоч якось боролася з корупцією - це НАБУ під керівництвом обраного на прозорому конкурсі Ситника. Саме тому зелена п#здота почала із заміни Ситника на свою маріонетку.
21.06.2024 22:32 Відповісти
Супер! Але зелені мародери боюсь їм не дадуть нормально працювати...
21.06.2024 15:44 Відповісти
Всі, хто завалив свої попередні обов"язки
пересуваються в Міністерство оборони
Щоб завалити українську оборону?
21.06.2024 16:00 Відповісти
Так я не зрозумів, це підвищення чи пониження?
21.06.2024 16:09 Відповісти
Это тот который бесплатно в ресторанах жрал?
21.06.2024 16:11 Відповісти
Тому що він з набу і знає як воно працює. Де можна красити аж доки не лопнеш, а де ліпше не чіпати.
21.06.2024 16:23 Відповісти
Якщо при ньому забрали систему моніторингу витрат на життя. При якій можна було довести не співставність майна та витрат.
То це продаж бренду "Ситник". Як він відповідав на запитання трибушної, мент. Але з головою.
Це схоже на намагання зробити гарну картинку для спонсорів. І тільки.
21.06.2024 16:26 Відповісти
кому що..Як ви можете футбол дивитись?
21.06.2024 16:31 Відповісти
Пздц
21.06.2024 17:50 Відповісти
Це вже "новиє ліца"? Чи ще старі папєрєднікі?
21.06.2024 18:04 Відповісти
Черговий доказ того, що гімно не тоне.
21.06.2024 21:30 Відповісти
 
 