Сытника назначили заместителем директора Агентства оборонных закупок, - СМИ
Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник стал заместителем главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.
Как информирует Цензор.НЕТ, о своем назначении Сытник сообщил изданию ZN.UA.
По его словам, он будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирования учреждения в целом.
Отметим, что сейчас предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" возглавляет Марина Безрукова. Ее назначили на должность в 2024 году.
Напомним, с 2015 и до 2022 года Артем Сытник занимал должность директора НАБУ. А 12 мая 2022 года экс-директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника назначили на должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
3 июня Сытник сообщил, что покинул пост заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Знову ліжка хтось неправильно розставив?
Марина Безрука
Народилася 1978 року в Києві. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка («правознавство» та «економіка») та Київську школу економіки (ступінь МВА). Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями. У 2017-2024 роках працювала в НЕК «Укренерго», запровадивши в компанії ******* політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень. З лютого 2024-го очолила Агенцію оборонних закупівель при Міністерстві оборони, яка відповідає за всі централізовані закупівлі озброєнь, *********** та військової техніки для потреб ЗСУ.
Имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).
В 2017-2024 годах Марина Безрукова работала в Укрэнерго на должностях члена правления, директора по управлению цепочками поставок и т. п.
Їм потрібно, щоб все працювало по їх вказівках і під їх контролем.
пересуваються в Міністерство оборони
Щоб завалити українську оборону?
То це продаж бренду "Ситник". Як він відповідав на запитання трибушної, мент. Але з головою.
Це схоже на намагання зробити гарну картинку для спонсорів. І тільки.