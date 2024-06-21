РУС
Сытника назначили заместителем директора Агентства оборонных закупок, - СМИ

Ситник став заступником голови Агенції оборонних закупівель Безрукової 

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник стал заместителем главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

Как информирует Цензор.НЕТ, о своем назначении Сытник сообщил изданию ZN.UA.

По его словам, он будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирования учреждения в целом.

Отметим, что сейчас предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" возглавляет Марина Безрукова. Ее назначили на должность в 2024 году.

Также читайте: Зеленский назначил Морозова начальником УГО

Напомним, с 2015 и до 2022 года Артем Сытник занимал должность директора НАБУ. А 12 мая 2022 года экс-директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника назначили на должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

3 июня Сытник сообщил, что покинул пост заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

+6
Я вже перестав щось розуміти у тому високооплачуваному борделі.
Знову ліжка хтось неправильно розставив?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:28 Ответить
+5
То не при ситніку боялася, то при попередниках набу хоч якось свою роботу виконувало. А зараз діяльність набу зруйнована, як і все іше, до чого торкалася зелень
Їм потрібно, щоб все працювало по їх вказівках і під їх контролем.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:38 Ответить
+4
При Ситникові корупційна писдота хоч трохи боялася НАБУ, поки зелені все не пересрали.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:31 Ответить
Замісник Блінкена їде не даремно?

Марина Безрука

Народилася 1978 року в Києві. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка («правознавство» та «економіка») та Київську школу економіки (ступінь МВА). Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями. У 2017-2024 роках працювала в НЕК «Укренерго», запровадивши в компанії ******* політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень. З лютого 2024-го очолила Агенцію оборонних закупівель при Міністерстві оборони, яка відповідає за всі централізовані закупівлі озброєнь, *********** та військової техніки для потреб ЗСУ.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:30 Ответить
Что известно о Марине Безруковой

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

В 2017-2024 годах Марина Безрукова работала в Укрэнерго на должностях члена правления, директора по управлению цепочками поставок и т. п.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:32 Ответить
суд над Червінчькм сьогодні закритий - може теж замісник Блінкена щось перевірить у цій справі ?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:34 Ответить
Дякую за словесний онанізм по мотивах мого коментаря. ))
показать весь комментарий
21.06.2024 19:13 Ответить
Ддя загальмованих. При попередниках продажна судова система ніяк не постраждала і так само рубала капусту, як до і після. Єдина організація, що хоч якось боролася з корупцією - це НАБУ під керівництвом обраного на прозорому конкурсі Ситника. Саме тому зелена п#здота почала із заміни Ситника на свою маріонетку.
показать весь комментарий
21.06.2024 22:32 Ответить
Супер! Але зелені мародери боюсь їм не дадуть нормально працювати...
показать весь комментарий
21.06.2024 15:44 Ответить
Всі, хто завалив свої попередні обов"язки
пересуваються в Міністерство оборони
Щоб завалити українську оборону?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:00 Ответить
Так я не зрозумів, це підвищення чи пониження?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:09 Ответить
Это тот который бесплатно в ресторанах жрал?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:11 Ответить
Тому що він з набу і знає як воно працює. Де можна красити аж доки не лопнеш, а де ліпше не чіпати.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:23 Ответить
Якщо при ньому забрали систему моніторингу витрат на життя. При якій можна було довести не співставність майна та витрат.
То це продаж бренду "Ситник". Як він відповідав на запитання трибушної, мент. Але з головою.
Це схоже на намагання зробити гарну картинку для спонсорів. І тільки.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:26 Ответить
кому що..Як ви можете футбол дивитись?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:31 Ответить
Пздц
показать весь комментарий
21.06.2024 17:50 Ответить
Це вже "новиє ліца"? Чи ще старі папєрєднікі?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:04 Ответить
Черговий доказ того, що гімно не тоне.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:30 Ответить
 
 