Сытника назначили заместителем директора Агентства оборонных закупок, - СМИ

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник стал заместителем главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

Как информирует Цензор.НЕТ, о своем назначении Сытник сообщил изданию ZN.UA.

По его словам, он будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирования учреждения в целом.

Отметим, что сейчас предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" возглавляет Марина Безрукова. Ее назначили на должность в 2024 году.

Также читайте: Зеленский назначил Морозова начальником УГО

Напомним, с 2015 и до 2022 года Артем Сытник занимал должность директора НАБУ. А 12 мая 2022 года экс-директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника назначили на должность заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

3 июня Сытник сообщил, что покинул пост заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.