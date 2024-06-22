США закривають візовий центр РФ та позбавляють дипломатів податкових привілеїв

Російських дипломатів у США повідомили про плани закриття візового центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода із посиланням на посла Росії у США Анатолія Антонова.

Він наголосив, що будуть закриті обидва відділення візового центру - у Вашингтоні та Нью-Йорку.

"Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження", – додав він.

Крім цього, у російських дипломатів відберуть "картки звільнення від податку", що Антонов назвав "дрібним, капосним випадом" із боку США.

За словами Антонова, американська адміністрація свого рішення ніяк не пояснила.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

