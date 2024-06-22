США закривають візовий центр РФ та позбавляють дипломатів податкових привілеїв
Російських дипломатів у США повідомили про плани закриття візового центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода із посиланням на посла Росії у США Анатолія Антонова.
Він наголосив, що будуть закриті обидва відділення візового центру - у Вашингтоні та Нью-Йорку.
"Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження", – додав він.
Крім цього, у російських дипломатів відберуть "картки звільнення від податку", що Антонов назвав "дрібним, капосним випадом" із боку США.
За словами Антонова, американська адміністрація свого рішення ніяк не пояснила.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.
США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немає дипломатів - закривають візові центри - все логічно.
США просто відновили податкову справедливість, аналогічно як путін підняв податки для податкової справедливості
Вони ж закриють ваш візовий центр і будете навколішки повзти, благаючи, землю жеручи, відкрити взад! Тупі піндоси
залишається, тільки на лайнерах по карібам кататися, та подорожувати по всьому світу, на одну пенсію.
90% українців на референдумі зараз б залюбки проголосувало за те щоб Україна стала хоча б тимчасово 52-им штатом США, щоб за нас нарешті хтось вступився та рашисти від'їбалися б назавжди.
Це голосування було б вільним, демократичним і не прийшлось б нічого домальовувати.
Це волога мрія '***** - такі референдуми для приєднання територій.
Але ні США, ні ніхто інший в світі крім ***** як раз не хоче такого надбання
???
Україна - це суверенна країна власного населення.
Запитай свої органи - печінку, серце, легені, почки чи бажають вони стати донорською частиною Американця? Навіщо вони тобі, якщо мозку в тебе немає?
не відміняють актуальності нічого з мною написанного
В Україні:
Діти потрібні батькам, батьки потрібні дітям
Фермерам потрібна земля
Бізнесменам - заводи
Християнам - спасіння душі...
А ти мелеш що "кромєпутіна Украіна больше нікамуненужна"
Гаазький педофіл - скоро до кобздона полетить - а УКРАЇНА - ВІЧНА СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА!!!
Знаєш значення цих слів і як слід ставитися до тексту після них?
Може, все ж в тебе мозку немає?
За тебе Гаазький педофіл невиєздной владімір путін думає 🤡
гнати русню сцяними ганчірками ))