США закрывают визовый центр РФ и лишают дипломатов налоговых привилегий
Российских дипломатов в США уведомили о планах закрытия визового центра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радіо Свобода со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.
Он отметил, что будут закрыты оба отделения визового центра - в Вашингтоне и Нью-Йорке.
"Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - добавил он.
Кроме этого, у российских дипломатов отберут "карточки освобождения от налога", что Антонов назвал "мелким, пакостным выпадом" со стороны США.
По словам Антонова, американская администрация своего решения никак не объяснила.
Напомним, Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.
США также ввели санкции против "Московской биржи", она остановила торги долларом и евро. Из-за повышенного спроса населения в отделениях московских банков закончилась наличная валюта.
Немає дипломатів - закривають візові центри - все логічно.
США просто відновили податкову справедливість, аналогічно як путін підняв податки для податкової справедливості
Вони ж закриють ваш візовий центр і будете навколішки повзти, благаючи, землю жеручи, відкрити взад! Тупі піндоси
залишається, тільки на лайнерах по карібам кататися, та подорожувати по всьому світу, на одну пенсію.
90% українців на референдумі зараз б залюбки проголосувало за те щоб Україна стала хоча б тимчасово 52-им штатом США, щоб за нас нарешті хтось вступився та рашисти від'їбалися б назавжди.
Це голосування було б вільним, демократичним і не прийшлось б нічого домальовувати.
Це волога мрія '***** - такі референдуми для приєднання територій.
Але ні США, ні ніхто інший в світі крім ***** як раз не хоче такого надбання
???
Україна - це суверенна країна власного населення.
Запитай свої органи - печінку, серце, легені, почки чи бажають вони стати донорською частиною Американця? Навіщо вони тобі, якщо мозку в тебе немає?
не відміняють актуальності нічого з мною написанного
В Україні:
Діти потрібні батькам, батьки потрібні дітям
Фермерам потрібна земля
Бізнесменам - заводи
Християнам - спасіння душі...
А ти мелеш що "кромєпутіна Украіна больше нікамуненужна"
Гаазький педофіл - скоро до кобздона полетить - а УКРАЇНА - ВІЧНА СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА!!!
Знаєш значення цих слів і як слід ставитися до тексту після них?
Може, все ж в тебе мозку немає?
За тебе Гаазький педофіл невиєздной владімір путін думає 🤡
гнати русню сцяними ганчірками ))