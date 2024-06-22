РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11645 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 808 23

США закрывают визовый центр РФ и лишают дипломатов налоговых привилегий

Визовий центр РФ в США

Российских дипломатов в США уведомили о планах закрытия визового центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радіо Свобода со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

Он отметил, что будут закрыты оба отделения визового центра - в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка", - добавил он.

Кроме этого, у российских дипломатов отберут "карточки освобождения от налога", что Антонов назвал "мелким, пакостным выпадом" со стороны США.

По словам Антонова, американская администрация своего решения никак не объяснила.

Напомним, Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.

США также ввели санкции против "Московской биржи", она остановила торги долларом и евро. Из-за повышенного спроса населения в отделениях московских банков закончилась наличная валюта.

Смотрите также: Активисты Greenpeace Германии призвали посольство РФ в Берлине убрать руки от Украины. ФОТО

Автор: 

виза (1240) посольство РФ (452) США (27726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Та навіщо оркам долари? Це не скрепно ...
показать весь комментарий
22.06.2024 11:47 Ответить
+4
а, як же тепер, пересічному піндосу, їздити на відпочинок до болот?
залишається, тільки на лайнерах по карібам кататися, та подорожувати по всьому світу, на одну пенсію.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:49 Ответить
+4
показать весь комментарий
22.06.2024 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та навіщо оркам долари? Це не скрепно ...
показать весь комментарий
22.06.2024 11:47 Ответить
У Гаазького педофіла НЕМАЄ дипломатів - а лише контрагенти - по-народному - шпигуни.
Немає дипломатів - закривають візові центри - все логічно.
США просто відновили податкову справедливість, аналогічно як путін підняв податки для податкової справедливості
показать весь комментарий
22.06.2024 13:55 Ответить
Це даремно, ой як даремно...
Вони ж закриють ваш візовий центр і будете навколішки повзти, благаючи, землю жеручи, відкрити взад! Тупі піндоси
показать весь комментарий
22.06.2024 11:47 Ответить
а, як же тепер, пересічному піндосу, їздити на відпочинок до болот?
залишається, тільки на лайнерах по карібам кататися, та подорожувати по всьому світу, на одну пенсію.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:49 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 11:57 Ответить
оп"ять русохвобія....ну це вже красна лінія...однозначно
показать весь комментарий
22.06.2024 11:59 Ответить
корічнєва. зараз в моді.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:10 Ответить
https://www.tiktok.com/@a_awex/video/7150650787935358214 https://www.tiktok.com/@a_awex/video/7150650787935358214

показать весь комментарий
22.06.2024 12:05 Ответить
В стойло скот...
показать весь комментарий
22.06.2024 12:06 Ответить
rusofobi !!!! palundra !!!

показать весь комментарий
22.06.2024 12:29 Ответить
Це було б смішно, як би не так плачевно. А заборонити їм годинниками користуватись слабо?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:35 Ответить
Таки підгорає у кацапні! )))
показать весь комментарий
22.06.2024 12:44 Ответить
На то есмъ воля фотошопа
показать весь комментарий
22.06.2024 14:00 Ответить
от парадокс.
90% українців на референдумі зараз б залюбки проголосувало за те щоб Україна стала хоча б тимчасово 52-им штатом США, щоб за нас нарешті хтось вступився та рашисти від'їбалися б назавжди.
Це голосування було б вільним, демократичним і не прийшлось б нічого домальовувати.
Це волога мрія '***** - такі референдуми для приєднання територій.

Але ні США, ні ніхто інший в світі крім ***** як раз не хоче такого надбання
показать весь комментарий
22.06.2024 13:01 Ответить
"ні ніхто інший в світі крім ***** як раз не хоче такого надбання"
???
Україна - це суверенна країна власного населення.
Запитай свої органи - печінку, серце, легені, почки чи бажають вони стати донорською частиною Американця? Навіщо вони тобі, якщо мозку в тебе немає?
показать весь комментарий
22.06.2024 14:04 Ответить
твої лозунги та перехід на особисті образи
не відміняють актуальності нічого з мною написанного
показать весь комментарий
22.06.2024 14:39 Ответить
твій лозунг ми уже прахаділі: "дедушка сралін думаєт о тебе в кремле"
В Україні:
Діти потрібні батькам, батьки потрібні дітям
Фермерам потрібна земля
Бізнесменам - заводи
Християнам - спасіння душі...
А ти мелеш що "кромєпутіна Украіна больше нікамуненужна"
Гаазький педофіл - скоро до кобздона полетить - а УКРАЇНА - ВІЧНА СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 15:01 Ответить
ти зараз сперечаєшся не з тим, що було написано, а з тим що сам собі вигадав
показать весь комментарий
22.06.2024 15:19 Ответить
і так, там спочатку: "от парадокс".
Знаєш значення цих слів і як слід ставитися до тексту після них?
Може, все ж в тебе мозку немає?
показать весь комментарий
22.06.2024 14:44 Ответить
Для чого тобі мізки?
За тебе Гаазький педофіл невиєздной владімір путін думає 🤡
показать весь комментарий
22.06.2024 15:02 Ответить
де ж вони будуть харчуватись ? )) а шмотки де куплять ? ))
гнати русню сцяними ганчірками ))
показать весь комментарий
22.06.2024 13:37 Ответить
 
 