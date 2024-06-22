Станом на зараз загроз з боку Білорусі через "раптову перевірку" військ немає, але укріплення кордону та прикордоння триває, - Держприкордонслужба
З білоруського боку кордону нині не спостерігається скупчення військ чи особового складу і на сьогодні "раптова перевірка" військ, яку проводить Білорусь, не становить загрози для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Демченко зазначив, що з білоруського боку кордону не спостерігається скупчення військ чи особового складу.
"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їхня чисельність могла становити до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав речник ДПСУ.
Він зауважив, що сьогоднішнє завдання Сил оборони - бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.
"За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння", - додав він.
Нагадаємо, 21 червня Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин до виконання завдань за призначенням. Для цього будуть задіяні полігони та райони поблизу кордонів України та Польщі.
20.06.2024
В районі державного кордону України на схід від н\п Зарічне (Рівненська, Україна) підрозділи сил спеціальних операцій ЗС Білорусі, вірогідно 382-й окремий дшб (в\ч в/ч 92800) силами 30-40 осіб спробували перетнути державний кордон України. Потрапивши під вогонь патрульного прикордонного наряду відійшов на територію Білорусі не відкриваючи вогонь у відповідь." Брехня мабуть...