По состоянию на сегодняшний день угроз со стороны Беларуси из-за "внезапной проверки" войск нет, но укрепление границы и приграничья продолжается, - Госпогранслужба

С белорусской стороны границы сейчас не наблюдается скопления войск или личного состава и на сегодня "внезапная проверка" войск, которую проводит Беларусь, не представляет угрозы для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что с белорусской стороны границы не наблюдается скопления войск или личного состава.

"Беларусь постоянно проводит то учения, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые бы она могла применить против Украины", - сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что сегодняшняя задача Сил обороны - быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

"За тем, что происходит с той стороны, наблюдает разведка. Угроз по состоянию на сейчас нет, но мы продолжаем укреплять границу и приграничье", - добавил он.

Напомним, 21 июня Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.