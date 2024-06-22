РУС
По состоянию на сегодняшний день угроз со стороны Беларуси из-за "внезапной проверки" войск нет, но укрепление границы и приграничья продолжается, - Госпогранслужба

С белорусской стороны границы сейчас не наблюдается скопления войск или личного состава и на сегодня "внезапная проверка" войск, которую проводит Беларусь, не представляет угрозы для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что с белорусской стороны границы не наблюдается скопления войск или личного состава.

"Беларусь постоянно проводит то учения, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые бы она могла применить против Украины", - сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что сегодняшняя задача Сил обороны - быть готовыми к любым событиям, поэтому украинская граница постоянно усиливается.

"За тем, что происходит с той стороны, наблюдает разведка. Угроз по состоянию на сейчас нет, но мы продолжаем укреплять границу и приграничье", - добавил он.

Напомним, 21 июня Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.

Ещё один дебила кусок..
Лидер британской партии "Реформа" Найджел Фарадж сказал в интервью Би-би-си, что Запад спровоцировал Владимира Путина начать войну против Украины.

"Я один из немногих деятелей, которые о войне в России (так сказано в оригинале - прим. ред.) высказывался последовательно и честно. Путин был неправ, когда вторгся в суверенное государство, а ЕС был неправ, когда расширялся на восток. Чем раньше мы это осознаем, тем ближе мы будем к окончанию войны и достижению мира", написал в сети X Фарадж, слова которого передает Би-би-си.
Очередное придурочное пропутинское чмо на Западе..
22.06.2024 17:55 Ответить
20.‎06.‎2024

В районі державного кордону України на схід від н\п Зарічне (Рівненська, Україна) підрозділи сил спеціальних операцій ЗС Білорусі, вірогідно 382-й окремий дшб (в\ч в/ч 92800) силами 30-40 осіб спробували перетнути державний кордон України. Потрапивши під вогонь патрульного прикордонного наряду відійшов на територію Білорусі не відкриваючи вогонь у відповідь." Брехня мабуть...
22.06.2024 17:58 Ответить
Я буданову больше доверяю ... Только термосок с кавой остыл шото, Крымская Область далеко
22.06.2024 21:17 Ответить
 
 