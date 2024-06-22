УКР
Глава МЗС Чехії Ліпавський виступив за поступовий вступ країн-кандидатів до ЄС, відповідно до успіхів у виконанні необхідних вимог

Глава МЗС Чехії Ліпавський виступив за поступовий вступ країн-кандидатів до ЄС

На думку очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського, країни-кандидати повинні прийматися до Європейського Союзу поступово, відповідно до їхніх успіхів у виконанні необхідних вимог.

Про це пишуть Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Глава зовнішньополітичного відомства Чехії висловився на користь "регатної моделі", яка передбачає конкуренцію між кандидатами на вступ до ЄС у плані прогресу реформ. Ліпавський вважає, що спільний вступ "стримував би швидших кандидатів".

"Адаптація до правил ЄС і реформи - це два "паралельні процеси". Ми повинні надати європейську перспективу кожній європейській країні, яка цього хоче і виконує вимоги", - сказав дипломат.

Водночас Ліпавський сказав, що Україна є особливим випадком, оскільки вона зазнала нападу з боку РФ. Він зазначив, що російський диктатор Путін веде імперіалістичну війну проти всієї Європи та додав, що Чехія є "мішенню для гібридних атак Москви".

"Українці зробили вибір на користь демократії та "європейського способу життя", тому заслуговують на всіляку підтримку з боку країн ЄС", - наголосив чеський дипломат.

Читайте також: Метою Кремля є не Харків чи інше місто, а зміна кордонів і безпекової архітектури Європи, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ліпавський нагадав, що Чехія допомогає Україні постачанням зброї, а також країна прийняла півмільйона біженців з України. Цей показник є найбільшим на душу населення в ЄС.

Нагадаємо, що 14 червня постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови. Очікується, що 25 червня відбудеться перша міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

Читайте також: Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня

Автор: 

Чехія (1697) Євросоюз (14012) Ліпавський Ян (137)
Цікаво, у кого більше шансів до ЄС першим потрапити у нас чи Молдови. Вони, на відміну від нас, вчинили демократичніше по відношенню до свого народу, провели референдум про вступ до ЄС. А ми як завжди намагалися щось кудись впхнути.
показати весь коментар
22.06.2024 19:02 Відповісти
В Молдови, звичайно. Невелика країна, демократична, немає війни і того рівня корупції, що в нас
показати весь коментар
22.06.2024 19:41 Відповісти
ну да, тільки пів країни проросійська (не кажучи про придністров'я) і на виборах в будь-який момент виберуть проросійську владу з відповідними наслідками.
Хоча мені страшно уявити, хто переможе у нас на виборах... Так що майбутнє обох країн десь губиться в густому тумані.
показати весь коментар
22.06.2024 23:28 Відповісти
Воровать зелёным тридварастам , однозначно НЕ дадут.!
показати весь коментар
22.06.2024 20:26 Відповісти
 
 