Глава МЗС Чехії Ліпавський виступив за поступовий вступ країн-кандидатів до ЄС, відповідно до успіхів у виконанні необхідних вимог

На думку очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського, країни-кандидати повинні прийматися до Європейського Союзу поступово, відповідно до їхніх успіхів у виконанні необхідних вимог.

Про це пишуть Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Глава зовнішньополітичного відомства Чехії висловився на користь "регатної моделі", яка передбачає конкуренцію між кандидатами на вступ до ЄС у плані прогресу реформ. Ліпавський вважає, що спільний вступ "стримував би швидших кандидатів".

"Адаптація до правил ЄС і реформи - це два "паралельні процеси". Ми повинні надати європейську перспективу кожній європейській країні, яка цього хоче і виконує вимоги", - сказав дипломат.

Водночас Ліпавський сказав, що Україна є особливим випадком, оскільки вона зазнала нападу з боку РФ. Він зазначив, що російський диктатор Путін веде імперіалістичну війну проти всієї Європи та додав, що Чехія є "мішенню для гібридних атак Москви".

"Українці зробили вибір на користь демократії та "європейського способу життя", тому заслуговують на всіляку підтримку з боку країн ЄС", - наголосив чеський дипломат.

Ліпавський нагадав, що Чехія допомогає Україні постачанням зброї, а також країна прийняла півмільйона біженців з України. Цей показник є найбільшим на душу населення в ЄС.

Нагадаємо, що 14 червня постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови. Очікується, що 25 червня відбудеться перша міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

