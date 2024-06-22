РУС
Глава МИД Чехии Липовский выступил за постепенное вступление стран-кандидатов в ЕС в соответствии с успехами в выполнении необходимых требований

Глава МЗС Чехії Ліпавський виступив за поступовий вступ країн-кандидатів до ЄС

По мнению главы МИД Чехии Яна Липавского, страны-кандидаты должны приниматься в Европейский Союз постепенно, в соответствии с их успехами в выполнении необходимых требований.

Об этом пишут Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии высказался в пользу "регатной модели", которая предусматривает конкуренцию между кандидатами на вступление в ЕС в плане прогресса реформ. Липавский считает, что совместное вступление "сдерживало бы более быстрых кандидатов".

"Адаптация к правилам  и реформы - это два "параллельных процесса". Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", - сказал дипломат.

В то же время Липавский сказал, что Украина является особым случаем, поскольку она подверглась нападению со стороны РФ. Он отметил, что российский диктатор Путин ведет империалистическую войну против всей Европы и добавил, что Чехия является "мишенью для гибридных атак Москвы".

"Украинцы сделали выбор в пользу демократии и "европейского образа жизни", поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС", - подчеркнул чешский дипломат.

Читайте также: Целью Кремля является не Харьков или другой город, а смена границ и архитектуры безопасности Европы, - глава МИД Чехии Липавский

Липавский напомнил, что Чехия помогает Украине поставками оружия, а также страна приняла полмиллиона беженцев из Украины. Этот показатель является самым большим на душу населения в ЕС.

Напомним, что 14 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Ожидается, что 25 июня состоится первая межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте также: Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Чехия (1782) Евросоюз (17490) Липавский Ян (119)
Цікаво, у кого більше шансів до ЄС першим потрапити у нас чи Молдови. Вони, на відміну від нас, вчинили демократичніше по відношенню до свого народу, провели референдум про вступ до ЄС. А ми як завжди намагалися щось кудись впхнути.
22.06.2024 19:02 Ответить
В Молдови, звичайно. Невелика країна, демократична, немає війни і того рівня корупції, що в нас
22.06.2024 19:41 Ответить
ну да, тільки пів країни проросійська (не кажучи про придністров'я) і на виборах в будь-який момент виберуть проросійську владу з відповідними наслідками.
Хоча мені страшно уявити, хто переможе у нас на виборах... Так що майбутнє обох країн десь губиться в густому тумані.
22.06.2024 23:28 Ответить
Воровать зелёным тридварастам , однозначно НЕ дадут.!
22.06.2024 20:26 Ответить
 
 