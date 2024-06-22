Глава МИД Чехии Липовский выступил за постепенное вступление стран-кандидатов в ЕС в соответствии с успехами в выполнении необходимых требований

По мнению главы МИД Чехии Яна Липавского, страны-кандидаты должны приниматься в Европейский Союз постепенно, в соответствии с их успехами в выполнении необходимых требований.

Об этом пишут Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии высказался в пользу "регатной модели", которая предусматривает конкуренцию между кандидатами на вступление в ЕС в плане прогресса реформ. Липавский считает, что совместное вступление "сдерживало бы более быстрых кандидатов".

"Адаптация к правилам и реформы - это два "параллельных процесса". Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", - сказал дипломат.

В то же время Липавский сказал, что Украина является особым случаем, поскольку она подверглась нападению со стороны РФ. Он отметил, что российский диктатор Путин ведет империалистическую войну против всей Европы и добавил, что Чехия является "мишенью для гибридных атак Москвы".

"Украинцы сделали выбор в пользу демократии и "европейского образа жизни", поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС", - подчеркнул чешский дипломат.

Липавский напомнил, что Чехия помогает Украине поставками оружия, а также страна приняла полмиллиона беженцев из Украины. Этот показатель является самым большим на душу населения в ЕС.

Напомним, что 14 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Ожидается, что 25 июня состоится первая межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

