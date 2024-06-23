Окупанти знов атакують у районі Вовчанська. Точаться бої неподалік Іванівського, Андріївки та Північного, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 22 червня 2024 року, на фронті відбулося 161 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, загалом, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів, із застосуванням 21 ракети, 41 авіаудар (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 91 з них із реактивних систем залпового вогню, провів понад 1500 ударів дронами-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу, два засоби ППО, артилерійський засіб, п’ять складів боєприпасів, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, наземну станцію управління БпЛА та пункт управління противника.

Обстановка з початку доби

Від початку цієї доби, 23 червня, вже відбулося 52 бойові зіткнення. Загарбники здійснили один ракетний удар з використанням трьох ракет, 14 авіаційних ударів із застосуванням 24 КАБів, 36 разів атакували дронами-камікадзе, 654 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку агресор провів три атаки у районі Вовчанська. Дві - відбито, одна - на цей час ще триває. Ситуація контрольована. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 82 окупанти безповоротно та пораненими. Крім того, наші воїни знищили дві артилерійські системи, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражено 44 ворожі укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби українські воїни відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві - продовжуються. Ситуація контрольована.

"На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки - відбито п’ять атак та дві ще тривають. Окрім того, окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог не такий активний - відбулося три атаки. Окупанти невдало штурмували біля Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив 19 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії фіксуються поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Сокіл та Уманське. Відбито чотири атаки, а 15 - наразі продовжуються. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного.

Дорого заплатив ворог за вчорашню активність на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, російський агресор сумарно втратив 314 осіб убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, три гармати, чотири бойові броньовані машини та автомобіль. Крім того, ще дві бойові броньовані машини, одна артсистема та дев’ять автомобілів зазнали пошкоджень.

На Курахівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак поблизу Невельского, Георгіївки та Парасковіївки. Триває бій в трьох локаціях, а дві спроби ворога просунутись вперед зупинено. Ситуація залишається під контролем Сил оборони.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника в районах Малої Токмачки і Роботиного. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу.