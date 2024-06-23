Оккупанты снова атакуют в районе Волчанска. Идут бои неподалеку от Ивановского, Андреевки и Пивничного, - Генштаб
За прошедшие сутки, 22 июня 2024 года, на фронте произошло 161 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
По уточненной информации, в общем, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 21 ракеты, 41 авиаудар (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 91 из них из реактивных систем залпового огня, провел более 1500 ударов дронами-камикадзе.
За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, артиллерийское средство, пять складов боеприпасов, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, наземную станцию управления БпЛА и пункт управления противника.
Обстановка с начала суток
С начала этих суток, 23 июня, уже произошло 52 боевых столкновения. Захватчики совершили один ракетный удар с использованием трех ракет, 14 авиационных ударов с применением 24 КАБов, 36 раз атаковали дронами-камикадзе, 654 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две - отбиты, одна - в настоящее время еще продолжается. Ситуация контролируемая. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.
За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили две артиллерийские системы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден танк, три пушки и три автомобиля захватчиков. Поражено 44 вражеских укрытия с личным составом и два склада с боеприпасами.
На Купянском направлении с начала суток украинские воины отражают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать неподалеку от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две - продолжаются. Ситуация контролируется.
"На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Раздоловки - отбито пять атак и две еще продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются прорваться в направлении Выемки", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг не так активен - произошло три атаки. Оккупанты неудачно штурмовали возле Клещиевки. Идут бои неподалеку от Ивановского и Андреевки. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных участках усиливают позиции.
На Торецком направлении продолжается бой в районе Пивничного.
На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг совершил 19 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Сокол и Уманское. Отбиты четыре атаки, а 15 - пока продолжаются. Наиболее активно враг атакует с направления Очеретино.
Дорого заплатил враг за вчерашнюю активность на Покровском направлении. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 314 человек убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, три пушки, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Кроме того, еще две боевые бронированные машины, одна артсистема и девять автомобилей получили повреждения.
На Кураховском направлении произошло пять вражеских атак вблизи Невельского, Георгиевки и Парасковиевки. Продолжается бой в трех локациях, а две попытки врага продвинуться вперед остановлены. Ситуация остается под контролем Сил обороны.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении отражены четыре штурмовых действия противника в районах Малой Токмачки и Работино. Потерь позиций не допущено.
На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала.
