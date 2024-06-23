РУС
Оккупанты снова атакуют в районе Волчанска. Идут бои неподалеку от Ивановского, Андреевки и Пивничного, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 23 червня 2024 року

За прошедшие сутки, 22 июня 2024 года, на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

По уточненной информации, в общем, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 21 ракеты, 41 авиаудар (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 91 из них из реактивных систем залпового огня, провел более 1500 ударов дронами-камикадзе.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, артиллерийское средство, пять складов боеприпасов, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, наземную станцию управления БпЛА и пункт управления противника.

Читайте: За неделю ликвидировано 8050 оккупантов и уничтожено 1042 единицы вооружения и военной техники. ИНФОГРАФИКА

Обстановка с начала суток

С начала этих суток, 23 июня, уже произошло 52 боевых столкновения. Захватчики совершили один ракетный удар с использованием трех ракет, 14 авиационных ударов с применением 24 КАБов, 36 раз атаковали дронами-камикадзе, 654 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две - отбиты, одна - в настоящее время еще продолжается. Ситуация контролируемая. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.

За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными. Кроме того, наши воины уничтожили две артиллерийские системы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден танк, три пушки и три автомобиля захватчиков. Поражено 44 вражеских укрытия с личным составом и два склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток украинские воины отражают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения, на семи направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать неподалеку от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две - продолжаются. Ситуация контролируется.

"На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Раздоловки - отбито пять атак и две еще продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются прорваться в направлении Выемки", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг не так активен - произошло три атаки. Оккупанты неудачно штурмовали возле Клещиевки. Идут бои неподалеку от Ивановского и Андреевки. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных участках усиливают позиции.

На Торецком направлении продолжается бой в районе Пивничного.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг совершил 19 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Сокол и Уманское. Отбиты четыре атаки, а 15 - пока продолжаются. Наиболее активно враг атакует с направления Очеретино.

Дорого заплатил враг за вчерашнюю активность на Покровском направлении. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 314 человек убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, три пушки, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Кроме того, еще две боевые бронированные машины, одна артсистема и девять автомобилей получили повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наращивает темпы наступательных действий на направлении Горловка - Торецк. Около Тернов и Невского идут бои, - Генштаб

На Кураховском направлении произошло пять вражеских атак вблизи Невельского, Георгиевки и Парасковиевки. Продолжается бой в трех локациях, а две попытки врага продвинуться вперед остановлены. Ситуация остается под контролем Сил обороны.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении отражены четыре штурмовых действия противника в районах Малой Токмачки и Работино. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала.

Стоит Ху?ло в раздумии, на распутии. И видит, что все направления показывают ему в одно место, - туда, где обычных, нормальных детей донашивают!
23.06.2024 12:47 Ответить
Перед своїм кінцем, воєнний злочинець прутін, гадить Україні!
Але ті, хто охороняють ******, вони ж його, і кінчать…
Сралін валявся у своїй сечі, під контролем охорони, як приклад для рашистів!
Слава Україні !
23.06.2024 13:04 Ответить
А що скаже таваріщ бАданов, ударної "групіровки" не бачить?
23.06.2024 13:14 Ответить
Він просто ще не намісці Сирскава,а коли його туди Мар'яна пропхає,то буде Будановлайв(
23.06.2024 13:19 Ответить
молокососу спочатку хоча би взводом або ротою покомандувати .....
Воду і вогонь він пройшов (із побратимами), а от мідні труби не всі спроможні!!!!
23.06.2024 13:23 Ответить
Це розуміють адекватні люди,а не люди,котрі,наприклад працювали в міністерстві культури,а потім,для підняття власного економічного рівня та іміджу,почали працювати в міністерствах по паливах та енергетиці((Так і тут: дуже любить ******* про перемоги,але ніслова про власні поразки в багатьох операціях,коттрі готувалися в кабінетах(((((
23.06.2024 13:28 Ответить
"не на часі...."
Але всі все ПАМ'ЯТАЮТЬ....
23.06.2024 13:32 Ответить
Цього слід було очікувати, кожного дня у новинах казали що вони відступили, що й до ***** ця новина вже дійшла, ще "більше" висвітлюйте де що відбувається, напевно тільки гроші ******* тишу, а про наступи відступи балабонять по всіх закутках.
показать весь комментарий
