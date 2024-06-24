У "Дії" з’являться свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені

У мобільному застосунку "Дія" будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, зараз українці можуть долучитися до бета-тестування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті", - ідеться в повідомленні.

Також у Дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва.

"Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей", - зауважив міністр.

Федоров закликав долучитися до бета-тесту, ділитися фідбеком, користуватися послугою першими.

"Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", - додав Федоров.

Як повідомлялося, перші пари уклали офіційний шлюб онлайн у "Дії".