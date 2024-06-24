УКР
У "Дії" з’являться свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені

Дія

У мобільному застосунку "Дія" будуть доступні свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені, зараз українці можуть долучитися до бета-тестування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання цифрового посвідчення ветерана замість паперового: Уряд підтримав зміни

Також у Дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва.

"Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей", - зауважив міністр.

Федоров закликав долучитися до бета-тесту, ділитися фідбеком, користуватися послугою першими.

"Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рідні полонених отримуватимуть в "Дії" сповіщення від Координаційного штабу

Як повідомлялося, перші пари уклали офіційний шлюб онлайн у "Дії".

Топ коментарі
+1
А в Німеччині людей замість цих всіх Дій,Резервів+,Оберігів усіляких просто номерками на руці оцифровували!
24.06.2024 20:04 Відповісти
+1
До речі! А колі вже чіпи українцям в сраки будуть вживляти?
24.06.2024 20:07 Відповісти
+1
Если почитать наши новости то у нас все проблемы решаются в смартфоне. А в реале чтобы что то оформить какую то бумажку или недвижимость или разрешение то нужно бегать по кабинетам которые находятся в разных концах города а то и в разных городах.
24.06.2024 20:08 Відповісти
добавьте обновление о смене пола, и в лохотронный реЗерв+
24.06.2024 20:03 Відповісти
В нас так собак чипують!
24.06.2024 20:15 Відповісти
Если почитать наши новости то у нас все проблемы решаются в смартфоне. А в реале чтобы что то оформить какую то бумажку или недвижимость или разрешение то нужно бегать по кабинетам которые находятся в разных концах города а то и в разных городах.
24.06.2024 20:08 Відповісти
Так воно і є! Дія просто дублює папірці!
24.06.2024 20:13 Відповісти
"Коли влаштовуєтесь на роботу,"
)...
24.06.2024 20:10 Відповісти
Тих хто членом на рояле теж в ДІЮ!
24.06.2024 20:14 Відповісти
Так і до *галасування у смартфоні*діло дійде...
24.06.2024 21:56 Відповісти
У "Дії" з'являться свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені Джерело: О, ФСБ І КГБ БІЛОРУСІ ТЕПЕР БУДУТЬ ЩЕ В КУРСІ ШЛЮБІВ, РОЗЛУЧЕНЬ І ЗМІНУ ІМЕН УКРАЇНЦІВ
25.06.2024 00:19 Відповісти
 
 