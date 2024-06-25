Ухвалено рішення щодо евакуації родин з дітьми з низки населених пунктів Донеччини, - ОВА

Ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками із селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області.

"Направили це рішення на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Також на засіданні комісії розглянули питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади. Оскільки ворог щодня обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, перебувати тут украй небезпечно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк, що на Донеччині.