Данія виділяє 20 мільйонів євро для сприяння вступу України та Молдови до ЄС

До 2030 року Данія виділятиме кошти, які сприятимуть Україні та Молдові на шляху до вступу до Європейського Союзу. Йдеться про 20 мільйонів євро.

Кошти, які виділятимуть частинами до 2030 року, допоможуть створити у країнах адміністративні структури та напрацювати законодавство, необхідні для євроінтеграції.

"Ми завжди говорили, що розширення ЄС полягає не в тому, щоб знизити планку для вступу, а в тому, щоб допомогти країнам-кандидаткам подолати її, і саме цим ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має важливе значення для стабільності Європи", - зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Як зазначається, гроші для України й Молдови закріплені в інструменті в межах Данської програми сусідства, яка вже нині підтримує процеси реформ у цих країнах, які відбуваються на шляху їхнього вступу до ЄС.

Також цей інструмент поширюватиметься на сприяння вступу до ЄС балканських країн-кандидаток.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей. Данія виділяє гроші на підтримку вступу України та Молдови до ЄС