Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, - Генштаб

Впродовж дня ворог намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення – триває.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. На даний час одне боєзіткнення ще продовжується.

Попередні втрати агресора на даному напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Бойові дії на Сході

Успіху не мали 12 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Ще один бій триває. Українські воїни контролюють ситуацію.

За попередніми даними втрати загарбників намнапрямку складають 58 осіб. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та три склади боєприпасів противника.

На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського. Вісім штурмових дій українські воїни відбили, одна атака продовжується.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Успіху не мали 32 штурми агресора, ще сім бойових зіткнень тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до шести, з яких дві - відбито та чотири - ще продовжуються.

Обстановка на Півдні

На Придніпровському напрямку безуспішно завершився штурм окупантами позицій наших оборонців в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

