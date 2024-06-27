Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським у Брюсселі. ФОТО

Президент Словаччини Петер Пеллегріні зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Це перша зустріч очільників держав з моменту вступу Пеллегріні на свою посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис словацького президента у соцмережі Х.

"У нас була продуктивна добросусідська дискусія. Ми згадали нещодавнє спільне засідання урядів наших країн і обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну", - розповів очільник Словаччини.

Політик також додав, що запевнив Зеленського у тому, що Словаччина "бажає якнайшвидшого та справедливого миру для України".

Раніше повідомлялося, що новообраний президент Словаччини проведе свою першу двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у четвер у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС 27-28 червня.

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