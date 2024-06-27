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Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським у Брюсселі. ФОТО

Президент Словаччини Петер Пеллегріні зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Це перша зустріч очільників держав з моменту вступу Пеллегріні на свою посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис словацького президента у соцмережі Х.

"У нас була продуктивна добросусідська дискусія. Ми згадали нещодавнє спільне засідання урядів наших країн і обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну", - розповів очільник Словаччини.

Політик також додав, що запевнив Зеленського у тому, що Словаччина "бажає якнайшвидшого та справедливого миру для України".

Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським у Брюсселі

Раніше повідомлялося, що новообраний президент Словаччини проведе свою першу двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у четвер у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС 27-28 червня.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Словаччина (1113)


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a gde Ermak ? frontom keruje ?
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27.06.2024 18:56 Відповісти
Пеллегріні вдарив в псіну.
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27.06.2024 19:00 Відповісти
Цікаво чим розслідування проти Ярослава Надя та попереднього уряду за передачу Україні МіГ-29 та Куба завершиться
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27.06.2024 19:07 Відповісти
тим, що розслідувачі тихо підуть на пенсію, і нарешті зможуть потроху витрачати у круїзах російські гроші
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27.06.2024 23:00 Відповісти

Добре що хоч виперли цей світлий лік із загальної картини. В нього б наглості хватило.
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27.06.2024 19:23 Відповісти
 
 