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Президент Словакии Пеллегрини впервые встретился с Зеленским в Брюсселе. ФОТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе. Это первая встреча глав государств с момента вступления Пеллегрини на свою должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение словацкого президента в соцсети Х.

"У нас была продуктивная добрососедская дискуссия. Мы вспомнили недавнее совместное заседание правительств наших стран и обсудили мои планы относительно полноценного визита в Украину", - рассказал глава Словакии.

Политик также добавил, что заверил Зеленского в том, что Словакия "желает скорейшего и справедливого мира для Украины".

Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським у Брюсселі

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Словакии проведет свою первую двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг в Брюсселе во время саммита лидеров ЕС 27-28 июня.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Словакия (989)


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a gde Ermak ? frontom keruje ?
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27.06.2024 18:56 Ответить
Пеллегріні вдарив в псіну.
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27.06.2024 19:00 Ответить
Цікаво чим розслідування проти Ярослава Надя та попереднього уряду за передачу Україні МіГ-29 та Куба завершиться
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27.06.2024 19:07 Ответить
тим, що розслідувачі тихо підуть на пенсію, і нарешті зможуть потроху витрачати у круїзах російські гроші
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27.06.2024 23:00 Ответить

Добре що хоч виперли цей світлий лік із загальної картини. В нього б наглості хватило.
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27.06.2024 19:23 Ответить
 
 