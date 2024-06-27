Президент Словакии Пеллегрини впервые встретился с Зеленским в Брюсселе. ФОТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе. Это первая встреча глав государств с момента вступления Пеллегрини на свою должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение словацкого президента в соцсети Х.

"У нас была продуктивная добрососедская дискуссия. Мы вспомнили недавнее совместное заседание правительств наших стран и обсудили мои планы относительно полноценного визита в Украину", - рассказал глава Словакии.

Политик также добавил, что заверил Зеленского в том, что Словакия "желает скорейшего и справедливого мира для Украины".

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Словакии проведет свою первую двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг в Брюсселе во время саммита лидеров ЕС 27-28 июня.

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