Через "Оберіг" ТЦК буде бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження
Президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета".
Тепер ТЦК як орган адміністрування та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" зможе побачити у цьому Реєстрі дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.
У "Судово-юридичній газеті" нагадують, що відповідно до постанови Кабміну №559 військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі "Оберіг", а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.
Підписаним законом розширено перелік відомостей, які будуть вноситися до Реєстру "Оберіг". А саме, туди потраплять відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення), а також відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).
Як раніше писав Цензор.НЕТ, невідповідність даних військового квитка та Реєстру "Оберіг" є підставою для доставки до ТЦК
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Якщо коротко - штрафи стосовно військового обліку не застосовуються ,якщо в держателя реєстру персональних даних військовозобвязаних є доступ до інших державних реєстрів з цими даними.
З 2017 року в МО є доступ до цих всіх даних .
Тому підстав для стягнення цих штрафів -НЕМАЄ .
Вчіть закони України - а НЕ ВЕДІТЬСЯ на маючню представників трускавецько -криворізької школи права .
державиплатників податків