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Новини
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Через "Оберіг" ТЦК буде бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження

ТЦК: перевірка документів

Президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета".

Тепер ТЦК як орган адміністрування та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" зможе побачити у цьому Реєстрі дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

У "Судово-юридичній газеті" нагадують, що відповідно до постанови Кабміну №559 військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі "Оберіг", а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Підписаним законом розширено перелік відомостей, які будуть вноситися до Реєстру "Оберіг". А саме, туди потраплять відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення), а також відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

Як раніше писав Цензор.НЕТ,  невідповідність даних військового квитка та Реєстру "Оберіг" є підставою для доставки до ТЦК

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Дії" тепер можна оновити дані про зареєстроване місце проживання

Автор: 

реєстр (859) ухилянти (978) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+16
від повної свободи переміщення, до цифрового концлагеря де кожний чих котролюється Трійками. Ну молодці виборці зеленського
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28.06.2024 09:09
+10
Штрафи за порушення мобілізації та військового обліку безпідставні | Адвокат Ростислав Кравець

https://www.youtube.com/watch?v=7R1GEXqiC6Q

Якщо коротко - штрафи стосовно військового обліку не застосовуються ,якщо в держателя реєстру персональних даних військовозобвязаних є доступ до інших державних реєстрів з цими даними.

З 2017 року в МО є доступ до цих всіх даних .

Тому підстав для стягнення цих штрафів -НЕМАЄ .

Вчіть закони України - а НЕ ВЕДІТЬСЯ на маючню представників трускавецько -криворізької школи права .
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28.06.2024 09:11
+9
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28.06.2024 08:58
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28.06.2024 08:58 Відповісти
від повної свободи переміщення, до цифрового концлагеря де кожний чих котролюється Трійками. Ну молодці виборці зеленського
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28.06.2024 09:09 Відповісти
Штрафи за порушення мобілізації та військового обліку безпідставні | Адвокат Ростислав Кравець

https://www.youtube.com/watch?v=7R1GEXqiC6Q

Якщо коротко - штрафи стосовно військового обліку не застосовуються ,якщо в держателя реєстру персональних даних військовозобвязаних є доступ до інших державних реєстрів з цими даними.

З 2017 року в МО є доступ до цих всіх даних .

Тому підстав для стягнення цих штрафів -НЕМАЄ .

Вчіть закони України - а НЕ ВЕДІТЬСЯ на маючню представників трускавецько -криворізької школи права .
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28.06.2024 09:11 Відповісти
ну добре, але ж зрозуміло що штрафи будуть аж бігом. Тому є вибір - платити штрафи або платити адвокатам, щоб штрафи анулювати через суд.
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28.06.2024 10:02 Відповісти
А потім - ті кошти витрачені на суд будуть компенсовані людям за рахунок держави платників податків
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28.06.2024 10:12 Відповісти
Цікаво, а "громадян України", які ухиляються за кордоном, це також стосується? Закон має діяти однаково на всіх громадян України, чи як завжди вибірково?
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28.06.2024 09:18 Відповісти
Є люди, які купують квиток і їдуть, є які купують і ходять пішки, бо бояться трамваїв, безбілетні не ходять і не їздять, бо їм кажуть так не можна і їх наказують. Тому, якщо купив квиточок і поїхав, які питання?
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28.06.2024 09:30 Відповісти
взагалі-то закон діє лише на території тієї держави, де він прийнятий. Але звісно наша влада шукає обхідні шляхи і тут.
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28.06.2024 09:59 Відповісти
А ТЦКшников-людоловов которые себе замки строят за счет армии и солдат как будут наказывать за вымогательство и рабовладельчество?
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28.06.2024 09:20 Відповісти
ТЦК и мусора это опора власти,наказывать некому,только самосуд
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28.06.2024 09:34 Відповісти
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28.06.2024 09:22 Відповісти
Что такое ТЦК?Увидят данные и что?Им от этого полегчает?Какие то детские пугалки,хотя большинство-мудрий нарид,забываю
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28.06.2024 09:30 Відповісти
А звичайний громадянин де може побачити, що на нього накладено штраф?
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28.06.2024 09:38 Відповісти
А через який додаток я зможу побачити мерзотника Борисова (екс-воєнкома) за гратами?
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28.06.2024 09:39 Відповісти
Давайте вже ТЦК буде відігравати роль всіх держустанов, а то я дивлюся їм скоро дозволять в туалеті над душою стояти поки среш
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28.06.2024 09:41 Відповісти
А вони вже виконують таку роль!
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28.06.2024 10:10 Відповісти
Я не зрозумів! Це стаття про КНДР,чи Україну?
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28.06.2024 10:09 Відповісти
Повзуче покращення
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28.06.2024 10:13 Відповісти
Так ви Україно, далеко не підете.
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28.06.2024 11:17 Відповісти
чому журналісти не написали з якою метою це зроблено?
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28.06.2024 12:07 Відповісти
 
 