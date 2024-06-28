Задля досягнення миру Україні та Росії доведеться сісти за стіл перемовин, - президентка Словенії Пірц Мусар
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Україні та Росії, якщо вони хочуть досягти миру, зрештою доведеться сісти за стіл переговорів. Саміт миру у Швейцарії був першим "маленьким кроком" у цьому напрямку.
Про це вона сказала, перебуваючи з візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTV SLO.
"Рано чи пізно ворогуючим сторонам доведеться сісти разом за перемовини. На жаль, завжди необхідно вести переговори з ворогом, з агресором, якщо хочеш досягти миру. Навіть у разі цього конфлікту Росії та Україні доведеться сісти за спільний стіл", - зазначила президентка Словенії.
Водночас вона зауважила, що "важко передбачити, коли це станеться".
Мирна конференція у Швейцарії була першим маленьким кроком у цьому напрямку, але всі ми, які були присутні на цій конференції, погодилися, що наступна мирна конференція більше не повинна проходити без Росії. Я сподіваюся, що російська сторона прийме запрошення зробити це якнайшвидше, і тоді картина ставатиме ясніше з кожним днем. Поки таких переговорів між конфліктуючими сторонами не буде, цього не станеться", - наголосила Пірц Мусар.
Вона також додала, що світова спільнота знає, якими є пропозиції України й що містить Формула миру президента Зеленського, але "ми дуже мало знаємо про те, наскільки Росія готова розпочати переговори".
"Якщо кожен залишиться на своєму боці й не вестиме переговори, ми не досягнемо миру", - резюмувала президентка Словенії.
Нагадаємо, 28 червня до України з візитом прибула президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона разом із Зеленським ушанувала пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.
Сьогодні Словенія підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.
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Що ви готові віддати за мир ?
бо через деякий час він знову почне війну. це вже сказав Панасенков, аналізуя исторію з 1800 року, де мордор вів гібридну війну з Европою з часів Наполеона, коли підписував мирні договори і тут же їх весь час порушував, про це ж твердив Отто Фон Бісмарк, що жоден договір з мордором, не коштує того паперу на якому він написаний
Чому неможливо займатися сексом на площі?
Бо, усякі пі**ри ПОРАДАМИ ЗАМУЧАЮТЬ!
Был бы я на месте зели, то в случае уничтожения нашей энерго системы слил бы все бочки к собачей матери. Шоб знали, какие украинцы крутые мужики!!!
а якщо Словенія має бажання, то нехай своїх громадян відправляє до ГУЛАГів Московії і виділяє свої землі для кацапських забагань, а не торгує людьми України та нашими територіями..
Складно уявити, що існують люди при здоровому глузду, які серйозно сподіваються на капітуляцію росії.
чи можна це зрозуміти як.? - Україна не нападе на Словенію, і в разі чого вона її захищатиме...?
Я б радше провів би перемовини з Ердоганом про Крим. Він - зацікавлена сторона
Единственный плюс прекращения огня - возможность провести выборы президента. Других плюсов особо нет.
Ну какое руководство выбрали и каких союзников нашли такой и результат войны.