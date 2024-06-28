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Новини Війна
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Задля досягнення миру Україні та Росії доведеться сісти за стіл перемовин, - президентка Словенії Пірц Мусар

президент,наташа,словенія,мусар,пірц

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Україні та Росії, якщо вони хочуть досягти миру, зрештою доведеться сісти за стіл переговорів. Саміт миру у Швейцарії був першим "маленьким кроком" у цьому напрямку.

Про це вона сказала, перебуваючи з візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTV SLO.

"Рано чи пізно ворогуючим сторонам доведеться сісти разом за перемовини. На жаль, завжди необхідно вести переговори з ворогом, з агресором, якщо хочеш досягти миру. Навіть у разі цього конфлікту Росії та Україні доведеться сісти за спільний стіл", - зазначила президентка Словенії.

Водночас вона зауважила, що "важко передбачити, коли це станеться".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президентка Словенії Пірц Мусар вшанували пам’ять полеглих захисників України. ФОТОрепортаж

Мирна конференція у Швейцарії була першим маленьким кроком у цьому напрямку, але всі ми, які були присутні на цій конференції, погодилися, що наступна мирна конференція більше не повинна проходити без Росії. Я сподіваюся, що російська сторона прийме запрошення зробити це якнайшвидше, і тоді картина ставатиме ясніше з кожним днем. Поки таких переговорів між конфліктуючими сторонами не буде, цього не станеться", - наголосила Пірц Мусар.

Вона також додала, що світова спільнота знає, якими є пропозиції України й що містить Формула миру президента Зеленського, але "ми дуже мало знаємо про те, наскільки Росія готова розпочати переговори".

"Якщо кожен залишиться на своєму боці й не вестиме переговори, ми не досягнемо миру", - резюмувала президентка Словенії.

Читайте також: Кулеба про участь РФ у другому Саміті миру: Можлива за форматом "зернової угоди" 

Нагадаємо, 28 червня до України з візитом прибула президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона разом із Зеленським ушанувала пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Сьогодні Словенія підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.

Автор: 

переговори з Росією (1233) Наташа Пірц Мусар (9)


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Топ коментарі
+21
Можна нам помиритись за рахунок Словенії
Що ви готові віддати за мир ?
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28.06.2024 14:01
+18
хіба жертва та гвалтівник сідають за стіл переговорів? Гвалтівника судять, або вбивають.
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28.06.2024 14:03
+8
Як легко вирішуються проблеми. Чужим коштом...
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28.06.2024 14:07
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Можна нам помиритись за рахунок Словенії
Що ви готові віддати за мир ?
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28.06.2024 14:01 Відповісти
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28.06.2024 19:27 Відповісти
Так ,колись сядуть,але зараз не та лінія зіткнення.
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28.06.2024 14:02 Відповісти
Як дойде до Львова , буде та шо треба ?
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28.06.2024 14:45 Відповісти
бажаєш підписати з рашистами черговий мутняк, на який вони з часом положать ***** як і на всі договори між Україною і мордором? тоді вони вже точно доберуться і до Львова.
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28.06.2024 15:02 Відповісти
думка 3,14дерасів, нікому не цікава
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28.06.2024 15:51 Відповісти
Так не пиши тут своїх думок, раз вони не цікаві.
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28.06.2024 16:01 Відповісти
Ще одна прикордонна кацапами.
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28.06.2024 16:22 Відповісти
хіба жертва та гвалтівник сідають за стіл переговорів? Гвалтівника судять, або вбивають.
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28.06.2024 14:03 Відповісти
В світі де панує право. Наразі в світі панує груба сила ...
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28.06.2024 14:05 Відповісти
Ще є варіант, що самі вмирають
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28.06.2024 14:06 Відповісти
згодна, хай здихають кацапи. Бо вони - ЗЛО !
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28.06.2024 14:40 Відповісти
Нажаль, у нас немає такої можливості. Для цього нам потрібно як мінімум захопити Москву...
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28.06.2024 14:10 Відповісти
та знаю(((( про неминучість цієї події. Хоч і ненавидимо те кровожерливо плем"я, але колись вона таки відбудеться
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28.06.2024 14:36 Відповісти
мордор повинен бути похований.
бо через деякий час він знову почне війну. це вже сказав Панасенков, аналізуя исторію з 1800 року, де мордор вів гібридну війну з Европою з часів Наполеона, коли підписував мирні договори і тут же їх весь час порушував, про це ж твердив Отто Фон Бісмарк, що жоден договір з мордором, не коштує того паперу на якому він написаний
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28.06.2024 15:10 Відповісти
Я далеко не Бісмарк, і переконаний, плювала расія на всі договори, міжнародне право, і все інше, але це і природньо в кремлі засів кримінал, що передбачував іпопереджав Варлам Шаламова.
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28.06.2024 18:30 Відповісти
Я всіма руками "за" те, щоб московія була знищена, а краще взагалі під воду вся пішла. Але, нажаль, у нас немає сил та можливостей реалізувати цю мрію. Тому доведеться домовлятися - так, щоб забеспечити захист України від можливих подальших нападів - вступ до НАТО і тд.
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28.06.2024 20:21 Відповісти
куколди рекомендують ноги розставити
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28.06.2024 14:16 Відповісти
дебре як би ця Наташа ще сказала з ким з російської сторони ті перемовини вести. У кого там ще не буде ордеру міжнародного суду?
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28.06.2024 14:03 Відповісти
Ось коли в нас узагалі нікого з чоловіків не залишиться настільки, що поліція з ТЦК від нудьги будуть одне одного в бусики тягати, то тоді й почнемо.
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28.06.2024 14:04 Відповісти
А з Гітлером бажали садитися за стіл переговорів? Чи запрошували Гітлера на конференції (у Ялту, Тегеран, Потсдам)?
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28.06.2024 14:06 Відповісти
Хоч би вас усіх, хто закликає, окупувала москальня!!
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28.06.2024 14:07 Відповісти
у 1945-му США, Великобританія та СРСР теж сідали за стіл переговорів з Німеччиною задля досягнення миру?
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28.06.2024 14:07 Відповісти
Не треба рівняти трійку лідерів країн-союзників і клована.
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28.06.2024 14:53 Відповісти
анекдот у тему:
Чому неможливо займатися сексом на площі?
Бо, усякі пі**ри ПОРАДАМИ ЗАМУЧАЮТЬ!
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28.06.2024 14:07 Відповісти
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28.06.2024 19:22 Відповісти
ЗЕвлада ще не досягла своєї головної мети: "Україна без українців", тому не на часі. Як винищать абсолютну більшість населення тоді й почнуть переговори.
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28.06.2024 14:07 Відповісти
на рашкостані теж так стверджують....
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28.06.2024 15:12 Відповісти
Не знаю, що вони там стверджують,бо не дивлюся їх контент, але це не змінює того факту, що коли мобілізація проводиться за принципом, головне кількість, а не якість та підготовка - це цілеспрямоване знищення населення.
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28.06.2024 15:18 Відповісти
Як легко вирішуються проблеми. Чужим коштом...
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28.06.2024 14:07 Відповісти
Не одно правительство в мире не ведёт переговоры с террористами! Их просто блокируют и уничтожают. Кто вступает в переговоры с террористами и принимает их условия, тот обречён быть их заложником или сам становится на сторону террористов.
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28.06.2024 14:09 Відповісти
У нас ннет возможности уничтожить российских террористов. Кроме того - у нних есть ядерное оружие. Потому война в любом случае закончится переговорами. Вопрос в условиях. Раззумеется, на путинснкие хотелки никто не пойдет.
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28.06.2024 14:11 Відповісти
Висновок: Порада цієї панночки - повз каси. Ні про що.
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28.06.2024 14:15 Відповісти
Есть возможности и очень даже реальные! Если перестать трынькать бюджет на культуру, образование, науку, - которых по сути и так уже давно нету, создаётся только видимость действий или работы, а направить эти деньги на вооружение, в том числе и дальнобойное, то не мы пойдём на условия мордера - террориста, а московия будет не только учитывать нашу силу, но и думать, а что мы сделаем с их территорией завтра!!?? А своё ядерное оружие пусть воткнут себе в жопу! Никто, не когда не даст им его применить! Бред и блеф, ну это в духе русни. Только так можно заставить террористов сдаться и заплатить за всё по-полной. Пойти на условия мордера, это значит, что все отданные жизни в Харькове, Херсоне, Крыму, Ирпене, Буче, Мариуполе, Донецке, Луганске, Сумах, Чернигове ну и наконец в Киеве не в счёт?!! Да Украинцы за такое на куски порвут того, кто подпишет это с мордером-путиным. Вы наверное не знаете Народ Украины, потому и так судите. Это будет не майдан 2014 года, это будет намного кровопролитней...
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28.06.2024 14:22 Відповісти
Ну і перестати "слугам" красти ...
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28.06.2024 19:32 Відповісти
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28.06.2024 19:33 Відповісти
Вы для начала вернитесь из ННнедерландов и вступайте в ряды ВСУ вместе с мужем, сыном, зятем и кто там у вас еще. И тогда будете про возможности трындеть. А то у нас тут народа не хватает для возможностей несколько миллионов шарящихся по Нидерландам, Германиям и тд..
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28.06.2024 20:24 Відповісти
Чергова корисна балаболка для їрмака?
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28.06.2024 14:10 Відповісти
Можно еще сливать бочки с отработанным ядерным топливом у Чорна мора. Почему бы и нет.
Был бы я на месте зели, то в случае уничтожения нашей энерго системы слил бы все бочки к собачей матери. Шоб знали, какие украинцы крутые мужики!!!
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28.06.2024 14:11 Відповісти
Зовсім с головою погано
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28.06.2024 14:55 Відповісти
Посиди зимой при минус 20 в холодной хате. Это будет акт возмездия миру за то что не вписались за нас против кацапов
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28.06.2024 15:01 Відповісти
Хай пані дасть конкретні пропозиції щодо переговорів, що Україна повинна зробити заради миру. Тоді і побачимо на якій стороні пані Президент
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28.06.2024 14:11 Відповісти
Вона каже голосом кремлівської консерви, янелохом оманським.
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28.06.2024 14:11 Відповісти
Мусор і Африці мусор
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28.06.2024 14:12 Відповісти
Задля досягнення миру Росії доведеться повернутися на кордони 2013го року і виплатити Україні компенсацію за УСЕ..
а якщо Словенія має бажання, то нехай своїх громадян відправляє до ГУЛАГів Московії і виділяє свої землі для кацапських забагань, а не торгує людьми України та нашими територіями..
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28.06.2024 14:13 Відповісти
не для того рашисти почали війну щоб її припиняти
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28.06.2024 14:14 Відповісти
Того "миру", котрий уявляє собі Президентка Словенії, не існує навіть в теорії.
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28.06.2024 14:18 Відповісти
боюсь, те що вона уявляє, нам би не сподобалося
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29.06.2024 22:37 Відповісти
А для того щоб ху...ло награлося у мачо на валізі.
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28.06.2024 14:53 Відповісти
Звісно доведеться, і не лише доведеться, а Україна має докладати гігантські дипломатичні зусилля, щоб це таки відбулось.

Складно уявити, що існують люди при здоровому глузду, які серйозно сподіваються на капітуляцію росії.
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28.06.2024 14:20 Відповісти
Сьогодні Словенія двосторонню безпекову угоду з Україною. Джерело:
чи можна це зрозуміти як.? - Україна не нападе на Словенію, і в разі чого вона її захищатиме...?
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28.06.2024 14:21 Відповісти
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28.06.2024 19:18 Відповісти
Насправді нічого нового. Це вже не перша ластівка і не перші такі натяки. А далі може бути все більше і більше тих, хто скаже нам або домовляйтеся або ..... А таке обов'язково буде.
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28.06.2024 14:23 Відповісти
Війна закінчиться, коли в українців буде достатньо ******** зброї. А перемовини приведуть Україну до капітуляції.

Я б радше провів би перемовини з Ердоганом про Крим. Він - зацікавлена сторона
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28.06.2024 14:29 Відповісти
Нам не интересны мусорские советы разных наташ.
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28.06.2024 14:32 Відповісти
Звісно, колись доведеться. Усі війни закінчуються за столом перемовин. Питання тільки з якої позиції. Зараз позиція сили в кацапів, вони наступають, і щоб сісти за стіл перемовин, нам потрібно переломити хід війни й зайняти позицію сили. Сідати за перемовини в слабукій позиції - це капітуляція.
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28.06.2024 14:44 Відповісти
Були вже Меморандум про гарантії безпеки від 5 грудня 1994 р., стаття 1 якого виглядає так: "РФ підтверджує Україні свої зобов'язання відповідно до принципів Заключного акта НБСЄ поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України". Був і Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ від 31 травня 1997 р. де паРаша клятвенно зобов'язалася утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна її зброя ніколи не використовуватиметься проти України і інші.....Ну і що нам дали ці договори із цією проклятою ворожою профашистською **********? Вони дали лише криваву війну та окупацію нових територій України. А значить не про якісь договори (змова Мінська, Нормандська, Стамбульська, московська...в редакції кремлівських фашистів) з цією проклятою ворожою і жахливою паРашею-ордою навіть не може бути й мови, вона їх ніколи не виконувала і ніколи їх не виконає навіть у своїй редакції. Просто вона кров'ю та змором України очікує від неї беззастережної капітуляції, щоб повністю знищити її як державу.
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28.06.2024 15:16 Відповісти
Не всі ... Друга світова закінчілася какітуляцією рейху та нюрбергським процесом ...
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28.06.2024 19:15 Відповісти
типовий фсбшний агент впливу
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28.06.2024 14:47 Відповісти
Наразі не вчасно, у ху..ла ще є запасні валізи. Хай використає, потім вийде з України, а потім сядемо принимати, відшкодування
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28.06.2024 14:50 Відповісти
Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (московити) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. Цю кремлівську кацапську заразу загнали назад в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов і Білгород. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором кривава більшовицька росія (паРаша) офіційно за цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголосили війну Українській державі. І вже у 1920 р. повністю злочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали безкарно мільйонами вбивати та морити голодом пригноблених українців, намагаючись повністю знищити і не тільки нашу країну, а й усю українську націю. Що і тепер такий жах з такими кривавими наслідками може повторитися знову!?
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28.06.2024 15:09 Відповісти
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28.06.2024 19:11 Відповісти
Та вот осенью этого года и придётся.
Единственный плюс прекращения огня - возможность провести выборы президента. Других плюсов особо нет.
Ну какое руководство выбрали и каких союзников нашли такой и результат войны.
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28.06.2024 15:34 Відповісти
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28.06.2024 19:08 Відповісти
додала, що Україна у війні захищає не лише свої права, а й права всіх Джерело:

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28.06.2024 20:58 Відповісти
 
 