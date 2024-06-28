Задля досягнення миру Україні та Росії доведеться сісти за стіл перемовин, - президентка Словенії Пірц Мусар

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що Україні та Росії, якщо вони хочуть досягти миру, зрештою доведеться сісти за стіл переговорів. Саміт миру у Швейцарії був першим "маленьким кроком" у цьому напрямку.

Про це вона сказала, перебуваючи з візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTV SLO.

"Рано чи пізно ворогуючим сторонам доведеться сісти разом за перемовини. На жаль, завжди необхідно вести переговори з ворогом, з агресором, якщо хочеш досягти миру. Навіть у разі цього конфлікту Росії та Україні доведеться сісти за спільний стіл", - зазначила президентка Словенії.

Водночас вона зауважила, що "важко передбачити, коли це станеться".

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Мирна конференція у Швейцарії була першим маленьким кроком у цьому напрямку, але всі ми, які були присутні на цій конференції, погодилися, що наступна мирна конференція більше не повинна проходити без Росії. Я сподіваюся, що російська сторона прийме запрошення зробити це якнайшвидше, і тоді картина ставатиме ясніше з кожним днем. Поки таких переговорів між конфліктуючими сторонами не буде, цього не станеться", - наголосила Пірц Мусар.

Вона також додала, що світова спільнота знає, якими є пропозиції України й що містить Формула миру президента Зеленського, але "ми дуже мало знаємо про те, наскільки Росія готова розпочати переговори".

"Якщо кожен залишиться на своєму боці й не вестиме переговори, ми не досягнемо миру", - резюмувала президентка Словенії.

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Нагадаємо, 28 червня до України з візитом прибула президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Вона разом із Зеленським ушанувала пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Сьогодні Словенія підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.