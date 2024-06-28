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Новости Война
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Для достижения мира Украине и России придется сесть за стол переговоров, - президент Словении Пирц Мусар

президент,наташа,словенія,мусар,пірц

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Украине и России, если они хотят достичь мира, в конце концов придется сесть за стол переговоров. Саммит мира в Швейцарии был первым "маленьким шагом" в этом направлении.

Об этом она сказала, находясь с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTV SLO.

"Рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе за переговоры. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь достичь мира. Даже в случае этого конфликта России и Украине придется сесть за общий стол", - отметила президент Словении.

В то же время она отметила, что "трудно предсказать, когда это произойдет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Словении Пирц Мусар почтили память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Мирная конференция в Швейцарии была первым маленьким шагом в этом направлении, но все мы, присутствовавшие на этой конференции, согласились, что следующая мирная конференция больше не должна проходить без России. Я надеюсь, что российская сторона примет приглашение сделать это как можно быстрее, и тогда картина будет становиться яснее с каждым днем. Пока таких переговоров между конфликтующими сторонами не будет, этого не произойдет", - подчеркнула Пирц Мусар.

Она также добавила, что мировое сообщество знает, каковы предложения Украины и что содержит Формула мира президента Зеленского, но "мы очень мало знаем о том, насколько Россия готова начать переговоры".

"Если каждый останется на своей стороне и не будет вести переговоры, мы не достигнем мира", - резюмировала президент Словении.

Читайте также: Кулеба об участии РФ во втором Саммите мира: Возможно по формату "зерновой сделки"

Напомним, 28 июня в Украину с визитом прибыла президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она вместе с Зеленским почтила память защитников и защитниц, которые отдали свои жизни за Украину.

Сегодня Словения подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Автор: 

переговоры с Россией (1122) Наташа Пирц Мусар (9)


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Топ комментарии
+21
Можна нам помиритись за рахунок Словенії
Що ви готові віддати за мир ?
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28.06.2024 14:01
+18
хіба жертва та гвалтівник сідають за стіл переговорів? Гвалтівника судять, або вбивають.
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28.06.2024 14:03
+8
Як легко вирішуються проблеми. Чужим коштом...
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28.06.2024 14:07
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Можна нам помиритись за рахунок Словенії
Що ви готові віддати за мир ?
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28.06.2024 14:01 Ответить
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28.06.2024 19:27 Ответить
Так ,колись сядуть,але зараз не та лінія зіткнення.
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28.06.2024 14:02 Ответить
Як дойде до Львова , буде та шо треба ?
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28.06.2024 14:45 Ответить
бажаєш підписати з рашистами черговий мутняк, на який вони з часом положать ***** як і на всі договори між Україною і мордором? тоді вони вже точно доберуться і до Львова.
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28.06.2024 15:02 Ответить
думка 3,14дерасів, нікому не цікава
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28.06.2024 15:51 Ответить
Так не пиши тут своїх думок, раз вони не цікаві.
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28.06.2024 16:01 Ответить
Ще одна прикордонна кацапами.
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28.06.2024 16:22 Ответить
хіба жертва та гвалтівник сідають за стіл переговорів? Гвалтівника судять, або вбивають.
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28.06.2024 14:03 Ответить
В світі де панує право. Наразі в світі панує груба сила ...
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28.06.2024 14:05 Ответить
Ще є варіант, що самі вмирають
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28.06.2024 14:06 Ответить
згодна, хай здихають кацапи. Бо вони - ЗЛО !
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28.06.2024 14:40 Ответить
Нажаль, у нас немає такої можливості. Для цього нам потрібно як мінімум захопити Москву...
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28.06.2024 14:10 Ответить
та знаю(((( про неминучість цієї події. Хоч і ненавидимо те кровожерливо плем"я, але колись вона таки відбудеться
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28.06.2024 14:36 Ответить
мордор повинен бути похований.
бо через деякий час він знову почне війну. це вже сказав Панасенков, аналізуя исторію з 1800 року, де мордор вів гібридну війну з Европою з часів Наполеона, коли підписував мирні договори і тут же їх весь час порушував, про це ж твердив Отто Фон Бісмарк, що жоден договір з мордором, не коштує того паперу на якому він написаний
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28.06.2024 15:10 Ответить
Я далеко не Бісмарк, і переконаний, плювала расія на всі договори, міжнародне право, і все інше, але це і природньо в кремлі засів кримінал, що передбачував іпопереджав Варлам Шаламова.
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28.06.2024 18:30 Ответить
Я всіма руками "за" те, щоб московія була знищена, а краще взагалі під воду вся пішла. Але, нажаль, у нас немає сил та можливостей реалізувати цю мрію. Тому доведеться домовлятися - так, щоб забеспечити захист України від можливих подальших нападів - вступ до НАТО і тд.
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28.06.2024 20:21 Ответить
куколди рекомендують ноги розставити
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28.06.2024 14:16 Ответить
дебре як би ця Наташа ще сказала з ким з російської сторони ті перемовини вести. У кого там ще не буде ордеру міжнародного суду?
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28.06.2024 14:03 Ответить
Ось коли в нас узагалі нікого з чоловіків не залишиться настільки, що поліція з ТЦК від нудьги будуть одне одного в бусики тягати, то тоді й почнемо.
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28.06.2024 14:04 Ответить
А з Гітлером бажали садитися за стіл переговорів? Чи запрошували Гітлера на конференції (у Ялту, Тегеран, Потсдам)?
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28.06.2024 14:06 Ответить
Хоч би вас усіх, хто закликає, окупувала москальня!!
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28.06.2024 14:07 Ответить
у 1945-му США, Великобританія та СРСР теж сідали за стіл переговорів з Німеччиною задля досягнення миру?
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28.06.2024 14:07 Ответить
Не треба рівняти трійку лідерів країн-союзників і клована.
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28.06.2024 14:53 Ответить
анекдот у тему:
Чому неможливо займатися сексом на площі?
Бо, усякі пі**ри ПОРАДАМИ ЗАМУЧАЮТЬ!
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28.06.2024 14:07 Ответить
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28.06.2024 19:22 Ответить
ЗЕвлада ще не досягла своєї головної мети: "Україна без українців", тому не на часі. Як винищать абсолютну більшість населення тоді й почнуть переговори.
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28.06.2024 14:07 Ответить
на рашкостані теж так стверджують....
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28.06.2024 15:12 Ответить
Не знаю, що вони там стверджують,бо не дивлюся їх контент, але це не змінює того факту, що коли мобілізація проводиться за принципом, головне кількість, а не якість та підготовка - це цілеспрямоване знищення населення.
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28.06.2024 15:18 Ответить
Як легко вирішуються проблеми. Чужим коштом...
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28.06.2024 14:07 Ответить
Не одно правительство в мире не ведёт переговоры с террористами! Их просто блокируют и уничтожают. Кто вступает в переговоры с террористами и принимает их условия, тот обречён быть их заложником или сам становится на сторону террористов.
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28.06.2024 14:09 Ответить
У нас ннет возможности уничтожить российских террористов. Кроме того - у нних есть ядерное оружие. Потому война в любом случае закончится переговорами. Вопрос в условиях. Раззумеется, на путинснкие хотелки никто не пойдет.
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28.06.2024 14:11 Ответить
Висновок: Порада цієї панночки - повз каси. Ні про що.
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28.06.2024 14:15 Ответить
Есть возможности и очень даже реальные! Если перестать трынькать бюджет на культуру, образование, науку, - которых по сути и так уже давно нету, создаётся только видимость действий или работы, а направить эти деньги на вооружение, в том числе и дальнобойное, то не мы пойдём на условия мордера - террориста, а московия будет не только учитывать нашу силу, но и думать, а что мы сделаем с их территорией завтра!!?? А своё ядерное оружие пусть воткнут себе в жопу! Никто, не когда не даст им его применить! Бред и блеф, ну это в духе русни. Только так можно заставить террористов сдаться и заплатить за всё по-полной. Пойти на условия мордера, это значит, что все отданные жизни в Харькове, Херсоне, Крыму, Ирпене, Буче, Мариуполе, Донецке, Луганске, Сумах, Чернигове ну и наконец в Киеве не в счёт?!! Да Украинцы за такое на куски порвут того, кто подпишет это с мордером-путиным. Вы наверное не знаете Народ Украины, потому и так судите. Это будет не майдан 2014 года, это будет намного кровопролитней...
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28.06.2024 14:22 Ответить
Ну і перестати "слугам" красти ...
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28.06.2024 19:32 Ответить
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28.06.2024 19:33 Ответить
Вы для начала вернитесь из ННнедерландов и вступайте в ряды ВСУ вместе с мужем, сыном, зятем и кто там у вас еще. И тогда будете про возможности трындеть. А то у нас тут народа не хватает для возможностей несколько миллионов шарящихся по Нидерландам, Германиям и тд..
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28.06.2024 20:24 Ответить
Чергова корисна балаболка для їрмака?
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28.06.2024 14:10 Ответить
Можно еще сливать бочки с отработанным ядерным топливом у Чорна мора. Почему бы и нет.
Был бы я на месте зели, то в случае уничтожения нашей энерго системы слил бы все бочки к собачей матери. Шоб знали, какие украинцы крутые мужики!!!
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28.06.2024 14:11 Ответить
Зовсім с головою погано
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28.06.2024 14:55 Ответить
Посиди зимой при минус 20 в холодной хате. Это будет акт возмездия миру за то что не вписались за нас против кацапов
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28.06.2024 15:01 Ответить
Хай пані дасть конкретні пропозиції щодо переговорів, що Україна повинна зробити заради миру. Тоді і побачимо на якій стороні пані Президент
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28.06.2024 14:11 Ответить
Вона каже голосом кремлівської консерви, янелохом оманським.
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28.06.2024 14:11 Ответить
Мусор і Африці мусор
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28.06.2024 14:12 Ответить
Задля досягнення миру Росії доведеться повернутися на кордони 2013го року і виплатити Україні компенсацію за УСЕ..
а якщо Словенія має бажання, то нехай своїх громадян відправляє до ГУЛАГів Московії і виділяє свої землі для кацапських забагань, а не торгує людьми України та нашими територіями..
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28.06.2024 14:13 Ответить
не для того рашисти почали війну щоб її припиняти
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28.06.2024 14:14 Ответить
Того "миру", котрий уявляє собі Президентка Словенії, не існує навіть в теорії.
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28.06.2024 14:18 Ответить
боюсь, те що вона уявляє, нам би не сподобалося
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29.06.2024 22:37 Ответить
А для того щоб ху...ло награлося у мачо на валізі.
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28.06.2024 14:53 Ответить
Звісно доведеться, і не лише доведеться, а Україна має докладати гігантські дипломатичні зусилля, щоб це таки відбулось.

Складно уявити, що існують люди при здоровому глузду, які серйозно сподіваються на капітуляцію росії.
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28.06.2024 14:20 Ответить
Сьогодні Словенія двосторонню безпекову угоду з Україною. Джерело:
чи можна це зрозуміти як.? - Україна не нападе на Словенію, і в разі чого вона її захищатиме...?
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28.06.2024 14:21 Ответить
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28.06.2024 19:18 Ответить
Насправді нічого нового. Це вже не перша ластівка і не перші такі натяки. А далі може бути все більше і більше тих, хто скаже нам або домовляйтеся або ..... А таке обов'язково буде.
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28.06.2024 14:23 Ответить
Війна закінчиться, коли в українців буде достатньо ******** зброї. А перемовини приведуть Україну до капітуляції.

Я б радше провів би перемовини з Ердоганом про Крим. Він - зацікавлена сторона
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28.06.2024 14:29 Ответить
Нам не интересны мусорские советы разных наташ.
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28.06.2024 14:32 Ответить
Звісно, колись доведеться. Усі війни закінчуються за столом перемовин. Питання тільки з якої позиції. Зараз позиція сили в кацапів, вони наступають, і щоб сісти за стіл перемовин, нам потрібно переломити хід війни й зайняти позицію сили. Сідати за перемовини в слабукій позиції - це капітуляція.
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28.06.2024 14:44 Ответить
Були вже Меморандум про гарантії безпеки від 5 грудня 1994 р., стаття 1 якого виглядає так: "РФ підтверджує Україні свої зобов'язання відповідно до принципів Заключного акта НБСЄ поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України". Був і Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ від 31 травня 1997 р. де паРаша клятвенно зобов'язалася утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна її зброя ніколи не використовуватиметься проти України і інші.....Ну і що нам дали ці договори із цією проклятою ворожою профашистською **********? Вони дали лише криваву війну та окупацію нових територій України. А значить не про якісь договори (змова Мінська, Нормандська, Стамбульська, московська...в редакції кремлівських фашистів) з цією проклятою ворожою і жахливою паРашею-ордою навіть не може бути й мови, вона їх ніколи не виконувала і ніколи їх не виконає навіть у своїй редакції. Просто вона кров'ю та змором України очікує від неї беззастережної капітуляції, щоб повністю знищити її як державу.
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28.06.2024 15:16 Ответить
Не всі ... Друга світова закінчілася какітуляцією рейху та нюрбергським процесом ...
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28.06.2024 19:15 Ответить
типовий фсбшний агент впливу
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28.06.2024 14:47 Ответить
Наразі не вчасно, у ху..ла ще є запасні валізи. Хай використає, потім вийде з України, а потім сядемо принимати, відшкодування
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28.06.2024 14:50 Ответить
Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (московити) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. Цю кремлівську кацапську заразу загнали назад в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов і Білгород. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором кривава більшовицька росія (паРаша) офіційно за цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголосили війну Українській державі. І вже у 1920 р. повністю злочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали безкарно мільйонами вбивати та морити голодом пригноблених українців, намагаючись повністю знищити і не тільки нашу країну, а й усю українську націю. Що і тепер такий жах з такими кривавими наслідками може повторитися знову!?
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28.06.2024 15:09 Ответить
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28.06.2024 19:11 Ответить
Та вот осенью этого года и придётся.
Единственный плюс прекращения огня - возможность провести выборы президента. Других плюсов особо нет.
Ну какое руководство выбрали и каких союзников нашли такой и результат войны.
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28.06.2024 15:34 Ответить
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28.06.2024 19:08 Ответить
додала, що Україна у війні захищає не лише свої права, а й права всіх Джерело:

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28.06.2024 20:58 Ответить
 
 