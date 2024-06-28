Для достижения мира Украине и России придется сесть за стол переговоров, - президент Словении Пирц Мусар
Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Украине и России, если они хотят достичь мира, в конце концов придется сесть за стол переговоров. Саммит мира в Швейцарии был первым "маленьким шагом" в этом направлении.
Об этом она сказала, находясь с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTV SLO.
"Рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе за переговоры. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь достичь мира. Даже в случае этого конфликта России и Украине придется сесть за общий стол", - отметила президент Словении.
В то же время она отметила, что "трудно предсказать, когда это произойдет".
Мирная конференция в Швейцарии была первым маленьким шагом в этом направлении, но все мы, присутствовавшие на этой конференции, согласились, что следующая мирная конференция больше не должна проходить без России. Я надеюсь, что российская сторона примет приглашение сделать это как можно быстрее, и тогда картина будет становиться яснее с каждым днем. Пока таких переговоров между конфликтующими сторонами не будет, этого не произойдет", - подчеркнула Пирц Мусар.
Она также добавила, что мировое сообщество знает, каковы предложения Украины и что содержит Формула мира президента Зеленского, но "мы очень мало знаем о том, насколько Россия готова начать переговоры".
"Если каждый останется на своей стороне и не будет вести переговоры, мы не достигнем мира", - резюмировала президент Словении.
Напомним, 28 июня в Украину с визитом прибыла президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она вместе с Зеленским почтила память защитников и защитниц, которые отдали свои жизни за Украину.
Сегодня Словения подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.
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Що ви готові віддати за мир ?
бо через деякий час він знову почне війну. це вже сказав Панасенков, аналізуя исторію з 1800 року, де мордор вів гібридну війну з Европою з часів Наполеона, коли підписував мирні договори і тут же їх весь час порушував, про це ж твердив Отто Фон Бісмарк, що жоден договір з мордором, не коштує того паперу на якому він написаний
Чому неможливо займатися сексом на площі?
Бо, усякі пі**ри ПОРАДАМИ ЗАМУЧАЮТЬ!
Был бы я на месте зели, то в случае уничтожения нашей энерго системы слил бы все бочки к собачей матери. Шоб знали, какие украинцы крутые мужики!!!
а якщо Словенія має бажання, то нехай своїх громадян відправляє до ГУЛАГів Московії і виділяє свої землі для кацапських забагань, а не торгує людьми України та нашими територіями..
Складно уявити, що існують люди при здоровому глузду, які серйозно сподіваються на капітуляцію росії.
чи можна це зрозуміти як.? - Україна не нападе на Словенію, і в разі чого вона її захищатиме...?
Я б радше провів би перемовини з Ердоганом про Крим. Він - зацікавлена сторона
Единственный плюс прекращения огня - возможность провести выборы президента. Других плюсов особо нет.
Ну какое руководство выбрали и каких союзников нашли такой и результат войны.