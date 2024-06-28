Для достижения мира Украине и России придется сесть за стол переговоров, - президент Словении Пирц Мусар

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что Украине и России, если они хотят достичь мира, в конце концов придется сесть за стол переговоров. Саммит мира в Швейцарии был первым "маленьким шагом" в этом направлении.

Об этом она сказала, находясь с визитом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTV SLO.

"Рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе за переговоры. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь достичь мира. Даже в случае этого конфликта России и Украине придется сесть за общий стол", - отметила президент Словении.

В то же время она отметила, что "трудно предсказать, когда это произойдет".

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Мирная конференция в Швейцарии была первым маленьким шагом в этом направлении, но все мы, присутствовавшие на этой конференции, согласились, что следующая мирная конференция больше не должна проходить без России. Я надеюсь, что российская сторона примет приглашение сделать это как можно быстрее, и тогда картина будет становиться яснее с каждым днем. Пока таких переговоров между конфликтующими сторонами не будет, этого не произойдет", - подчеркнула Пирц Мусар.

Она также добавила, что мировое сообщество знает, каковы предложения Украины и что содержит Формула мира президента Зеленского, но "мы очень мало знаем о том, насколько Россия готова начать переговоры".

"Если каждый останется на своей стороне и не будет вести переговоры, мы не достигнем мира", - резюмировала президент Словении.

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Напомним, 28 июня в Украину с визитом прибыла президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она вместе с Зеленским почтила память защитников и защитниц, которые отдали свои жизни за Украину.

Сегодня Словения подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.