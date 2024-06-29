Пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершено: загинуло 7 людей, серед них 2 дитини, 31 особу, зокрема 8 дітей, травмовано. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області, пошуково-рятувальні роботи завершено.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.



"О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, загинуло 7 людей, серед них 2 дитини, та 31 особу травмовано, зокрема 8 дітей.





Повідомляється, що на місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.



На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

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Нагадаємо, війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Раніше повідомлялося про 7 загиблих, з них 2 дітей, і 18 травмованих, з них 4 дітей, внаслідок російського удару.