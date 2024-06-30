Протягом червня ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, - Павлюк
Упродовж червня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу армії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його даними, це були:
- Літак Су-25 — 1 од.;
- КР Х-101/555 — 3 од.;
- БпЛА Орлан-10/30 — 42 од.;
- БпЛА Shahed-131/136 — 46 од.;
- БпЛА Ланцет — 97 од.
а також інші:
- БпЛА Zala — 45 од.;
- БпЛА Supercam — 14 од.;
- БпЛА Привіт 82 — 44 од.;
- БпЛА Елерон та н/т — 8 од.;
"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.
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