Протягом червня ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, - Павлюк

Упродовж червня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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За його даними, це були:

Літак Су-25 — 1 од.;

КР Х-101/555 — 3 од.;

БпЛА Орлан-10/30 — 42 од.;

БпЛА Shahed-131/136 — 46 од.;

БпЛА Ланцет — 97 од.

а також інші:

БпЛА Zala — 45 од.;

БпЛА Supercam — 14 од.;

БпЛА Привіт 82 — 44 од.;

БпЛА Елерон та н/т — 8 од.;

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"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.