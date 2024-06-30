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Новини Війна
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Протягом червня ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, - Павлюк

ППО Сухопутних військ знищила 300 літальних засобів росіян за червень

Упродовж червня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

ППО Сухопутних військ знищила 300 літальних засобів росіян за червень

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За його даними, це були:

  • Літак Су-25 — 1 од.;
  • КР Х-101/555 — 3 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 — 42 од.;
  • БпЛА Shahed-131/136 — 46 од.;
  • БпЛА Ланцет — 97 од.

а також інші:

  • БпЛА Zala — 45 од.;
  • БпЛА Supercam — 14 од.;
  • БпЛА Привіт 82 — 44 од.;
  • БпЛА Елерон та н/т — 8 од.;

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"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Ізраїль та Україна ведуть перемовини про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

Автор: 

ППО (3262) знищення (7488) Павлюк Олександр (216)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Асфальтом, такого успіху недосягнеш!! Шмигаль з члЄНАМИ, можуть це підтвердити!
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30.06.2024 15:46 Відповісти
 
 