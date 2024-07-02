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Зеленський про зустріч з Орбаном: Говоритимемо про те, як наблизити тривалий мир в Україні

Володимир Зеленський зустрівся із Віктором Орбаном 2 липня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з першим візитом до України за 12 років.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми говоритимемо про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Дякую Угорщині за участь у Саміті миру та підтримку комюніке – ця робота в форматі Саміту миру дійсно допомагає зупинити війну", - зазначив Зеленський. 

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року.

Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.

Автор: 

Угорщина (2336) Зеленський Володимир (24308) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+36
ясно: мразота вже вирішила заморозити війну на декілька років. далі почнеться наш *******.
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02.07.2024 14:29 Відповісти
+33
до великої міри - так. крім того, проблеми на болотах наростають, і кацапам зараз конче потрібна пауза, щоб намобілізувати мільйон м'яса й виробити декілька тисяч ракет. за цих обставин ми не протримаємось і два місяці.
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02.07.2024 14:33 Відповісти
+25
Капітуляцію готує Зе. Це ж очевидно. Причому він її готує уже не перший тиждень
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02.07.2024 14:37 Відповісти
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Не надо кривить душой, у Орбана в башке крутится исключительно Закарпатье, а сливочные глазки состряпать дело нехитрое.
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02.07.2024 21:58 Відповісти
Послухавши, що Орбан передав Києву від своїх кремлівських кураторів, українці повинні зробити все навпаки.
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03.07.2024 00:36 Відповісти
Яке їхало - таке здибало
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03.07.2024 04:08 Відповісти
Якщо Орбан хитрий і нахабний політик, то який з нашого членограя переговорщик?
Він то ***** в очко заглядує, то Орбану.
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03.07.2024 06:13 Відповісти
Мій батько побував в Угорщині в 1956 році на ИС-2, а Орбан всерівно лижиться з Пукіним.
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03.07.2024 06:43 Відповісти
Si vis pacem, para bellum.
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03.07.2024 07:49 Відповісти
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