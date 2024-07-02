Зеленський про зустріч з Орбаном: Говоритимемо про те, як наблизити тривалий мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з першим візитом до України за 12 років.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми говоритимемо про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Дякую Угорщині за участь у Саміті миру та підтримку комюніке – ця робота в форматі Саміту миру дійсно допомагає зупинити війну", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року.

Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.