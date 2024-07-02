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Зеленский о встрече с Орбаном: Будем говорить о том, как приблизить длительный мир в Украине

Володимир Зеленський зустрівся із Віктором Орбаном 2 липня 2024 року

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первым визитом в Украину за 12 лет.

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы будем говорить о том, как приблизить справедливый и длительный мир. Спасибо Венгрии за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике - эта работа в формате Саммита мира действительно помогает остановить войну", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия стремится подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной, - Орбан на встрече с Зеленским

Напомним, ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года.

Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

Известно, что Владимир Зеленский встретился с Орбаном.

Автор: 

Венгрия (2001) Зеленский Владимир (20794) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+36
ясно: мразота вже вирішила заморозити війну на декілька років. далі почнеться наш *******.
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02.07.2024 14:29
+33
до великої міри - так. крім того, проблеми на болотах наростають, і кацапам зараз конче потрібна пауза, щоб намобілізувати мільйон м'яса й виробити декілька тисяч ракет. за цих обставин ми не протримаємось і два місяці.
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02.07.2024 14:33
+25
Капітуляцію готує Зе. Це ж очевидно. Причому він її готує уже не перший тиждень
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02.07.2024 14:37
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Не надо кривить душой, у Орбана в башке крутится исключительно Закарпатье, а сливочные глазки состряпать дело нехитрое.
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02.07.2024 21:58 Ответить
Послухавши, що Орбан передав Києву від своїх кремлівських кураторів, українці повинні зробити все навпаки.
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03.07.2024 00:36 Ответить
Яке їхало - таке здибало
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03.07.2024 04:08 Ответить
Якщо Орбан хитрий і нахабний політик, то який з нашого членограя переговорщик?
Він то ***** в очко заглядує, то Орбану.
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03.07.2024 06:13 Ответить
Мій батько побував в Угорщині в 1956 році на ИС-2, а Орбан всерівно лижиться з Пукіним.
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03.07.2024 06:43 Ответить
Si vis pacem, para bellum.
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03.07.2024 07:49 Ответить
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