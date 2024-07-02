Зеленский о встрече с Орбаном: Будем говорить о том, как приблизить длительный мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с первым визитом в Украину за 12 лет.

Об этом он написал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы будем говорить о том, как приблизить справедливый и длительный мир. Спасибо Венгрии за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике - эта работа в формате Саммита мира действительно помогает остановить войну", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года.

Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

Известно, что Владимир Зеленский встретился с Орбаном.