Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 47 осіб

У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки російських окупантів зросла до 47.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що третина постраждалих перебувають у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого уламкові поранення, різані рани, забої та перелами. Серед постраждалих - 14-річна дівчинка.

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.

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