Кулеба та Блінкен обговорили "поточну роботу зі зміцнення" української ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення української системи ППО.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив з Ентоні Блінкеном про нашу поточну роботу зі зміцнення протиповітряної оборони України, а також про відновлення нашої енергетичної системи та України в цілому", - розповів міністр.

Крім того, співрозмовники обговорили очікувані результати саміту НАТО у Вашингтоні.

"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницька держава, і саміт, безумовно, це продемонструє", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це станеться ще до саміту НАТО.

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