Кулеба та Блінкен обговорили "поточну роботу зі зміцнення" української ППО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення української системи ППО.
Про це Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я говорив з Ентоні Блінкеном про нашу поточну роботу зі зміцнення протиповітряної оборони України, а також про відновлення нашої енергетичної системи та України в цілому", - розповів міністр.
Крім того, співрозмовники обговорили очікувані результати саміту НАТО у Вашингтоні.
"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницька держава, і саміт, безумовно, це продемонструє", - сказав Кулеба.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це станеться ще до саміту НАТО.
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Ви праві, ВОЛОНТЕРСТВО, це показник особистого відношення громадян, до подій, які переживає сьогодні Україна і її Збройні сили, відбиваючи криваву навалу московщини!!
Допомагати Захисникам України, необхідно! Якщо ти не допомагаєш Захисникам України, як можеш, чим можеш, коли можеш, то ти, просто чекаєш на окупацію України московітами!
Інше питання, до так званної влади України! З бюджету ВРУ, продовжують виплачувати РЕГУЛЯРНО гроші, таким собі особам, як королевська, що НАГАДИВШИ в Україні, спокійно ПОВТІКАЛИ з неї, але вони ЩОМІСЯЦІ, з бухгалтерії адміністрації ВРУ, та під патронатом ЗЕЛЕНСЬКОГО, стефанчука, СБУ ДБР МВС НАЦПОЛІЦІЇ та ще, десятків «смотрящих» за безпекою України, отримують грошові надходження, як зрадники України!!! А там ще, і їх купа помічників, цих вертухаів сруськага міфа!!
Ось тут, і виникає питання, до отих гарантів України, зеленського-стефанчука-шмигаля??? Українці, волонтерять і донатять, для підтримки Захисників України, а ви, сучі діти, кому гроші з податків Українців РОЗДАЄТЕ, прикриваючись белькотінням, що ОТІ зрадники, на написали якійсь папірець до бухгалтерії!! Прошу, на час мої роботи на окупанта московського, зберегти за мною оплату з ВРУ, допоки я переховуюся від Українського правосуддя!!
Ось тут, є питання, до так званної, влади сидящої, поки що, у кімнатах Урядового кварталу!! Бо ті, що сидять в адміністрації ВРУ, держсекретарі ЦОВВ, вони ж немічні, і особистої думки, не мають! Тому їх, ХТОСЬ, таких і розсаджує на ці посади, щоб гадили Україні, але, з під тишка… помаленьку, згідно з РИГламентами КМУ і ВРУ!?!?
Ось це і є питання до привладних!!! Вони для України, чи Україна для них???
Це тільки показує, що озброєння виключно ПОЛІТИЧНЕ питання.