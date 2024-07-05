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Новини
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Орбан не координував свій візит до РФ із Єврокомісією, - речник Маммер

Візит Орбана до Москви

Угорський прем'єр Віктор Орбан не інформував Єврокомісію про плани щодо візиту до Москви. 

Про це сказав речник Єврокомісії Ерік Маммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він відповідав на запитання журналістки, чи повідомляв комісії Орбан, чия країна зараз головує у Раді ЄС, про свої наміри відвідати Росію.

"Ні, взагалі ні. Це не координувалося з нами, ні з кимось іще, наскільки мені відомо", - зазначив Маммер.

Читайте: Фон дер Ляєн про візит Орбана до Москви: Умиротворення не зупинить Путіна

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Читайте: Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"

Автор: 

Єврокомісія (2184) росія (66070) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+5
Еврокомісія наврятче в сраку піде, це ви спутали з кацапію. Кацапія піде в сраку це до гадалки не ходи.
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05.07.2024 13:48 Відповісти
+4
Привіз слова українського преза.
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05.07.2024 13:43 Відповісти
+2
Гнати потрібно із ЄС і НАТО , Угорщину ,
так як їх алада воліє до диктатора ху@ла і тайожного союзу ,
а може китайського 🙁
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05.07.2024 13:58 Відповісти
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нахер йому та єврокомісія, він як прем'єр своєї країни приперся.
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05.07.2024 13:35 Відповісти
Пусть у дупу собі засуне свою країну без ЕС вони в сраці можуть тільки посидіти
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05.07.2024 13:41 Відповісти
скоро Фіцо приїде, віддихнеться і припреться. А потім і вся єврокомісія в сраку піде поступово.
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05.07.2024 13:44 Відповісти
Еврокомісія наврятче в сраку піде, це ви спутали з кацапію. Кацапія піде в сраку це до гадалки не ходи.
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05.07.2024 13:48 Відповісти
це ви спутали - кацапія давно у срацi за всіма методичками, тільки ось незрозуміло чому путлер скрізь шастае і зараз уже до нього почали.
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05.07.2024 13:54 Відповісти
Куди шастає ху@ло ?

Це до Кім Чен Іра і Казахстану ?

Ви це називаєте кругом шастає цей виб@ядок ?😡
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05.07.2024 14:01 Відповісти
правильніше сказати крім ес і проамериканських шавок. Скрізь окрім них і шастае.
І африка майже проросійська та південна америка та ближній схід. Прокинься. Далі ще гірше буде.
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05.07.2024 14:13 Відповісти
Привіз слова українського преза.
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05.07.2024 13:43 Відповісти
Прохання не бити в писок коли щось піде не так?
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05.07.2024 13:57 Відповісти
Гнати потрібно із ЄС і НАТО , Угорщину ,
так як їх алада воліє до диктатора ху@ла і тайожного союзу ,
а може китайського 🙁
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05.07.2024 13:58 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....

орбана викликили в кремль, для надання інструкцій....

європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
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05.07.2024 13:58 Відповісти
Так, а що він буде координувати ч ***** масаж простати робитиме з еякуляцією в гланди?
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05.07.2024 14:01 Відповісти
 
 