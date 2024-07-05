Орбан не координував свій візит до РФ із Єврокомісією, - речник Маммер
Угорський прем'єр Віктор Орбан не інформував Єврокомісію про плани щодо візиту до Москви.
Про це сказав речник Єврокомісії Ерік Маммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він відповідав на запитання журналістки, чи повідомляв комісії Орбан, чия країна зараз головує у Раді ЄС, про свої наміри відвідати Росію.
"Ні, взагалі ні. Це не координувалося з нами, ні з кимось іще, наскільки мені відомо", - зазначив Маммер.
Візит Орбана до Москви
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.
Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.
5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.
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Це до Кім Чен Іра і Казахстану ?
Ви це називаєте кругом шастає цей виб@ядок ?😡
І африка майже проросійська та південна америка та ближній схід. Прокинься. Далі ще гірше буде.
так як їх алада воліє до диктатора ху@ла і тайожного союзу ,
а може китайського 🙁
орбана викликили в кремль, для надання інструкцій....
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."