Орбан не координировал свой визит в РФ с Еврокомиссией, - спикер Маммер

Венгерский премьер Виктор Орбан не информировал Еврокомиссию о планах относительно визита в Москву.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отвечал на вопрос журналистки, сообщал ли комиссии Орбан, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, о своих намерениях посетить Россию.

"Нет, вообще нет. Это не координировалось с нами, ни с кем-то еще, насколько мне известно", - отметил Маммер.

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

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