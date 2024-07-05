Орбан не координировал свой визит в РФ с Еврокомиссией, - спикер Маммер
Венгерский премьер Виктор Орбан не информировал Еврокомиссию о планах относительно визита в Москву.
Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он отвечал на вопрос журналистки, сообщал ли комиссии Орбан, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, о своих намерениях посетить Россию.
"Нет, вообще нет. Это не координировалось с нами, ни с кем-то еще, насколько мне известно", - отметил Маммер.
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.
5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.
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Це до Кім Чен Іра і Казахстану ?
Ви це називаєте кругом шастає цей виб@ядок ?😡
І африка майже проросійська та південна америка та ближній схід. Прокинься. Далі ще гірше буде.
так як їх алада воліє до диктатора ху@ла і тайожного союзу ,
а може китайського 🙁
орбана викликили в кремль, для надання інструкцій....
європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."