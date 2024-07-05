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Орбан не координировал свой визит в РФ с Еврокомиссией, - спикер Маммер

Візит Орбана до Москви

Венгерский премьер Виктор Орбан не информировал Еврокомиссию о планах относительно визита в Москву.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отвечал на вопрос журналистки, сообщал ли комиссии Орбан, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, о своих намерениях посетить Россию.

"Нет, вообще нет. Это не координировалось с нами, ни с кем-то еще, насколько мне известно", - отметил Маммер.

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

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Автор: 

Еврокомиссия (1471) россия (96169) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+5
Еврокомісія наврятче в сраку піде, це ви спутали з кацапію. Кацапія піде в сраку це до гадалки не ходи.
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05.07.2024 13:48 Ответить
+4
Привіз слова українського преза.
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05.07.2024 13:43 Ответить
+2
Гнати потрібно із ЄС і НАТО , Угорщину ,
так як їх алада воліє до диктатора ху@ла і тайожного союзу ,
а може китайського 🙁
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05.07.2024 13:58 Ответить
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нахер йому та єврокомісія, він як прем'єр своєї країни приперся.
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05.07.2024 13:35 Ответить
Пусть у дупу собі засуне свою країну без ЕС вони в сраці можуть тільки посидіти
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05.07.2024 13:41 Ответить
скоро Фіцо приїде, віддихнеться і припреться. А потім і вся єврокомісія в сраку піде поступово.
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05.07.2024 13:44 Ответить
Еврокомісія наврятче в сраку піде, це ви спутали з кацапію. Кацапія піде в сраку це до гадалки не ходи.
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05.07.2024 13:48 Ответить
це ви спутали - кацапія давно у срацi за всіма методичками, тільки ось незрозуміло чому путлер скрізь шастае і зараз уже до нього почали.
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05.07.2024 13:54 Ответить
Куди шастає ху@ло ?

Це до Кім Чен Іра і Казахстану ?

Ви це називаєте кругом шастає цей виб@ядок ?😡
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05.07.2024 14:01 Ответить
правильніше сказати крім ес і проамериканських шавок. Скрізь окрім них і шастае.
І африка майже проросійська та південна америка та ближній схід. Прокинься. Далі ще гірше буде.
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05.07.2024 14:13 Ответить
Привіз слова українського преза.
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05.07.2024 13:43 Ответить
Прохання не бити в писок коли щось піде не так?
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05.07.2024 13:57 Ответить
Гнати потрібно із ЄС і НАТО , Угорщину ,
так як їх алада воліє до диктатора ху@ла і тайожного союзу ,
а може китайського 🙁
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05.07.2024 13:58 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....

орбана викликили в кремль, для надання інструкцій....

європейські та світові санкції починають потихеньку діяти...
рашисти передивляються всі терористичні партії та організації які вони фінансують.... чи варті ті орбани з меркелями, Пердоганами та шрьодерами з земанами та різними вагенкнехтами "вкладених в них рубликів"...
ось і "зарухались" опариші-агенти .... показючи свою "сумлінну роботу..."
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05.07.2024 13:58 Ответить
Так, а що він буде координувати ч ***** масаж простати робитиме з еякуляцією в гланди?
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05.07.2024 14:01 Ответить
 
 