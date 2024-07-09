Китай відреагував на російський удар по "Охматдиту", закликавши Україну та РФ до "стриманості"

Речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь озвучив позицію Пекіна щодо російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це він розповів під час брифінгу, відповідаючи на питання, якою є реакція Китаю на удар росіян по "Охматдиту", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Позиція Китаю з українського питання (так влада КНР називає російсько-українську війну, - ред.) послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - сказав речник МЗС Китаю.

Крім цього, Лінь Цзянь наголосив на важливості дотримання "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - додав представник МЗС Китаю.

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Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.