Китай відреагував на російський удар по "Охматдиту", закликавши Україну та РФ до "стриманості"
Речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь озвучив позицію Пекіна щодо російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Про це він розповів під час брифінгу, відповідаючи на питання, якою є реакція Китаю на удар росіян по "Охматдиту", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Позиція Китаю з українського питання (так влада КНР називає російсько-українську війну, - ред.) послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - сказав речник МЗС Китаю.
Крім цього, Лінь Цзянь наголосив на важливості дотримання "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.
"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - додав представник МЗС Китаю.
Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.
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09 липня, 2024, 18:11
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У відомстві наголосили, що стежитимуть за публічними заявами очільника індійського уряду.
Жертву та агресора поставили на одну дошку!
Ну, і хто ві, після цего?!
Євген МАГДА, виконавчий директор Інституту світової політики
- Чому українські спецслужби допустили до роботи у канцелярії президента Зеленського Михайла Подоляка, брат якого працював на росію? Йдеться не просто про конфлікт інтересів, а про загрозу національним інтересам України?
- Вочевидь, тому що було ухвалено таке політичне рішення… Але у суспільстві резонно кажуть: Михайло Подоляк перебуває на державній службі, повинен проходити відповідну перевірку. З Банкової парирують - мовляв, радить він на громадських засадах. Але ж це лукавство! Михайло Подоляк є, по суті, інформаційним рупором чинної влади. Якщо не зважаємо на позицію Подоляка, то виникає питання: а як тоді збираємося формувати інформаційну політику?
- Михайло Подоляк не другорядна людина у владі, у нього свій офіс на Банковій…
- Питання в іншому: люди, які є безпосередніми керівниками Михайла Подоляка, на його зв'язки з росією взагалі ніяк не реагують. Начебто цього не було! Начебто те, що сталося, нікого не стосується. Але ж це не так!
Попри те, що триває війна, територією України продовжують прокачувати російську нафту для потреб Угорщини. Нафтопровід «Дружба» продовжує працювати. Це якось політично обумовлено. Але це наша проблема, що наші пращури довго боролися проти «країни рад», а отримали країну радників… Сьогодні ситуація є такою, що третина вакансій в уряді не заповнено, а радники з кожним днем стають все більш всемогутніми. У нас триває війна, але виходить, що у нас зазіхають на Конституцію, змінюють порядок у державі. Я не думаю, що життя в офісно-президентській республіці - це те, за що голосували виборці Зеленського.
- У пресі пишуть, що брати Подоляки брали участь у російсько-українських перемовинах - по різні боки. Якими могли бути наслідки таких «братських» переговорів?
- Достеменно не знаємо, як воно у цьому випадку було. Мене цікавить не стільки цей факт, скільки те, що влада з цього приводу нічого не коментує. Робить вигляд, що цього конфлікту інтересів немає, що цього не сталося. Що все начебто так і має бути. Така позиція неправильна. Ми не повинні бути заручниками цієї ситуації. Ми повинні бути державою, яка будується на основі чинних норм законодавства. Але замість політичної відповідальності у нас є інституція радників, які робитимуть що завгодно та як завгодно. У тіньовий спосіб керувати урядом, у тіньовий спосіб впливати на політику влади - і за це не нести жодної політичної відповідальності.
жовтопиких держав,в яких комуняка Сцітьнавсіх
"Відповідально сприяти деескалації ситуації" - це рашистські ракети по мирняку, дитячим лікарням та пологовим із сотнями дітей та їхніх батьків?!
@андон вузькоокий
Невже вони не розуміють , що Украіна захищається від
дикого окупанта , який вирішив нас знищити 😡
Закликайте
путлєра вивести свої війська із нашої краіни і припиниться війна 🙁
Яке їхало на московщині, такого і здибало, на китайщині!!
Китаєць і рашист, браття навєкі..
https://charter97.org/ru/news/2024/7/9/602190/
UNITED24 https://x.com/United24media/status/1810269659251220949 опублікували відео влучань, зняті з інших ракурсів
Китайці - це перший і головний союзник касапів. Відповідно - це ворог України. Їх слід посилати ***** при будь-якій нагоді.
може саме тому ставлення японців до китайців було у Другу Світову, як до щурів, шакалів чи, навіть, тарганів..?