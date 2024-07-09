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Новини Війна
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Китай відреагував на російський удар по "Охматдиту", закликавши Україну та РФ до "стриманості"

Китай відреагував на російський удар по

Речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь озвучив позицію Пекіна щодо російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. 

Про це він розповів під час брифінгу, відповідаючи на питання, якою є реакція Китаю на удар росіян по "Охматдиту", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Позиція Китаю з українського питання (так влада КНР називає російсько-українську війну, - ред.) послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - сказав речник МЗС Китаю.

Крім цього, Лінь Цзянь наголосив на важливості дотримання "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - додав представник МЗС Китаю.

Читайте також: Китай продовжить допомагати політичному врегулюванню "кризи в Україні", - Сі Цзіньпін

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Автор: 

Китай (4715) обстріл (29282) Охматдит (250) росія (66144)


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Топ коментарі
+52
Китайські виродки
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09.07.2024 18:09 Відповісти
+31
Китай - йди *****
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09.07.2024 18:11 Відповісти
+25
Він шо, довбой....?
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09.07.2024 18:11 Відповісти
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Китайські виродки
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09.07.2024 18:09 Відповісти
У ДЕРЖДЕПІ США "ВИСЛОВИЛИ СТУРБОВАНІСТЬ" СТОСОВНО ВІЗИТУ МОДІ ДО РФ

09 липня, 2024, 18:11

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У відомстві наголосили, що стежитимуть за публічними заявами очільника індійського уряду.
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09.07.2024 18:28 Відповісти
Мда як завжди все що вони можуть це висловити велику мастурбованість
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09.07.2024 18:33 Відповісти
якщо ви не помітили, в цьому висері "висловили стурбованість" взято в лапки. Насправді, нічого вони не висловлювали, а просто дали коментар журналісту, який поставив запитання.
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09.07.2024 19:23 Відповісти
Це вони Україну ( та рф) закликали до стриманості!?!!!!!

Жертву та агресора поставили на одну дошку!

Ну, і хто ві, після цего?!
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09.07.2024 18:54 Відповісти
навіщо запитувати, коли і так ясно, та й самі ви знаєте, хто вони.. ублюдочні комуняки, які хочуть зробити Україну своїми васалами, як зробили вже білорусів.
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09.07.2024 19:08 Відповісти
Він шо, довбой....?
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09.07.2024 18:11 Відповісти
А ВІН ЩО НЕ ЗНАЄ ХТО В УКРАЇНІ Є ГОЛОВНІ МЕНЕДЖЕРИ КЛОВАНА?

Євген МАГДА, виконавчий директор Інституту світової політики

- Чому українські спецслужби допустили до роботи у канцелярії президента Зеленського Михайла Подоля­ка, брат якого працював на росію? Йдеться не просто про конфлікт інтересів, а про загрозу національним ін­тересам України?

- Вочевидь, тому що було ухвалено таке політичне рішен­ня… Але у суспільстві резонно кажуть: Михайло Подоляк пе­ребуває на державній службі, повинен проходити відповід­ну перевірку. З Банкової парирують - мовляв, радить він на громадських засадах. Але ж це лукавство! Михайло Подо­ляк є, по суті, інформаційним рупором чинної влади. Якщо не зважаємо на позицію Подоляка, то виникає питання: а як тоді збираємося формувати інформаційну політику?

- Михайло Подоляк не другорядна людина у владі, у нього свій офіс на Банковій…

- Питання в іншому: люди, які є безпосередніми керів­никами Михайла Подоляка, на його зв'язки з росією взагалі ніяк не реагують. Начебто цього не було! Начебто те, що ста­лося, нікого не стосується. Але ж це не так!

Попри те, що триває війна, територією України продо­вжують прокачувати російську нафту для потреб Угорщини. Нафтопровід «Дружба» продовжує працювати. Це якось по­літично обумовлено. Але це наша проблема, що наші пра­щури довго боролися проти «країни рад», а отримали країну радників… Сьогодні ситуація є такою, що третина вакансій в уряді не заповнено, а радники з кожним днем стають все більш всемогутніми. У нас триває війна, але виходить, що у нас зазіхають на Конституцію, змінюють порядок у державі. Я не думаю, що життя в офісно-президентській республіці - це те, за що голосували виборці Зеленського.

- У пресі пишуть, що брати Подоляки брали участь у російсько-українських перемовинах - по різні боки. Якими могли бути наслідки таких «братських» перего­ворів?

- Достеменно не знаємо, як воно у цьому випадку було. Мене цікавить не стільки цей факт, скільки те, що влада з цього приводу нічого не коментує. Робить вигляд, що цьо­го конфлікту інтересів немає, що цього не сталося. Що все начебто так і має бути. Така позиція неправильна. Ми не по­винні бути заручниками цієї ситуації. Ми повинні бути дер­жавою, яка будується на основі чинних норм законодавства. Але замість політичної відповідальності у нас є інституція радників, які робитимуть що завгодно та як завгодно. У ті­ньовий спосіб керувати урядом, у тіньовий спосіб впливати на політику влади - і за це не нести жодної політичної відпо­відальності.
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09.07.2024 18:32 Відповісти
засунь в сраку свою стриманість,дятел узкоглазий
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09.07.2024 18:57 Відповісти
Китай - йди *****
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09.07.2024 18:11 Відповісти
Закликав Украіну вести себе тихо - оце і є Китаи - миротворець
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09.07.2024 18:12 Відповісти
....та запобігати залученню до конфлікту інших
жовтопиких держав,в яких комуняка Сцітьнавсіх
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09.07.2024 18:12 Відповісти
Браво👏👏👏
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09.07.2024 18:13 Відповісти
Ми відповімо стримано, но дуже гучно.
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09.07.2024 18:13 Відповісти
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09.07.2024 22:00 Відповісти
...вузькоглаза ,наглюча ,мавпа... .
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09.07.2024 18:13 Відповісти
Коли щось, чи хтось, **** по Китаю, я на тебе подивлюсь, як ти тут будеш глаголити розумні речі...
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09.07.2024 18:13 Відповісти
Не **** ! У них національний уряд
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09.07.2024 18:16 Відповісти
Ого, а хто їх обирав? В них комуняки самопроголошені, щей деградуючі, СІ собі термін подовжив як і пу, такі режими рано чи пізно но падають, з великим бадабумом...
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09.07.2024 18:20 Відповісти
Національний уряд Китаю на Тайвані тільки.
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09.07.2024 19:26 Відповісти
лінь цзянь - ти ЇПАНАТ!
"Відповідально сприяти деескалації ситуації" - це рашистські ракети по мирняку, дитячим лікарням та пологовим із сотнями дітей та їхніх батьків?!
@андон вузькоокий
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09.07.2024 18:13 Відповісти
китай - це деескалація?!

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09.07.2024 18:17 Відповісти
Позиція України щодо кєтаю завжди була послідовною, чіткою, справедливою, об'єктивною і адекватною: СІ, *** ПОСОСІ!
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09.07.2024 18:14 Відповісти
Бібізяна, сиди юані рахуй...падло
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09.07.2024 18:16 Відповісти
Наробили ядерних бомб і граються у геополітику, войнушки.
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09.07.2024 18:16 Відповісти
"Охматдит" такий стояв і нестримно провокував російські ракети.
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09.07.2024 18:17 Відповісти
"стриманно будуйте всілякі дитячи центри, *****, понабудували тут - нема де впасти мирній кацапській ракеті"
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09.07.2024 18:23 Відповісти
Не переживайте ,короткочлени.В України нема такої кількості балістики ,та й по лікарнях москалів точно б не били.
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09.07.2024 18:18 Відповісти
Чому всяка мразота закликає Украіну і росію до припинення вогню ?

Невже вони не розуміють , що Украіна захищається від
дикого окупанта , який вирішив нас знищити 😡
Закликайте
путлєра вивести свої війська із нашої краіни і припиниться війна 🙁
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09.07.2024 18:18 Відповісти
Їм вигідний цей конфлікт, вони чекають що рашка ослабне і впаде, вони не думають що будуть наступними...
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09.07.2024 18:23 Відповісти
Бажаю, щоб Китай *******, ми б це називали китайським питанням та закликали до стриманості та неупередженості
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09.07.2024 18:19 Відповісти
все там буде. самураї уже відновлюють свою військову міць. а що, що, то воювати вони вміють і мають історичне натхнення.
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09.07.2024 19:11 Відповісти
Ублюдству брехні лицемірству ублюдських брехливих лицемірних китайців немає меж...
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09.07.2024 18:23 Відповісти
Дальний Восток пусть захватят и все успокоется.
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09.07.2024 18:23 Відповісти
та він і так уже давно захвачений тими комуняками.
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09.07.2024 19:12 Відповісти
Короче " мы будем дальше снабжать российский ВПК" но вы там воюйте без эскалации.
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09.07.2024 18:24 Відповісти
Тобто вони дали зрозуміти, що їм абсолютно байдуже на чей черговий терористичний акт росіян.....
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09.07.2024 18:25 Відповісти
********** у КНР, убивали собі подібних, під час культурної революції, з гиком і сміхом!!! Пол пот, як червоний кхмер з кампучії, може це підтвердити, горами черепів!! Так і онуки Мао …..
Яке їхало на московщині, такого і здибало, на китайщині!!
Китаєць і рашист, браття навєкі..
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09.07.2024 18:29 Відповісти
Брати-азіати.
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09.07.2024 18:33 Відповісти
Знову оце китайське лайно - "обидві сторони конфлікту".
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09.07.2024 18:29 Відповісти
Про стриманість вони повчають... Це ті, які з криками "тримайте мене семеро" Тайвань у блокаду всім флотом із *********** беруть, коли туди літак зі старенькою сенаторкою летить
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09.07.2024 18:30 Відповісти
звичайна китайська нарендра.
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09.07.2024 18:30 Відповісти
Цікаво, хто ж цім жовтим макакам і кацапськім говноїдам допомагав з колін піднятися. А зараз ушльопкі почули трохи силу, зрозуміли що треба "руку дающєго" не тільки кусати а й гризти до крови, заради цього об'єдналися і вже готові повністю загризти "спасителів", у всякому разі лякають цім. А той хто порміг їм не здохнути з голоду та витяг з економічного середньовіч'я зараз боїться ескалації з боку тіх колишніх голодних щурів.
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09.07.2024 18:30 Відповісти
Опубліковано докладні дані росіян, причетних до удару по лікарні в Києві
https://charter97.org/ru/news/2024/7/9/602190/
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09.07.2024 18:32 Відповісти
В тій шайковкє навіть вулиць немає..ото чому по ній не ввалити??
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09.07.2024 18:52 Відповісти
https://x.com/United24media/status/1810269659251220949 Molfar - це найбільша OSINT-аґенція в Україні: розвідка по відкритих джерелах, фінансова та воєнна розвідка, пошук інформації, аналітика, фактчекінг
UNITED24 https://x.com/United24media/status/1810269659251220949 опублікували відео влучань, зняті з інших ракурсів
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09.07.2024 18:56 Відповісти
Дійсно, і така картинка з'явилась:

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09.07.2024 19:46 Відповісти
Кароч, китайцы шлангой кинулись, в плане осудить за это кацапов и настоять , чтобы их вытурили из ООН.
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09.07.2024 18:32 Відповісти
Що в мордор що хунвейбинам треба припиняти поставляти будь-які технолігії і більшість видидів продвинутих товарів. Інакше людство саме собі готує шибеницю.
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09.07.2024 18:34 Відповісти
Ничего удивительного. Узкоглазые "миротворцы" в своем репертуаре. Призывают к сдержанности жертву, пока людоед ее доедает. Хотя, людоеда тоже призвали. Шобы посдержанней жрал
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09.07.2024 18:44 Відповісти
Єпануте кітайози!!! Казати що ні чого не казати!!! Підари!!!
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09.07.2024 18:45 Відповісти
Збоченець
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09.07.2024 18:46 Відповісти
Ах же ви паскуди якої стриманості ? зупини рашиського маняка косока істота мало вас японці ганяли під час другої світової ,та і захід в гонінні за надприбутками створив монстра який заправляє вісю зла росія ,іран ,кндр та інші маргінали.
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09.07.2024 18:47 Відповісти
Никогда китаезы не пойдут против раши. там же нефть дешевая и лес вон пол сибири вырубили. Все для желторотых.
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09.07.2024 18:51 Відповісти
оце реаєрекція, не чекав від х..ломордих
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09.07.2024 18:53 Відповісти
Китай явний прихильник рашки у війні . США виростили монстра , який став ворогом всього справедливого світу.
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09.07.2024 18:56 Відповісти
Это нас кацапы демонстратривно убивают, убивают наших жещин,детей и стариков, а мы должны по мнению китайцев на это не реагировать и вести себя сдержанно? Мы не китайцы, и захваченные московией наглым образом китайские территории еще 166 лет по Айгунскму договору, мы не намерены ждать как вы столетиями. Нам нужно отомстить московитам за убитых наших детей и освободить наши территориии уже сегодня. А не как вы ждать 200 лет. Мы потомки воинов Чертомлыкской сечи, а это говорит о многом. Запомните это желтолицые.
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09.07.2024 19:00 Відповісти
ПНХ уроди!
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09.07.2024 19:08 Відповісти
Та да ...до стриманості ...бо китай вже відгружає українські надра ,і дуже поспішають ...гребуть все шо у вантажні вагони влазить ...червоні потвори !
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09.07.2024 19:09 Відповісти
Мда.. шкода, що їх японці не додавили, коли була така можливість. Цинічні виродки...
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09.07.2024 19:10 Відповісти
всім притомним громадянам світу давно стала зрозумілою очевидна істина: коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами-терористами, то це касапський союзник, зацікавлений в продовженні війни аж до капітуляції України.
Китайці - це перший і головний союзник касапів. Відповідно - це ворог України. Їх слід посилати ***** при будь-якій нагоді.
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09.07.2024 19:21 Відповісти
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09.07.2024 19:35 Відповісти
А коли Японія напала на Китай, то це була китайська криза чи китайський конфлікт?
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09.07.2024 19:40 Відповісти
китайці, які підтримують диктатора-людожера Сі - сертифіковні пдри, гієни, падальники, мразота багатолика, безчесна..
може саме тому ставлення японців до китайців було у Другу Світову, як до щурів, шакалів чи, навіть, тарганів..?
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09.07.2024 19:51 Відповісти
Китаезы е-баные. Ясен пень что ********** уже захватили и учения проводят под самой Европой теперьеще Украину захватить хотят. Опять про *обе стороны* песню затянули. Понятно теперь что все теракты договорены с китайцами и Орбаном. Чтоб вас суки всех дихлофосом потравили. Китаезы говорят ***** ты их покошмарь а мы будем поднимать вопрос о переговорах. Нужно призвать китаезов к сдержанности и пониманию и к переговорам к своим корупционерам которых они растреливают пачками.
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09.07.2024 20:21 Відповісти
Косорилі піднялись завдяки США,а ще якихось 60 років тому бігали за горобцями,щоб ті не їли їхній рис.А зараз в них править такий самий диктатор,як і в рашці,тому пуйло і має пдтримку цих хунвейбінів.
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09.07.2024 20:47 Відповісти
Китай іди нах...
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09.07.2024 21:21 Відповісти
Огидні макаки, шкода, що японці не вирішили кінцево "китйське питання" в 1930-40 роки
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09.07.2024 21:23 Відповісти
Твою ж дивізію мать! Вибачаюся, не стримався.
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09.07.2024 22:25 Відповісти
Епічно! "Україна, ти там стриманіше!"
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09.07.2024 22:27 Відповісти
Чому в нас досі "кетай", а не чайна?
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09.07.2024 22:29 Відповісти
Китай розуміє, що тільки він щось скаже проти росіян, ті відразу згадають йому про геноцид мусульман- уйгурів. Там десь так, як в Бучі і Маріуполі
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09.07.2024 23:17 Відповісти
Ну вот мы тут все дружно прокляли Китай. А теперь давайте начистоту: кто готов с завтрашнего дня отказаться от покупки хотя бы тех товаров, которые на 100% произведены в Китае? Я даже не буду предлагать бойкотировать товары с китайскими комплектующими, но вот чисто китайскую продукцию кто-нибудь готов принципиально перестать покупать, чтобы не поддерживать экономику союзника врага? Как долго продержитесь? Мне можете ничего не отвечать, ответьте себе.
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10.07.2024 01:06 Відповісти
А не стоит ли нашему МИДу ответить в том духе, что у Китая были все шансы способствовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса еще в 1937 году, в Нанкине, но Китай тогда почему-то не прислушался к конструктивным предложениям японской стороны. Поэтому и сегодня Китаю не стоит предлагать свои конструктивные решения, верность которых не была доказана его собственной историей.
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10.07.2024 01:10 Відповісти
 
 