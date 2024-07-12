УКР
2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+

резерв+

Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+", - написала Черногоренко.

Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо  документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

Також читайте: Понад 3 мільйони українців оновили облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП

"З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", - наголосила Черногоренко. 

"Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", - закликала посадовиця Міноборони.

Також читайте: У додатку "Резерв+" з’являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" наразі немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.

Автор: 

+16
ТЦК молодці. Не дають .... перемогти над 3,14 да рашкою

Що точно ,то точно - не дають перемогти Московію . Так дискредитувать мобілізацію навіть ФСБ не змогло ..
показати весь коментар
12.07.2024 15:42 Відповісти
+9
Самокритика - це добре . Ви вже розкялися і їдете на полігон?
показати весь коментар
12.07.2024 15:51 Відповісти
+7
Бизнес-план. Идешь в ЦНАП с самого утра и набираешь кучу талончиков. Потом продаешь их в конец очереди
показати весь коментар
12.07.2024 15:33 Відповісти
ЦНАП оновлює дані через резерв+ ,різниця тільки в тому,що це лайно не буде в телефоні
показати весь коментар
12.07.2024 15:21 Відповісти
А що ти покажеш патрулю?
показати весь коментар
12.07.2024 15:27 Відповісти
А что, бумажный документ уже прировняли к туалетной бумаге? Как по мне бумага имеет большую ценность нежели сраный реестр "абырвалг+". К слову доукументы на дом, на квартиру, технический паспорт, да даже паспорт гражданина: книжечка или ид картка имеют физический вид и на порядок выше чем запись в базе данных
показати весь коментар
12.07.2024 15:30 Відповісти
Військовий з кодом та печаткою ТЦК та/або Резерв+ з всіма внесеними даними.

Все інше - експерименти з бусиком.
показати весь коментар
12.07.2024 22:12 Відповісти
На це питання обов'язково відповідати? Тут інтелігентні люди.....
показати весь коментар
12.07.2024 15:31 Відповісти
Телефон без інтернету. Роздруківку, якщо серьйозно.
показати весь коментар
12.07.2024 15:37 Відповісти
Так мені в цнапі дали роздруківку от її і буду показувати,а смартфона в мене немає
показати весь коментар
12.07.2024 19:01 Відповісти
Вагомо. 😁
показати весь коментар
12.07.2024 22:10 Відповісти
постав резерв+, оновись, скачай pdf файл з QR кодом (точнісінько такий як у ЦНАПі видають), розрукуй самостійно, видали резерв+, в чому проблема?
показати весь коментар
12.07.2024 16:13 Відповісти
Да і самому намалювати такий пдф - не проблема.
показати весь коментар
12.07.2024 22:14 Відповісти
ну намалюй
показати весь коментар
12.07.2024 23:22 Відповісти
Так у мене з військовим та Резервом повний порядок.
Хоча по приколу можна було б занєфіг.

У свій час я бланки консульства Ізраїля з печатками малював та друкував. 😁

Я до того, що сумнівний папірець, надрукований хз ким, навряд може бути альтернативою військовому обліковому документу.

Ти певен, що твоя інфа є у ТЦК?
Певен, що її бачить Оберіг?
показати весь коментар
12.07.2024 23:40 Відповісти
звісно певен, я давно на обліку, данні не змінились за останні 5 років, поставив Резерв+, ввів знову номер тел., адресу, e-mail, підтвердив за допомогою ID-банкынгу, все синхронізувалося з Оберігом і підтягнулись ті данні що вказані в моєму військовому квитку, звання, військово-облікова спеціальність, придатний/непридатний, проходив/непроходив ВЛК, ну ы звісно там є QR за допомогою якого і перевіряється чи є ти в системі Оберіг, тому можна спокійно роздрукувати pdf з QR кодом і ходити, його сканують і одразу бачать коли ти оновлював данні, саме такий видють в ЦНАПі
показати весь коментар
12.07.2024 23:56 Відповісти
Ну Ок. Я ж не проти.

Тепер головне, щоб ця вся історія пройшла перевірку патрулем і відсутністю штрафу.

Бо я не дуже вірю у якісну взаємодію 3-х БД в руках держслужбовців та військових.
показати весь коментар
13.07.2024 00:20 Відповісти
До мене підходили вже ТЦКшники, показав у Резерв+, перевірили, побажали гарного дня і пішов я далі по своїх справах... якось так
показати весь коментар
13.07.2024 04:26 Відповісти
а якщо ти не є на обліку у ТЦК, то взагалі про яке оновлення данних може йти мову, тут ні Резерв+ ніщо не допоможе, бо нема чого оновлювати, коли ти не на обліку, тоді потрібно йти у ТЦК та ставати на облік, що тут незрозумілого?
показати весь коментар
12.07.2024 23:58 Відповісти
Як думаєте будуть квартальні відосікі як вони оновились чи подоляка покаже телефон з оновленим резервом чи агрохімія
показати весь коментар
12.07.2024 20:01 Відповісти
Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов'язково заохочуйте друзів

Я оновился и у меня там прочерк стоит о дате обновления, бо до этого не было меня в базе) Отметка про обновление в истории есть. Это будет доказательством в суде, что я обновился а у ихних програмистов руки из жопы?
показати весь коментар
12.07.2024 15:21 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 15:31 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 15:22 Відповісти
згідно з демографічною пірамідою ООН, в 2023 році в Україні було близько 8,7млн чоловіків віком 25-60 років...
показати весь коментар
12.07.2024 15:29 Відповісти
спираючись на Перепис 2001 року.
без урахування війни
показати весь коментар
12.07.2024 16:51 Відповісти
в 14-15 липня буде рекорд по оновленню даних...
показати весь коментар
12.07.2024 15:29 Відповісти
Бизнес-план. Идешь в ЦНАП с самого утра и набираешь кучу талончиков. Потом продаешь их в конец очереди
показати весь коментар
12.07.2024 15:33 Відповісти
А шо, в ЦНАПах "бєґункі" ще не оселились?
показати весь коментар
12.07.2024 17:31 Відповісти
а толку? якщо якась проблема - в тцк все одно треба йти...
показати весь коментар
12.07.2024 19:57 Відповісти
Ухилянти вкрай знахабніли!
Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
показати весь коментар
12.07.2024 15:30 Відповісти
Ти на пенсії чи на броні?
показати весь коментар
12.07.2024 20:01 Відповісти
ТЦК молодці. Не дають посібникам окупантів, зірвать мобілізацію , і перемогти над 3,14 да рашкою. 👍
показати весь коментар
12.07.2024 15:34 Відповісти
ТЦК молодці. Не дають .... перемогти над 3,14 да рашкою

Що точно ,то точно - не дають перемогти Московію . Так дискредитувать мобілізацію навіть ФСБ не змогло ..
показати весь коментар
12.07.2024 15:42 Відповісти
Дискредитують, та поливають брудом , ухилянти , та посібники окупантів.Роблять все,щоб Україна ,не змогла вистоять, із за нехаатки особового складу .👺
показати весь коментар
12.07.2024 15:45 Відповісти
Самокритика - це добре . Ви вже розкялися і їдете на полігон?
показати весь коментар
12.07.2024 15:51 Відповісти
Таке взагалі не піде на війну, а горланити буде тут до срачки.
показати весь коментар
12.07.2024 20:03 Відповісти
а ти хто? штурмовик чи артилерист, чи може танкіст і уже у військах? Дістали такі п**дуни про ухилянтів з кабінетів і диванів. І саме такі гімноїди найбільше репетують... тут ще є такий собі "супер гут", ще одне гімно. Хоча б одне падло написало, що я у військах чи вже відвоював своє.
показати весь коментар
12.07.2024 16:53 Відповісти
Ото є дядько потужно ввалив! Що з дупи по москалях! Як свіжим вітром війнуло....
показати весь коментар
12.07.2024 15:43 Відповісти
ну так пан Борис такийже незламний хом'ячок як і наш ..ідор)
показати весь коментар
12.07.2024 16:20 Відповісти
А опу оновило дані- чи єрзавгосп зі своєю шоблою користується "бронюванням типу незамінимі зегниди" ,чи вони не громадяни України, чи може на них недіє закон про мобілізацію".Можливо для зе вони усі не являються "згідно закону"особами які підлягають мобілізації,гине найвищий культурний генофонд України,подумайте про Альфу і Омегу,колись в народу терпець урветься і це буде повне завершення вашого "циклу"
показати весь коментар
12.07.2024 15:38 Відповісти
Не прістало барінам перед холопами атвєт дєржать ... І вообще ви ще не в ЗСУ ? - нічо бусік їде по вас ....
показати весь коментар
12.07.2024 15:44 Відповісти
Слухай бидло я вже цю війну пройшов ,а ти гнида закрий Ї.....
показати весь коментар
12.07.2024 15:56 Відповісти
Я бачу , мабуть з контузією . А може і без , почуття гумору воно не кожному дано
показати весь коментар
12.07.2024 16:01 Відповісти
Бо у вас юмор сильно оригинальный - с какой стороны не посмотреть , везде лайно на военных, тцк или полицию льется
показати весь коментар
12.07.2024 16:21 Відповісти
Конкретизуйте будь ласка . Бо узагальнення - це один з способів маніпулятора .
показати весь коментар
12.07.2024 17:40 Відповісти
"завдяки таким як ти зрадникам -талантам" і продовжує занепадати Україна
показати весь коментар
12.07.2024 16:28 Відповісти
Дякую за оцінку моїх трудів - якщо через таких як Я - ЦІЛА КРАЇНА занепадає .
показати весь коментар
12.07.2024 17:41 Відповісти
Твою локація -це без проблем так, що краще включи мозок,якщо він присутній
показати весь коментар
12.07.2024 21:34 Відповісти
Кожен говорить про те - чого йому бракує... Хай до вашої безкомпромісності - Бог додасть почуття гумору і здатність його розрізняти))
показати весь коментар
12.07.2024 22:17 Відповісти
Ти таки невиліковний лишньохромосомний.....
показати весь коментар
12.07.2024 22:29 Відповісти
Не дано , так не дано ..
показати весь коментар
12.07.2024 22:30 Відповісти
Нажаль ви не праві, Україна занепадає в першу чергу завдяки подібним до вас "хом'ячкам-ура-патріотатам", ви в першу чергу ведетесь на красиву брехню, закриваєте очі на відверті злочини і корупцію якщо винуватець одягнений у вишиванку. Ви свою недалекоглядність і обмеженість прикриваєте псевдопатріотичними гаслами які на вашу ж думку виправдовують все.... Мені продовжувати?
Саме людина яка критикує систему і є більшим реалістом, але зазвичай натикається на подібного до вас хомячка який виявляється "незламним" як наш ..ідор
показати весь коментар
12.07.2024 18:34 Відповісти
Вас подоляцьких собак усіх просто евтаназують
показати весь коментар
12.07.2024 16:00 Відповісти
а в міші подоляка є собаки? Чи це ви про кого?)
показати весь коментар
12.07.2024 16:22 Відповісти
а як думаєш?
показати весь коментар
12.07.2024 16:29 Відповісти
Броньованих все більше. 400 тисяч у розшуку. Половина з них з чотирьох західних областей.
показати весь коментар
12.07.2024 15:45 Відповісти
до чого тут броньовані? я оновив і ніякої броні не маю!
показати весь коментар
12.07.2024 16:15 Відповісти
"З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою"? "пуш з повісткою"? шо вона верзе?
показати весь коментар
12.07.2024 15:53 Відповісти
Тю... Я думал уже пришло время штрафов, а вон ещё время есть.
показати весь коментар
12.07.2024 15:55 Відповісти
А тиждень тому писали про 3мільйони . Тобто цифри абсолютно від фонаря.
показати весь коментар
12.07.2024 16:20 Відповісти
Ага. Но можно попробовать прочитать еще раз, и тогда увидеть, что три миллиона обновились через Резерв, ТЦК и ЦПАУ. А здесь пишут только про Резерв.
но можно и не читать, а просто вывалить лопату гамна, да
показати весь коментар
12.07.2024 16:25 Відповісти
Молодець, перевіріив, добре відпрацював подолячу копійчину .
показати весь коментар
12.07.2024 16:45 Відповісти
Короче, ты прочитал второй раз, понял что обосрался, но виновата подоляча копiйчина. Ну ок, не т проблем.
показати весь коментар
12.07.2024 23:20 Відповісти
а чого ви дивуєтесь, що цифри від фонаря? В нас все від фонаря, керування державою взагалі від огого якого фанаря....
Вся ситуація в нас побудована на тупій брехливій ура-пропаганді, не скажуть же вони, що інвентаризація людського ресурсу провалилась як і все до чого береться зелене лайно....
показати весь коментар
12.07.2024 18:44 Відповісти
А потім маленьке звірятко загорне повісточку у фольгу. Та не ви що. Цей податок він просто так. Але реєстрація обов'язкова.
показати весь коментар
12.07.2024 16:22 Відповісти
Десь 8млн виходь що держава зробила боржниками. Для кого закони?
Відповідь очевидна, для окремого устрою
показати весь коментар
12.07.2024 17:30 Відповісти
а если в резерве + пишут что запрос отправлен ожидаем результат ! єто считаеться что я обновился или будет штраф ?
показати весь коментар
12.07.2024 19:30 Відповісти
Считається.
показати весь коментар
12.07.2024 19:59 Відповісти
 
 