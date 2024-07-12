2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+
Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+", - написала Черногоренко.
Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.
"З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", - наголосила Черногоренко.
"Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", - закликала посадовиця Міноборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" наразі немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.
Все інше - експерименти з бусиком.
Хоча по приколу можна було б занєфіг.
У свій час я бланки консульства Ізраїля з печатками малював та друкував. 😁
Я до того, що сумнівний папірець, надрукований хз ким, навряд може бути альтернативою військовому обліковому документу.
Ти певен, що твоя інфа є у ТЦК?
Певен, що її бачить Оберіг?
Тепер головне, щоб ця вся історія пройшла перевірку патрулем і відсутністю штрафу.
Бо я не дуже вірю у якісну взаємодію 3-х БД в руках держслужбовців та військових.
Я оновился и у меня там прочерк стоит о дате обновления, бо до этого не было меня в базе) Отметка про обновление в истории есть. Это будет доказательством в суде, что я обновился а у ихних програмистов руки из жопы?
без урахування війни
Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
Що точно ,то точно - не дають перемогти Московію . Так дискредитувать мобілізацію навіть ФСБ не змогло ..
Саме людина яка критикує систему і є більшим реалістом, але зазвичай натикається на подібного до вас хомячка який виявляється "незламним" як наш ..ідор
но можно и не читать, а просто вывалить лопату гамна, да
Вся ситуація в нас побудована на тупій брехливій ура-пропаганді, не скажуть же вони, що інвентаризація людського ресурсу провалилась як і все до чого береться зелене лайно....
Відповідь очевидна, для окремого устрою