Станом на 12 липня 2,7 мільйона людей оновили дані в Резерв+. Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+", - написала Черногоренко.

Як зауважила посадовиця, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

Також читайте: Понад 3 мільйони українців оновили облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП

"З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", - наголосила Черногоренко.

"Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", - закликала посадовиця Міноборони.

Також читайте: У додатку "Резерв+" з’являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в застосунку "Резерв+" наразі немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.