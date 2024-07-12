2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+
По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
"Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов, как Резерв+", - написала Черногоренко.
Как отметила чиновница, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные.
"Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки", - подчеркнула Черногоренко.
"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей. Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сохранит им нервы и силы в эту жару", - призвала чиновница Минобороны.
Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" пока нет функционала по отправке электронных повесток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все інше - експерименти з бусиком.
Хоча по приколу можна було б занєфіг.
У свій час я бланки консульства Ізраїля з печатками малював та друкував. 😁
Я до того, що сумнівний папірець, надрукований хз ким, навряд може бути альтернативою військовому обліковому документу.
Ти певен, що твоя інфа є у ТЦК?
Певен, що її бачить Оберіг?
Тепер головне, щоб ця вся історія пройшла перевірку патрулем і відсутністю штрафу.
Бо я не дуже вірю у якісну взаємодію 3-х БД в руках держслужбовців та військових.
Я оновился и у меня там прочерк стоит о дате обновления, бо до этого не было меня в базе) Отметка про обновление в истории есть. Это будет доказательством в суде, что я обновился а у ихних програмистов руки из жопы?
без урахування війни
Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
Що точно ,то точно - не дають перемогти Московію . Так дискредитувать мобілізацію навіть ФСБ не змогло ..
Саме людина яка критикує систему і є більшим реалістом, але зазвичай натикається на подібного до вас хомячка який виявляється "незламним" як наш ..ідор
но можно и не читать, а просто вывалить лопату гамна, да
Вся ситуація в нас побудована на тупій брехливій ура-пропаганді, не скажуть же вони, що інвентаризація людського ресурсу провалилась як і все до чого береться зелене лайно....
Відповідь очевидна, для окремого устрою