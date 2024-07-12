РУС
2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+

резерв+

По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов, как Резерв+", - написала Черногоренко.

Как отметила чиновница, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные.

Также читайте: Более 3 миллионов украинцев обновили учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ

"Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки", - подчеркнула Черногоренко.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей. Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сохранит им нервы и силы в эту жару", - призвала чиновница Минобороны.

Также читайте: Минобороны запустило чат-бот "Армия+" для военнообязанных и военных. Как воспользоваться

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" пока нет функционала по отправке электронных повесток.

Автор: 

Минобороны (9581) мобилизация (2904) приложение (171) диджитализация (224) электронные услуги (112) Черногоренко Екатерина (127)
Топ комментарии
+16
ТЦК молодці. Не дають .... перемогти над 3,14 да рашкою

Що точно ,то точно - не дають перемогти Московію . Так дискредитувать мобілізацію навіть ФСБ не змогло ..
12.07.2024 15:42 Ответить
+9
Самокритика - це добре . Ви вже розкялися і їдете на полігон?
12.07.2024 15:51 Ответить
+7
Бизнес-план. Идешь в ЦНАП с самого утра и набираешь кучу талончиков. Потом продаешь их в конец очереди
12.07.2024 15:33 Ответить
ЦНАП оновлює дані через резерв+ ,різниця тільки в тому,що це лайно не буде в телефоні
12.07.2024 15:21 Ответить
А що ти покажеш патрулю?
12.07.2024 15:27 Ответить
А что, бумажный документ уже прировняли к туалетной бумаге? Как по мне бумага имеет большую ценность нежели сраный реестр "абырвалг+". К слову доукументы на дом, на квартиру, технический паспорт, да даже паспорт гражданина: книжечка или ид картка имеют физический вид и на порядок выше чем запись в базе данных
12.07.2024 15:30 Ответить
Військовий з кодом та печаткою ТЦК та/або Резерв+ з всіма внесеними даними.

Все інше - експерименти з бусиком.
12.07.2024 22:12 Ответить
На це питання обов'язково відповідати? Тут інтелігентні люди.....
12.07.2024 15:31 Ответить
Телефон без інтернету. Роздруківку, якщо серьйозно.
12.07.2024 15:37 Ответить
Так мені в цнапі дали роздруківку от її і буду показувати,а смартфона в мене немає
12.07.2024 19:01 Ответить
Вагомо. 😁
12.07.2024 22:10 Ответить
постав резерв+, оновись, скачай pdf файл з QR кодом (точнісінько такий як у ЦНАПі видають), розрукуй самостійно, видали резерв+, в чому проблема?
12.07.2024 16:13 Ответить
Да і самому намалювати такий пдф - не проблема.
12.07.2024 22:14 Ответить
ну намалюй
12.07.2024 23:22 Ответить
Так у мене з військовим та Резервом повний порядок.
Хоча по приколу можна було б занєфіг.

У свій час я бланки консульства Ізраїля з печатками малював та друкував. 😁

Я до того, що сумнівний папірець, надрукований хз ким, навряд може бути альтернативою військовому обліковому документу.

Ти певен, що твоя інфа є у ТЦК?
Певен, що її бачить Оберіг?
12.07.2024 23:40 Ответить
звісно певен, я давно на обліку, данні не змінились за останні 5 років, поставив Резерв+, ввів знову номер тел., адресу, e-mail, підтвердив за допомогою ID-банкынгу, все синхронізувалося з Оберігом і підтягнулись ті данні що вказані в моєму військовому квитку, звання, військово-облікова спеціальність, придатний/непридатний, проходив/непроходив ВЛК, ну ы звісно там є QR за допомогою якого і перевіряється чи є ти в системі Оберіг, тому можна спокійно роздрукувати pdf з QR кодом і ходити, його сканують і одразу бачать коли ти оновлював данні, саме такий видють в ЦНАПі
показать весь комментарий
12.07.2024 23:56 Ответить
Ну Ок. Я ж не проти.

Тепер головне, щоб ця вся історія пройшла перевірку патрулем і відсутністю штрафу.

Бо я не дуже вірю у якісну взаємодію 3-х БД в руках держслужбовців та військових.
13.07.2024 00:20 Ответить
До мене підходили вже ТЦКшники, показав у Резерв+, перевірили, побажали гарного дня і пішов я далі по своїх справах... якось так
13.07.2024 04:26 Ответить
а якщо ти не є на обліку у ТЦК, то взагалі про яке оновлення данних може йти мову, тут ні Резерв+ ніщо не допоможе, бо нема чого оновлювати, коли ти не на обліку, тоді потрібно йти у ТЦК та ставати на облік, що тут незрозумілого?
12.07.2024 23:58 Ответить
Як думаєте будуть квартальні відосікі як вони оновились чи подоляка покаже телефон з оновленим резервом чи агрохімія
12.07.2024 20:01 Ответить
Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов'язково заохочуйте друзів

Я оновился и у меня там прочерк стоит о дате обновления, бо до этого не было меня в базе) Отметка про обновление в истории есть. Это будет доказательством в суде, что я обновился а у ихних програмистов руки из жопы?
показать весь комментарий
12.07.2024 15:21 Ответить
12.07.2024 15:31 Ответить
12.07.2024 15:22 Ответить
згідно з демографічною пірамідою ООН, в 2023 році в Україні було близько 8,7млн чоловіків віком 25-60 років...
12.07.2024 15:29 Ответить
спираючись на Перепис 2001 року.
без урахування війни
12.07.2024 16:51 Ответить
в 14-15 липня буде рекорд по оновленню даних...
12.07.2024 15:29 Ответить
Бизнес-план. Идешь в ЦНАП с самого утра и набираешь кучу талончиков. Потом продаешь их в конец очереди
12.07.2024 15:33 Ответить
А шо, в ЦНАПах "бєґункі" ще не оселились?
12.07.2024 17:31 Ответить
а толку? якщо якась проблема - в тцк все одно треба йти...
12.07.2024 19:57 Ответить
Ухилянти вкрай знахабніли!
Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
12.07.2024 15:30 Ответить
Ти на пенсії чи на броні?
12.07.2024 20:01 Ответить
ТЦК молодці. Не дають посібникам окупантів, зірвать мобілізацію , і перемогти над 3,14 да рашкою. 👍
12.07.2024 15:34 Ответить
ТЦК молодці. Не дають .... перемогти над 3,14 да рашкою

Що точно ,то точно - не дають перемогти Московію . Так дискредитувать мобілізацію навіть ФСБ не змогло ..
12.07.2024 15:42 Ответить
Дискредитують, та поливають брудом , ухилянти , та посібники окупантів.Роблять все,щоб Україна ,не змогла вистоять, із за нехаатки особового складу .👺
12.07.2024 15:45 Ответить
Самокритика - це добре . Ви вже розкялися і їдете на полігон?
12.07.2024 15:51 Ответить
Таке взагалі не піде на війну, а горланити буде тут до срачки.
12.07.2024 20:03 Ответить
а ти хто? штурмовик чи артилерист, чи може танкіст і уже у військах? Дістали такі п**дуни про ухилянтів з кабінетів і диванів. І саме такі гімноїди найбільше репетують... тут ще є такий собі "супер гут", ще одне гімно. Хоча б одне падло написало, що я у військах чи вже відвоював своє.
12.07.2024 16:53 Ответить
Ото є дядько потужно ввалив! Що з дупи по москалях! Як свіжим вітром війнуло....
12.07.2024 15:43 Ответить
ну так пан Борис такийже незламний хом'ячок як і наш ..ідор)
12.07.2024 16:20 Ответить
А опу оновило дані- чи єрзавгосп зі своєю шоблою користується "бронюванням типу незамінимі зегниди" ,чи вони не громадяни України, чи може на них недіє закон про мобілізацію".Можливо для зе вони усі не являються "згідно закону"особами які підлягають мобілізації,гине найвищий культурний генофонд України,подумайте про Альфу і Омегу,колись в народу терпець урветься і це буде повне завершення вашого "циклу"
12.07.2024 15:38 Ответить
Не прістало барінам перед холопами атвєт дєржать ... І вообще ви ще не в ЗСУ ? - нічо бусік їде по вас ....
12.07.2024 15:44 Ответить
Слухай бидло я вже цю війну пройшов ,а ти гнида закрий Ї.....
12.07.2024 15:56 Ответить
Я бачу , мабуть з контузією . А може і без , почуття гумору воно не кожному дано
12.07.2024 16:01 Ответить
Бо у вас юмор сильно оригинальный - с какой стороны не посмотреть , везде лайно на военных, тцк или полицию льется
12.07.2024 16:21 Ответить
Конкретизуйте будь ласка . Бо узагальнення - це один з способів маніпулятора .
12.07.2024 17:40 Ответить
"завдяки таким як ти зрадникам -талантам" і продовжує занепадати Україна
12.07.2024 16:28 Ответить
Дякую за оцінку моїх трудів - якщо через таких як Я - ЦІЛА КРАЇНА занепадає .
12.07.2024 17:41 Ответить
Твою локація -це без проблем так, що краще включи мозок,якщо він присутній
12.07.2024 21:34 Ответить
Кожен говорить про те - чого йому бракує... Хай до вашої безкомпромісності - Бог додасть почуття гумору і здатність його розрізняти))
12.07.2024 22:17 Ответить
Ти таки невиліковний лишньохромосомний.....
12.07.2024 22:29 Ответить
Не дано , так не дано ..
12.07.2024 22:30 Ответить
Нажаль ви не праві, Україна занепадає в першу чергу завдяки подібним до вас "хом'ячкам-ура-патріотатам", ви в першу чергу ведетесь на красиву брехню, закриваєте очі на відверті злочини і корупцію якщо винуватець одягнений у вишиванку. Ви свою недалекоглядність і обмеженість прикриваєте псевдопатріотичними гаслами які на вашу ж думку виправдовують все.... Мені продовжувати?
Саме людина яка критикує систему і є більшим реалістом, але зазвичай натикається на подібного до вас хомячка який виявляється "незламним" як наш ..ідор
12.07.2024 18:34 Ответить
Вас подоляцьких собак усіх просто евтаназують
12.07.2024 16:00 Ответить
а в міші подоляка є собаки? Чи це ви про кого?)
12.07.2024 16:22 Ответить
а як думаєш?
12.07.2024 16:29 Ответить
Броньованих все більше. 400 тисяч у розшуку. Половина з них з чотирьох західних областей.
12.07.2024 15:45 Ответить
до чого тут броньовані? я оновив і ніякої броні не маю!
12.07.2024 16:15 Ответить
"З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою"? "пуш з повісткою"? шо вона верзе?
12.07.2024 15:53 Ответить
Тю... Я думал уже пришло время штрафов, а вон ещё время есть.
12.07.2024 15:55 Ответить
А тиждень тому писали про 3мільйони . Тобто цифри абсолютно від фонаря.
12.07.2024 16:20 Ответить
Ага. Но можно попробовать прочитать еще раз, и тогда увидеть, что три миллиона обновились через Резерв, ТЦК и ЦПАУ. А здесь пишут только про Резерв.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:25 Ответить
Молодець, перевіріив, добре відпрацював подолячу копійчину .
12.07.2024 16:45 Ответить
Короче, ты прочитал второй раз, понял что обосрался, но виновата подоляча копiйчина. Ну ок, не т проблем.
12.07.2024 23:20 Ответить
а чого ви дивуєтесь, що цифри від фонаря? В нас все від фонаря, керування державою взагалі від огого якого фанаря....
Вся ситуація в нас побудована на тупій брехливій ура-пропаганді, не скажуть же вони, що інвентаризація людського ресурсу провалилась як і все до чого береться зелене лайно....
12.07.2024 18:44 Ответить
А потім маленьке звірятко загорне повісточку у фольгу. Та не ви що. Цей податок він просто так. Але реєстрація обов'язкова.
12.07.2024 16:22 Ответить
Десь 8млн виходь що держава зробила боржниками. Для кого закони?
Відповідь очевидна, для окремого устрою
12.07.2024 17:30 Ответить
а если в резерве + пишут что запрос отправлен ожидаем результат ! єто считаеться что я обновился или будет штраф ?
12.07.2024 19:30 Ответить
Считається.
12.07.2024 19:59 Ответить
 
 