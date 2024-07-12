По состоянию на 12 июля 2,7 миллиона человек обновили данные в Резерв+. Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов, как Резерв+", - написала Черногоренко.

Как отметила чиновница, миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные.

"Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки", - подчеркнула Черногоренко.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей. Обновляйтесь сейчас в телефоне и обязательно поощряйте друзей, это сохранит им нервы и силы в эту жару", - призвала чиновница Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" пока нет функционала по отправке электронных повесток.