Від початку доби загалом відбулося 94 боєзіткнення. Ворог виявляє активність на Сіверському напрямку, - Генштаб

Ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою та складною, проте Сили оборони України роблять все можливе для недопущення здійснення планів ворога та знищення його особового складу і техніки. Загалом від початку доби відбулося 94 бойові зіткнення.

Обстріли України

Прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей перебувають під систематичним вогнем артилерії та РСЗВ противника, від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів прикордоння, таких як Бучки, Леонівка, Єліне, Пожня, Середина Буда, Попівка, Іскрисківщина, Велика Писарівка, Миропільське. Окупанти здійснили обстріл некерованими авіаційними ракетами район Олександрівки Чернігівської області. Ворогом проводиться диверсійно-розвідувальна діяльність.

Бойові дії на Харківщині

Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі сторони росії терористи завдали шість ударів, зокрема, скинули 12 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Стариця, Липці, Малі Проходи, Вовчанськ.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого, Вовчанська та Стариці. Наразі триває бойове зіткнення поблизу Стариці. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового та Новоселівки, застосував КАБи по Куп’янську. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Бойові дії на Донбасі

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Чотири боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще шість - триває.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка та Виїмка оборонці української землі відбивають три атаки противника. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Андріївки та Іванівського. Дві атаки досі тривають. Ворогом здійснено авіаційні удари штурмовою авіацією по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до 12. Зосередження зусиль ворога відмічається в районі Північного, Залізного та Нью-Йорка. Українські воїни відбили дев’ять атак противника, ще три боєвих зіткнення тривають.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Олександрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресу, Лозуватського, Новоолександрівки, Карлівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника, дев’ять боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 атак окупаційної армії.

Бойові дії на півдні

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито одну ворожу атаку неподалік Водяного, ще дві атаки триває біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі у районі Малої Токмачки та Роботиного.