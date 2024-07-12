С начала суток в целом произошло 94 боестолкновения. Враг проявляет активность на Северском направлении, - Генштаб

Ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной и сложной, однако Силы обороны Украины делают все возможное для недопущения осуществления планов врага и уничтожения его личного состава и техники. Всего с начала суток произошло 94 боевых столкновения.

Обстрелы Украины

Пограничные районы Сумской и Черниговской областей находятся под систематическим огнем артиллерии и РСЗО противника, от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов приграничья, таких как Бучки, Леоновка, Елино, Пожня, Середина Буда, Поповка, Искрисковщина, Большая Писаревка, Миропольское. Оккупанты осуществили обстрел неуправляемыми авиационными ракетами район Александровки Черниговской области. Врагом проводится диверсионно-разведывательная деятельность.

Боевые действия на Харьковщине

Вместе с тем, под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны России террористы нанесли шесть ударов, в частности, сбросили 12 КАБов. Целились в районы населенных пунктов Старица, Липцы, Малые Проходы, Волчанск.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого, Волчанска и Старицы. Сейчас продолжается боевое столкновение вблизи Старицы. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четыре раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Степной Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки, применил КАБы по Купянску. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, осуществила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Четыре боестолкновения завершились без успеха для противника, еще шесть - продолжаются.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка и Выемка защитники украинской земли отражают три атаки противника. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили девять штурмов позиций нашей армии вблизи Часова Яра, Андреевки и Ивановского. Две атаки до сих пор продолжаются. Врагом осуществлены авиационные удары штурмовой авиацией по Часову Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 12. Сосредоточение усилий врага отмечается в районе Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отбили девять атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресса, Лозоватского, Новоалександровки, Карловки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 20 атак противника, девять боев - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито 13 атак оккупационной армии.

Боевые действия на юге

На Времевском направлении украинскими воинами отбита одна вражеская атака неподалеку Водяного, еще две атаки продолжаются возле Урожайного.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили три штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районе Малой Токмачки и Работино.