Напад на ветерана у Дніпрі за участю Тищенка: експоліцейського, який фігурує у справі, посадили під домашній арешт, - ЗМІ

Печерський районний суд Києва 11 липня 2024 року обрав запобіжний захід колишньому поліцейському Богдану Писаренку, якого підозрюють у причетності до нападу на ексвійськового підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син) у Дніпрі.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що суд зобов’язав експоліціянта Богдана Писаренка цілодобово не покидати свій дім впродовж двох місяців. Прокурори в суді просили тримання під вартою без застави, тому після такого рішення суду вони подали на апеляцію.

Фігуранта справи підозрюють у незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України) та перевищенні службових повноважень (частина 2 статті 365 КК України).

Експоліціянту Писаренку оголосили підозру 8 липня 2024 року. У тексті підозри, яку журналісти "Слідства.Інфо" отримали від джерел у правоохоронних органах, йдеться, що Писаренко наказував потерпілому Дмитру Мазосі зупинитись, фізично перешкоджав йому рухатись із дитячим візком з немовлям і декілька разів намагався "заламати" потерпілого.

На думку прокурорів, експравоохоронець знав, що перевищує свої повноваження і не має законних підстав застосовувати силу до ветерана, але його це не зупинило.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва звільнила зі служби свого співробітника Богдана Писаренка, який фігурував у сутичці між охороною народного депутата Миколи Тищенка та добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

