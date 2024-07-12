УКР
Напад на ветерана у Дніпрі за участю Тищенка: експоліцейського, який фігурує у справі, посадили під домашній арешт, - ЗМІ

Писаренко

Печерський районний суд Києва 11 липня 2024 року обрав запобіжний захід колишньому поліцейському Богдану Писаренку, якого підозрюють у причетності до нападу на ексвійськового підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син) у Дніпрі.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що суд зобов’язав експоліціянта Богдана Писаренка цілодобово не покидати свій дім впродовж двох місяців. Прокурори в суді просили тримання під вартою без застави, тому після такого рішення суду вони подали на апеляцію.

Фігуранта справи підозрюють у незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України) та перевищенні службових повноважень (частина 2 статті 365 КК України).

Експоліціянту Писаренку оголосили підозру 8 липня 2024 року. У тексті підозри, яку журналісти "Слідства.Інфо" отримали від джерел у правоохоронних органах, йдеться, що Писаренко наказував потерпілому Дмитру Мазосі зупинитись, фізично перешкоджав йому рухатись із дитячим візком з немовлям і декілька разів намагався "заламати" потерпілого.

На думку прокурорів, експравоохоронець знав, що перевищує свої повноваження і не має законних підстав застосовувати силу до ветерана, але його це не зупинило.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва звільнила зі служби свого співробітника Богдана Писаренка, який фігурував у сутичці між охороною народного депутата Миколи Тищенка та добровольцем спецпідрозділу "Kraken" ГУР Міноборони Дмитром Павловим (Син) у Дніпрі.

Дивіться також: Побиття добровольця Krakenа у Дніпрі: Тищенко стверджує, що Павлов ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм". ВIДЕО

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Читайте також: Напад на добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Спецпідрозділ підтвердив, що це їхній колишній військовослужбовець

Дніпро напад суд запобіжний захід
+21
Ти дебіл?
показати весь коментар
12.07.2024 19:53 Відповісти
+14
Тобто ти не дебіл, а під.ор?
показати весь коментар
12.07.2024 19:55 Відповісти
+10
що ти, під.ор, спригіваєш? Не я тобі в компаньйони набивався.
з тобою - подругою Тищенка дирявимвсе зрозуміло
показати весь коментар
12.07.2024 19:58 Відповісти
Коментувати
"А за кацапа можу і по ї****у заїхати" - це вже дитячий садочок в інтернеті й не таке можна
показати весь коментар
12.07.2024 23:45 Відповісти
хіба для дебіла, як ти
показати весь коментар
14.07.2024 02:37 Відповісти
НИЧТО не может служить оправданием нарушению "ПРАВ и СВОБОД человека"!

Тем более это прямо запрещено делать ЗСУ, ты же опг самоименуемых считаешь "ЗСУ"?
показати весь коментар
12.07.2024 20:21 Відповісти
клас!!
займався рекітом
за це відпочиває вдома..
а чому не на фронті??
показати весь коментар
12.07.2024 20:39 Відповісти
Ну і все.
показати весь коментар
12.07.2024 20:42 Відповісти
- Куме! А знаєте, у чому схожість наших молодих поліцаїв з презервативами?
- А чим?
- І у тих, і тих відсутні мізки... І тих, і тих використовують серйозно один раз... А потім викидають на смітник!...
показати весь коментар
12.07.2024 20:51 Відповісти
Какой же ты безтолковый балабол...это трандец...
показати весь коментар
12.07.2024 21:11 Відповісти
Київський мусор, який прославився незаконними затриманнями громадян, поїхав ще й в Дніпро займатись паскудствами. Дайте вже тому гаду бойову повістку, він же ВЛК недавно пройшов, інакше не міг би служити. В Кракен його серуна паскудного, хай носить їжу і воду бійцям. Зброю не довіряти перший місяць.
показати весь коментар
12.07.2024 20:55 Відповісти
так він не сам поїхав, якись керівник його туди відправив щоб Котлєті допомагав, про керівника молчок
показати весь коментар
13.07.2024 10:27 Відповісти
Он, як лайно рашистів, зашумувало у вигрібній *********, щоб гадити в Україні і захистити, наступників беркутні та отікатлєти!!

Добре, що засвітили себе, тепер справимся!!
показати весь коментар
12.07.2024 21:05 Відповісти
Катлєта мав мандат від Нацполу. Тому така тиша. Арештовувати не можна,бо виконував волю начальства,як і його опергрупа при зброї. Катлєта завжди хвалився, що всі його наскоки узгоджені з Татаровим. Тому і силові гімнасти Дніпра стали в позу -я твоя нєпонімайт ?
показати весь коментар
12.07.2024 21:18 Відповісти
А шо з охоронцями? Вже проходять вишкіл у "АЗОВ"?
показати весь коментар
12.07.2024 21:22 Відповісти
Мінестерство мусорів заявило ож "він не знав своїх повноважень. Ше раз - мусор-лейтенант "НЕ ЗНАВ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ". А скільк ще отої бандитської мерзоти виходить на патрулювання і "не знають своїх повноважень"?
показати весь коментар
12.07.2024 21:33 Відповісти
А начальника цього ментика за яя взяли ? Чи він не знав де його підлеглий?
показати весь коментар
12.07.2024 23:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 