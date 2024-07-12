Нападение на ветерана в Днепре с участием Тищенко: фигурирующего по делу экс-полицейского посадили под домашний арест, - СМИ
Печерский районный суд Киева 11 июля 2024 года избрал меру пресечения бывшему полицейскому Богдану Писаренко, которого подозревают в причастности к нападению на экс-военного подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын) в Днепре.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что суд обязал экс-полицейского Богдана Писаренко круглосуточно не покидать свой дом в течение двух месяцев. Прокуроры в суде просили содержания под стражей без залога, поэтому после такого решения суда они подали на апелляцию.
Фигуранта дела подозревают в незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 146 УК Украины) и превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 365 УК Украины).
Экс-полицейскому Писаренко объявили подозрение 8 июля 2024 года. В тексте подозрения, которое журналисты "Слідства.Інфо" получили от источников в правоохранительных органах, говорится, что Писаренко приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе (сначала в медиа фигурировала фамилия Павлов, но в документах следствия он указан как Мазоха) остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской с младенцем и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего.
По мнению прокуроров, экс-правоохранитель знал, что превышает свои полномочия и не имеет законных оснований применять силу к ветерану, но его это не остановило.
Ранее сообщалось, что полиция Киева уволила со службы своего сотрудника Богдана Писаренко, который фигурировал в столкновении между охраной народного депутата Николая Тищенко и добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.
Что предшествовало?
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.
Тем более это прямо запрещено делать ЗСУ, ты же опг самоименуемых считаешь "ЗСУ"?
займався рекітом
за це відпочиває вдома..
а чому не на фронті??
- А чим?
- І у тих, і тих відсутні мізки... І тих, і тих використовують серйозно один раз... А потім викидають на смітник!...
Добре, що засвітили себе, тепер справимся!!