Нападение на ветерана в Днепре с участием Тищенко: фигурирующего по делу экс-полицейского посадили под домашний арест, - СМИ

Писаренко

Печерский районный суд Киева 11 июля 2024 года избрал меру пресечения бывшему полицейскому Богдану Писаренко, которого подозревают в причастности к нападению на экс-военного подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын) в Днепре.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что суд обязал экс-полицейского Богдана Писаренко круглосуточно не покидать свой дом в течение двух месяцев. Прокуроры в суде просили содержания под стражей без залога, поэтому после такого решения суда они подали на апелляцию.

Фигуранта дела подозревают в незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 146 УК Украины) и превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 365 УК Украины).

Экс-полицейскому Писаренко объявили подозрение 8 июля 2024 года. В тексте подозрения, которое журналисты "Слідства.Інфо" получили от источников в правоохранительных органах, говорится, что Писаренко приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе (сначала в медиа фигурировала фамилия Павлов, но в документах следствия он указан как Мазоха) остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской с младенцем и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего.

По мнению прокуроров, экс-правоохранитель знал, что превышает свои полномочия и не имеет законных оснований применять силу к ветерану, но его это не остановило.

Ранее сообщалось, что полиция Киева уволила со службы своего сотрудника Богдана Писаренко, который фигурировал в столкновении между охраной народного депутата Николая Тищенко и добровольцем спецподразделения "Kraken" ГУР Минобороны Дмитрием Павловым (Сын) в Днепре.

Смотрите также: Избиение добровольца Krakenа в Днепре: Тищенко утверждает, что Павлов ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм". ВИДЕО

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Читайте также: Нападение на добровольца Кракена Павлова в Днепре: Спецподразделение подтвердило, что это их бывший военнослужащий

+21
Ти дебіл?
12.07.2024 19:53 Ответить
+14
Тобто ти не дебіл, а під.ор?
12.07.2024 19:55 Ответить
+10
що ти, під.ор, спригіваєш? Не я тобі в компаньйони набивався.
з тобою - подругою Тищенка дирявимвсе зрозуміло
12.07.2024 19:58 Ответить
"А за кацапа можу і по ї****у заїхати" - це вже дитячий садочок в інтернеті й не таке можна
12.07.2024 23:45 Ответить
хіба для дебіла, як ти
14.07.2024 02:37 Ответить
НИЧТО не может служить оправданием нарушению "ПРАВ и СВОБОД человека"!

Тем более это прямо запрещено делать ЗСУ, ты же опг самоименуемых считаешь "ЗСУ"?
12.07.2024 20:21 Ответить
клас!!
займався рекітом
за це відпочиває вдома..
а чому не на фронті??
12.07.2024 20:39 Ответить
Ну і все.
12.07.2024 20:42 Ответить
- Куме! А знаєте, у чому схожість наших молодих поліцаїв з презервативами?
- А чим?
- І у тих, і тих відсутні мізки... І тих, і тих використовують серйозно один раз... А потім викидають на смітник!...
12.07.2024 20:51 Ответить
Какой же ты безтолковый балабол...это трандец...
12.07.2024 21:11 Ответить
Київський мусор, який прославився незаконними затриманнями громадян, поїхав ще й в Дніпро займатись паскудствами. Дайте вже тому гаду бойову повістку, він же ВЛК недавно пройшов, інакше не міг би служити. В Кракен його серуна паскудного, хай носить їжу і воду бійцям. Зброю не довіряти перший місяць.
12.07.2024 20:55 Ответить
так він не сам поїхав, якись керівник його туди відправив щоб Котлєті допомагав, про керівника молчок
13.07.2024 10:27 Ответить
Он, як лайно рашистів, зашумувало у вигрібній *********, щоб гадити в Україні і захистити, наступників беркутні та отікатлєти!!

Добре, що засвітили себе, тепер справимся!!
12.07.2024 21:05 Ответить
Катлєта мав мандат від Нацполу. Тому така тиша. Арештовувати не можна,бо виконував волю начальства,як і його опергрупа при зброї. Катлєта завжди хвалився, що всі його наскоки узгоджені з Татаровим. Тому і силові гімнасти Дніпра стали в позу -я твоя нєпонімайт ?
12.07.2024 21:18 Ответить
А шо з охоронцями? Вже проходять вишкіл у "АЗОВ"?
12.07.2024 21:22 Ответить
Мінестерство мусорів заявило ож "він не знав своїх повноважень. Ше раз - мусор-лейтенант "НЕ ЗНАВ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ". А скільк ще отої бандитської мерзоти виходить на патрулювання і "не знають своїх повноважень"?
12.07.2024 21:33 Ответить
А начальника цього ментика за яя взяли ? Чи він не знав де його підлеглий?
12.07.2024 23:14 Ответить
